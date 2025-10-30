Pyszne domowe rogale marcińskie. Poznaj 9 sprawdzonych przepisów nie tylko na słodko

2025-10-30 16:07

Rogale świętomarcińskie to tradycyjna słodka przekąska wypiekana na 11 listopada w dniu św. Marcina. Niegdyś jadano je tylko w Poznaniu, gdzie obchody tego święta są najhuczniejsze, ale z czasem zyskały popularność w całej Polsce. Poznajcie 9 prostych i sprawdzonych przepisów na domowe rogale marcińskie.

rogale marcińskie - 9 przepisów
Autor: Katarzyna Golembowska/ Shutterstock Rogale marcińskie można upiec w domu. Oto sprawdzone przepisy na tę regionalną słodką przekąskę.

Czemu 11 listopada je się rogale?

Rogale marcińskie pochodzą z Poznania, gdzie wypieka się je od przeszło 150 lat. Miejskie legendy i podania mówią, że proboszcz parafii św. Marcina ks. Jan Lewicki poprosił okolicznych mieszkańców, aby przygotowali jedzenie dla biedniejszych rodzin. Jedna z poznańskich cukierni z myślą o ubogich zaczęła wypiekać rogale nazwane później marcińskimi. Od tamtej pory co roku na 11 listopada piekarnie i cukiernie wypiekają znakomite rogale, a od 2008 roku mają status produktu regionalnego nadanego przez Unię Europejską.

Z czym zrobić rogale marcińskie?

Rogale marcińskie tradycyjnie serwowane są na słodko. W ich środku znajduje się masa z białego maku. Wierzch zdobi lukier i posiekane orzechy. Istniej mnóstwo przepisów na ten słodki wypiek. Nawet Magda Gessler w Kuchennych Rewolucjach zdecydowała się na złamanie tradycyjnego przepisu na słodko i wymyśliła rogale marcińskie z gęsiną.

Jak zrobić rogale marcińskie? Galeria z 9 przepisami

Jeżeli nie znasz rogali marcińskich, sprawdź jak łatwo je zrobić. Jeżeli wolisz inne smaki, poznaj podkręcone przepisy na rogale, które twoi goście docenią nie tylko 11 listopada w Święto Niepodległości. Przepisy są uniwersalne i można z nich korzystać przez cały rok. W galerii poniżej znajdziesz 9 przepisów na rogale marcińskie oraz bonus, dzięki któremu menu dzień św. Marcina będzie wyjątkowo smakowite.

Biały mak
