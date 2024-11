Schab marynuję w przyprawach i tym owocu. Po upieczeniu jest miękki, kruchy i delikatny

Pieczony schab jest tradycyjną potrawą kuchni polskiej. Przyrządza się go na różne okazje jak święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc czy rodzinne uroczystości. Jak zrobić schab, który po upieczeniu będzie delikatny, soczysty i kruchy? Wystarczy zastosować prosty patent z owocem, dzięki któremu pieczony schab wieprzowy będzie smakować obłędnie.

Autor: Shutterstock Miękki i delikatny schab zrobisz z tym owocem. To patent, który zasługuje na medal.

Jak zamarynować schab, aby był soczysty?

W sieci krąży mnóstwo przepisów na pyszny i aromatyczny pieczony schab. Kluczem jest marynata, która sprawia, że po upieczeniu mięso jest soczyste i kruche. Do przygotowania marynaty wykorzystuje się oliwę z oliwek lub olej oraz suszone zioła jak majeranek, rozmaryn, liście laurowe czy tymianek. Obowiązkowo powinien się w niej znaleźć czosnek. Oprócz soli i pieprzu smak schabu podkręcą inne przyprawy jak słodka i ostra papryka, gałka muszkatołowa i ziele angielskie. Do marynaty do schabu można dodać musztardę, ketchup lub miód. Sprawdzi się też patent z owocami.

Jakie owoce zmiękczają mięso?

Za smak i konsystencję schabu odpowiada nie tylko marynata. Mięso warto obłożyć owocami. Ich zadaniem nie jest podkręcenie smaku. Sprawią, że mięso stanie się wyjątkowo delikatne i kruche, a także nie wyschnie w czasie pieczenia. Zawarte w nich enzymy pomogą naturalnie rozłożyć białka i zmiękczyć mięso, a po upieczeniu będzie pyszne i soczyste.

Jakie więc owoce najlepiej sprawdzą się do marynowania schabu? Idealnie sprawdzą się owoce egzotyczne, które bez problemu można kupić w większych i mniejszych sklepach czy na bazarkach. Do marynowania schabu można więc wykorzystać:

kiwi

ananasy

papaję

Jak zamarynować schab w owocach?

Według specjalistów i szefów kuchni najlepszym owocem, który zmiękczy schab i sprawi, że mięso stanie kruche i delikatne, jest kiwi. Soki zawarte w tym egzotycznym owocu sprawiają, ze po upieczeniu wieprzowina jest miękka, soczysta i krucha. Tak przygotowany schab można upiec w piekarniku lub na grillu czy usmażyć na patelni. Patent z owocami można wykorzystać także do przyrządzenie innych potraw ze schabu wieprzowego.

Jak się marynuje schab w owocach? Przygotowanie schabu do pieczenia z wykorzystaniem owoców nie jest trudne. Wystarczy postępować według poniższego przepisu i zastosować się do wskazówek. Schab wyjdzie za pierwszym razem i będzie smakował obłędnie.

1. krok – przygotować ulubioną marynatę do schabu i połączyć ją z obranym i pokrojonym na mniejsze kawałki kiwi

– przygotować ulubioną marynatę do schabu i połączyć ją z obranym i pokrojonym na mniejsze kawałki kiwi 2. krok – zamarynować schab w marynacie z kiwi

– zamarynować schab w marynacie z kiwi 3. krok – wstawić schab do lodówki na kilka godzin lub całą noc

– wstawić schab do lodówki na kilka godzin lub całą noc 4. krok – upiec schab w piekarniku

– upiec schab w piekarniku 5. krok – wyjąć schab z piekarnika i usunąć kiwi

Przepisy na delikatny i kruchy schab

Kruchy i delikatny schab nie jest trudny, ale trzeba wiedzieć, jak przygotować mięso do pieczenia. Z pomocą przychodzą sprawdzone przepisy na domowy schab z piekarnika, którego smak i konsystencja podbiją każde podniebienie. Poniżej znajdziecie kilka łatwych przepisów na pyszny domowy schab pieczony. Warto wykorzystać patent z owocami, które sprawią, że schab będzie smakował wyśmienicie.

Zobacz galerię i poznaj jeszcze więcej sprawdzonych przepisów na pyszny domowy schab. Poniżej znajdziesz także quiz o różnych rodzajach mięsa.

