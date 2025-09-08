Miód manuka nie tylko dla niedźwiadków. Sięgnij po ten wspaniały produkt

2025-09-08 15:01

Miód manuka jest naturalnym lekarstwem na wszystko. Leczy rany i infekcje, działa jak probiotyk. Ma długą historię, ale popularność w Polsce zdobywa powoli. Dowiedz się, jakie ma właściwości i czym jest miód manuka. O tym naprawdę każdy powinien wiedzieć!

Miód manuka - co to jest i jak działa?
Autor: Shutterstock Miód manuka - co to jest i jak działa?

Czym jest manuka?

Manuka to rodzaj naturalnego miodu. Powstaje on z nektaru kwiatów krzewu o wdzięcznej nazwie Leptospermum scoparium. Znany jest jednak również jako drzewo herbaciane czy właśnie manuka.

Rośnie ono w Nowej Zelandii oraz południowo-wschodniej Australii. Jego lekarskie właściwości wykorzystywali już Maorysi, którym służył jako środek nasenny, środek regulujący działanie układu pokarmowego i układu moczowego, a nawet jako okład na różnego rodzaju rany lub infekcje. W XVIII wieku odkryli ją Europejczycy -  James Cook oraz Joseph Banks - i przywieźli manukę na Stary kontynent.

Jakie właściwości ma miód manuka?

  • działanie antywirusowe, antybakteryjne, przeciwgrzybicze
  • działanie probiotyczne (miód manuka ma negatywny wpływ jedynie na szkodliwe bakterie i organizmy)
  • wspomaga gojenie się ran, owrzodzeń i oparzeń
  • pomaga w leczeniu problemów skórnych jak trądzik, egzema i łuszczyca
  • dobroczynne działanie na układ pokarmowy i skórę
  • wspiera układ odpornościowy
  • może wykazywać działanie ochronne przed niektórymi infekcjami bakteryjnymi
  • badane są jego właściwości przeciwnowotworowe
Miód - jakie są jego rodzaje? Właściwości miodów

Czym miód manuka różni się od innych miodów?

Miód manuka ma ciemnobrązową lub bursztynową barwę. Jego konsystencję można opisać jako kremową i gęstą. Jeśli chodzi o smak, to jest on intensywny - ziołowo-wytrawny.

Jednym z najważniejszych aspektów wyróżniających miód manuka spośród reszty jadalnych wyrobów pszczelich jest opracowanie przez naukowców UMF i MGO. Są to współczynniki określające wyjątkowe działanie tego miodu, porównujące jego właściwości z tradycyjnymi lekami i substancjami. Spektrum możliwości leczniczych, jakie daje nam miód manuka jest bardzo szerokie. Dodatkowo miód manuka może być przechowywany w każdych warunkach, nie tracąc swojego dobroczynnego wpływu na zdrowie.

Gdzie kupić miód manuka?

Oryginalny miód manuka dostępny jest w sklepach ze zdrową żywnością, w niektórych aptekach oraz sklepach ekologicznych. Miód manuka można nabyć także w sklepach internetowych. Niestety, miód manuka jest w naszym kraju dość kosztowny. Za 250 g zapłacimy około 84 złote.

omlet cesarski
Zobacz galerię 10 zdjęć
Halina Ruszczyńska

To Cię Zainteresuje

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska