Zdrowszy niż atlantycki i o wiele tańszy. Ten gatunek dorsza zyskuje coraz większą popularność

Jedzmy ryby – od lat przekonują lekarze i dietetycy. Warto sięgnąć po gatunek, który staje się coraz popularniejszy w naszym kraju. Ta ryba jest pyszna, bogata w prozdrowotne składniki odżywcze, a jej cena nie jest wygórowana. Jej zaletą jest także to, że nie ma charakterystycznego aromatu. Dorsz czarny, bo to o nim właśnie mowa, to zdrowa ryba morska, po którą warto sięgać częściej. Jakie właściwości ma czarniak i jak go przyrządzić?

Autor: Chatham172/ Shutterstock Tę smaczną rybę powinniśmy jeść częściej. Jest delikatna, zdrowa i tania.

Dorsz czarny – co to za ryba?

Dorsz czarny, znany również jako czarniak, żyje w wodach północnego Atlantyku. Największe łowiska znajdują się w Norwegii, Islandii, Szkocji i Kanadzie. Wiele populacji czarnego dorsza jest zarządzanych w sposób zrównoważony. Oznacza, że wybierając go, można wspierać odpowiedzialne rybołówstwo. Przed zakupem warto sprawdzić, czy ryba ma właściwe certyfikaty, takie jak MSC.

Jak wygląda dorsz czarny? Czarniak ma wydłużone i smukłe ciało. Nazwę zawdzięcza ubarwieniu. Jego grzbiet jest ciemnoszary lub ciemnozielony, prawie czarny. Boki są jaśniejsze, srebrzyste, a brzuch biały. Ma ciemnoszare lub czarne płetwy. W przeciwieństwie do dorsza atlantyckiego, czarniak nie ma wąsika na brodzie.

Jaki jest smak dorsza czarnego? Ryba jest w smaku delikatna i mniej intensywna niż dorsz atlantycki. Jego mięso jest jędrne i zwarte, więc zachowuje swoją strukturę w czasie pieczenia czy smażenia. Zaletą tej ryby morskiej jest także to, że nie ma typowego rybnego zapachu.

Jakie właściwości ma czarny dorsz?

Czy czarny dorsz jest dobrą rybą? Czarniak uważany jest za smaczną i zdrową rybę, po którą warto sięgać częściej. Szczególnie polecana jest tym, którzy szukają niedrogiego źródła pełnowartościowego białka. Jest lekkostrawna i niskokaloryczna, więc idealnie sprawdzi się w czasie diety odchudzającej i w menu osób o wrażliwym układzie pokarmowym.

Czarniak to ryba o wielu cennych właściwościach prozdrowotnych i wysokiej zawartości składników odżywczych. Co zawiera i jak wpływa na zdrowie?

Bogate źródło białka – dorsz czarny jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, które jest niezbędne do budowy i naprawy tkanek, produkcji enzymów i hormonów. Wpływa także na wzmocnienie i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

– dorsz czarny jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, które jest niezbędne do budowy i naprawy tkanek, produkcji enzymów i hormonów. Wpływa także na wzmocnienie i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Niska zawartość tłuszczu – zawiera mało tłuszczu, więc jest dobrym wyborem dla osób na diecie odchudzającej i dbających o linię.

– zawiera mało tłuszczu, więc jest dobrym wyborem dla osób na diecie odchudzającej i dbających o linię. Źródło witamin z grupy B – czarniak jest skarbnicą witamin z grupy B, które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania metabolizmu i układu nerwowego oraz do produkcji czerwonych krwinek.

– czarniak jest skarbnicą witamin z grupy B, które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania metabolizmu i układu nerwowego oraz do produkcji czerwonych krwinek. Źródło minerałów – dorsz czarny jest bogaty w minerały, takie wykazujący działanie antyoksydacyjne selen, niezbędny do prawidłowej pracy tarczycy i produkcji hormonów tarczycy jod, ważny dla zdrowych kości i zębów fosfor oraz regulujący ciśnienie krwi potas.

– dorsz czarny jest bogaty w minerały, takie wykazujący działanie antyoksydacyjne selen, niezbędny do prawidłowej pracy tarczycy i produkcji hormonów tarczycy jod, ważny dla zdrowych kości i zębów fosfor oraz regulujący ciśnienie krwi potas. Źródło kwasów omega-3 – ryba dostarcza kwasy omega-3, które wspierają pracę serca, mózgu i wzroku.

– ryba dostarcza kwasy omega-3, które wspierają pracę serca, mózgu i wzroku. Niska zawartość rtęci – czarniak ma niższą zawartość rtęci niż inne ryby. Jest więc bezpieczniejszym wyborem.

Jaka jest różnica między dorszem atlantyckim a dorszem czarnym?

Dorsz atlantycki i dorsz czarny to dwa różne gatunki ryb należące do tej samej rodziny. Posiadają wiele różnic, które wpływają na ich wygląd, smak i sposób połowu. Wartości odżywcze obu ryb są porównywalne, ale czarniak zawiera mniej tłuszczu niż dorsz atlantycki.

Dorsz Atlantycki

Występuje w północnym Atlantyku, ale jego populacje w niektórych rejonach są zagrożone przełowieniem.

Ma bardziej krępe i zaokrąglone ciało. Charakteryzuje się wyraźnym wąsikiem na brodzie. Jego ubarwienie jest zmienne – od szarego po brązowe lub zielonkawe z licznymi plamkami.

Jest bardziej wyrazisty i bogatszy w smaku. Mięso jest delikatne i kruche.

Dorsz Czarny

Występuje w północnym Atlantyku. Populacje są stabilne i zarządzane w sposób zrównoważony.

Ma smuklejsze i wydłużone ciało. Ubarwienie jest szare lub zielonkawe, a na grzbiecie niemal czarne. Nie ma wąsika na brodzie.

Charakteryzuje się delikatnym smakiem, a jego mięso jest jędrne i zwarte.

Która ryba jest droższa – dorsz atlantycki czy czarniak?

Dorsz atlantycki jest dostępny w naszym kraju przez cały rok. Sprzedaje się go w postaci mrożonej lub świeżych filetów. Niestety jego cena jest dość wygórowana. Dorsz czarny jest tańszy. Ze względu na niższą cenę, czasami jest postrzegany jako ryba gorszej jakości, co nie jest prawdą. Najczęściej można go dostać w formie mrożonej, ale coraz popularniejsze stają się świeże filety.

Co można zrobić z dorsza czarnego?

Czarny dorsz to ryba, z której można wyczarować pyszne i zdrowe dania. Ze względu na jędrne mięso i delikatny smak można przygotować ją na wiele sposobów. Rybę można smażyć, piec, grillować i gotować na parze. Dobrze komponuje się z różnymi przyprawami, ziołami i sosami. Warto pamiętać, że czarniaka nie powinno się poddawać obróbce termicznej zbyt długo, ponieważ może stać się za suchy i niesmaczny. Zawsze należy wybierać świeżą rybę. Powinna mieć jędrne mięso, błyszczące oczy i świeży zapach.

Jak przyrządzić dorsza czarnego? Oto kilka sprawdzonych przepisów na tę pyszną i zdrową rybę.

Smażenie – obtocz filety z czarniaka w mące, jajku i bułce tartej i smaż na złoty kolor na oleju lub maśle klarowanym. Podawaj z sosem tatarskim lub plasterkami cytryny.

– obtocz filety z czarniaka w mące, jajku i bułce tartej i smaż na złoty kolor na oleju lub maśle klarowanym. Podawaj z sosem tatarskim lub plasterkami cytryny. Pieczenie – ułóż filety z dorsza czarnego na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, dodaj ulubione warzywa, skrop oliwą z oliwek, posyp ziołami i piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C około 20 minut. Rybę można upiec także w folii aluminiowej.

– ułóż filety z dorsza czarnego na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, dodaj ulubione warzywa, skrop oliwą z oliwek, posyp ziołami i piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C około 20 minut. Rybę można upiec także w folii aluminiowej. Grillowanie – zamarynuj filety z dorsza czarnego w marynacie z oliwy z oliwek, soku z cytryny, czosnku i ziół, grilluj na średnim ogniu przez kilka minut z każdej strony.

– zamarynuj filety z dorsza czarnego w marynacie z oliwy z oliwek, soku z cytryny, czosnku i ziół, grilluj na średnim ogniu przez kilka minut z każdej strony. Gotowanie na parze – ułóż filety na sitku do gotowania na parze, dodaj plasterki imbiru i skrop sosem sojowym. Gotuj na parze przez około 10-15 minut. Tak samo możesz przygotować czarniaka ze świeżymi ziołami i cytryną.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszne dania rybne na obiad. Swoją wiedzę o rybach możesz sprawdzić, rozwiązując szybki quiz kulinarny, który znajdziesz poniżej.

