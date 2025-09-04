Mnóstwo witamin i prawie zero kalorii. Ten zielony sok robię z jednego składnika

15:29

Od lat lekarze i dietetycy zachęcają, aby jeść więcej szpinaku. Nic dziwnego, ponieważ to popularne warzywo jest bardzo zdrowe i pozytywnie wpływa na pracę całego organizmu. Szpinak jest niskokaloryczny i ma delikatny smak, który świetnie komponuje się z wieloma różnymi składnikami. Przygodę z tym smacznym warzywem warto zacząć od regularnego picia zielonego soku. Jakie właściwości ma sok ze szpinaku i jak go zrobić?

Autor: Pixabay.com Szpinak

Jakie właściwości ma sok ze szpinaku?

Szpinak od lat ceniony jest nie tylko za smak i wszechstronne zastosowanie w przepisach kulinarnych. To popularne i łatwo dostępne warzywo jest pełne zdrowia. Zawiera mało kalorii, więc świetnie sprawdza się podczas diety odchudzającej. Wiele pozytywnych właściwości wykazuje także sok ze szpinaku. To prawdziwa bomba witaminowa. Zawiera mnóstwo minerałów i składników odżywczych, które niezbędne są do prawidłowej pracy całego organizmu.

Bogactwo witamin i minerałów – sok ze szpinaku zawiera witaminy A, C, E, K oraz witaminy z grupy B. Jest również źródłem żelaza, magnezu, potasu, wapnia i kwasu foliowego.

– sok ze szpinaku zawiera witaminy A, C, E, K oraz witaminy z grupy B. Jest również źródłem żelaza, magnezu, potasu, wapnia i kwasu foliowego. Działanie antyoksydacyjne – witaminy A, C i E oraz inne związki zawarte w szpinaku mają działanie antyoksydacyjne, neutralizując wolne rodniki i chroniąc komórki przed uszkodzeniami.

– witaminy A, C i E oraz inne związki zawarte w szpinaku mają działanie antyoksydacyjne, neutralizując wolne rodniki i chroniąc komórki przed uszkodzeniami. Wsparcie dla wzroku – dzięki zawartości luteiny i zeaksantyny, sok ze szpinaku może pomagać w ochronie oczu przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i zmniejszać ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej.

– dzięki zawartości luteiny i zeaksantyny, sok ze szpinaku może pomagać w ochronie oczu przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i zmniejszać ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej. Wzmacnianie kości – zawarta w soku ze szpinaku witamina K jest niezbędna dla prawidłowej mineralizacji kości, a wapń i magnez odgrywają ważną rolę w utrzymaniu ich w dobrej kondycji.

– zawarta w soku ze szpinaku witamina K jest niezbędna dla prawidłowej mineralizacji kości, a wapń i magnez odgrywają ważną rolę w utrzymaniu ich w dobrej kondycji. Wsparcie układu krwionośnego – potas, który zawiera sok ze szpinaku, pomaga regulować ciśnienie krwi, a żelazo jest niezbędne do produkcji czerwonych krwinek, co zapobiega anemii.

– potas, który zawiera sok ze szpinaku, pomaga regulować ciśnienie krwi, a żelazo jest niezbędne do produkcji czerwonych krwinek, co zapobiega anemii. Wsparcie układu trawiennego – sok ze szpinaku zawiera błonnik, który reguluje trawienie i pracę jelit.

– sok ze szpinaku zawiera błonnik, który reguluje trawienie i pracę jelit. Detoksykacja organizmu – sok ze szpinaku pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu.

– sok ze szpinaku pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu. Zastrzyk dla urody – witaminy i minerały zawarte w soku ze szpinaku wpływają pozytywnie na kondycję skóry, włosów i paznokci.

Czym wzbogacić sok ze szpinaku?

Sok ze szpinaku można pić sam lub dodać inne składniki, które podkręcą jego smak. Idealnie sprawdzą się warzywa, takie jak marchewka, seler naciowy, ogórek czy natka pietruszki. Szpinak w postaci soku idealnie komponuje się z owocami. Pasują do niego banany, jabłka, gruszki i awokado. Zielony napój można dodatkowo doprawić imbirem świeżym lub mielonym, który wspomoże metabolizm i zadba o odporność. Nieco orzeźwienia doda sok z cytryny.

Jak zrobić sok ze szpinaku?

Przepis na domowy sok ze szpinaku jest bardzo łatwy. Przygotowanie składa się praktycznie z jednego kroku, a na liście niezbędnych składników znalazły się dwa produkty, czyli świeże liście szpinaku i woda. Sok ze szpinaku można przygotować w blenderze kielichowym lub wyciskarce wolnoobrotowej.

Szpinak przeznaczony na sok powinien być świeży i jędrny. Sok najlepiej wypić od razu po przygotowaniu rano przed śniadaniem lub między posiłkami. Można przechowywać go w szczelnie zamykanej butelce lub słoiku w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin. Im dłużej stoi, tym więcej traci wartości odżywczych.

Przepis na sok ze szpinaku

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 5 minut

Składniki:

400 g świeżego szpinaku

1 szklanka wody

Przygotowanie:

1. Bardzo dokładnie opłucz liście szpinaku pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Możesz go namoczyć w wodzie na kilka minut, a następnie jeszcze raz dokładnie przepłukać.

2. Przygotuj sok:

blender: przełóż szpinak do blendera i wlej wodę. Miksuj na wysokich obrotach do uzyskania jak najgładszej konsystencji. W razie potrzeby dolej więcej wody, aby ułatwić miksowanie.

przełóż szpinak do blendera i wlej wodę. Miksuj na wysokich obrotach do uzyskania jak najgładszej konsystencji. W razie potrzeby dolej więcej wody, aby ułatwić miksowanie. wyciskarka wolnoobrotowa: wkładaj partiami umyty szpinak do wyciskarki.

3. Jeśli używasz blendera, przelej sok przez sitko wyłożone gazą. Odciskaj dokładnie, aby uzyskać jak najwięcej soku.

4. Sok ze szpinaku najlepiej smakuje świeżo przygotowany. Można pić go na czczo lub między posiłkami.

Kto nie powinien pić soku ze szpinaku?

Chociaż sok ze szpinaku to samo zdrowie, nie każdy może go pić bez ograniczeń. Zielony napój zawiera szczawiany, które mogą utrudniać wchłanianie wapnia i innych minerałów. Osoby zmagające się z chorobami nerek lub kamicą szczawianową powinny spożywać go z umiarem. W tych przypadkach zanim zacznie się regularne picie soku ze szpinaku najlepiej skonsultować się z lekarzem.

Zobacz galerię i poznaj najlepsze przepisy ze szpinakiem w roli głównej. Poniżej znajdziesz też szybki quiz o zielonych warzywach, do których zalicza się szpinak.

SZPINAK: Czy warto go jeść? Co można zrobić ze szpinaku? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Myślisz, że znasz się na zielonych warzywach? Polegniesz na 5 pytaniu Pytanie 1 z 10 Które warzywo dodawało sił Popeye’owi? Jarmuż Szczaw Szpinak Następne pytanie