Przetwory z truskawek. Poznaj 21 pomysłów na zachowanie smaku truskawek na zimę

11:12

Truskawki należą do naszych ulubionych owoców. Ich świeży smak i kuszący aromat zapowiadają nadejście lata, wakacji i czasu relaksu. Aby zachować choć część tych letnich wrażeń na chłodniejsze dni, warto przygotować z nich przetwory. Dzięki temu możemy zamknąć smak i zapach truskawek w słoikach i butelkach. Oto 21 najlepszych przepisów na domowe przetwory z truskawek.

Autor: Shutterstock Przetwory z truskawek pozwalają zatrzymać smak lata na zimę. Oto najlepsze przepisy.

Spis treści

Przetwory z truskawek - dżemy, konfitury, marmolady

Co robimy z truskawek na zimę? Przede wszystkim dżemy. Są słodkie, aromatyczne i pachną latem. Możemy je przygotowywać na wiele sposobów - niskosłodzone, wysokosłodzone, z cukrem żelującym lub bez. Jeśli nie dżem, to może konfitury lub marmolada. Wybór należy do was.

Autor: Shutterstock Konfitura truskawkowa z dodatkiem niecodziennych przypraw jest pyszna i niezwykle aromatyczna.

Przetwory z truskawek z dodatkami

Truskawkowe przetwory można nieco urozmaicić różnorodnymi dodatkami, czasami nieco zaskakującymi. Do truskawek można dodać listki mięty, wanilię, miód albo szczyptę pieprzu lub octu. Takie przetwory mogą niekiedy zaskoczyć przełamanym i oryginalnym smakiem.

Przetwory z truskawek - soki, syropy, nalewki

Gęsty syrop z truskawek znakomicie sprawdzi się jako sos do deserów. Z soku rozcieńczonego nieco wodą powstanie pyszna truskawkowa lemoniada. Dla dorosłych z kolei proponujemy wzmocnione alkoholem truskawki, czyli pyszną nalewkę.

Przetwory z truskawek - z truskawką mi do pary

Czasem smak truskawek warto przełamać innymi owocami. Klasyczne połączenia to truskawki z agrestem lub rabarbarem. Świetnie komponują się również truskawki z kiwi lub porzeczkami.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne domowe ciasta z truskawkami. Poniżej znajdziesz też szybki quiz kulinarny o tym, jak przetwory robiło się w czasach PRL-u.

