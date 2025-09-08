Miód manuka nie tylko dla niedźwiadków. Sięgnij po ten wspaniały produkt

Miód manuka jest naturalnym lekarstwem na wszystko. Leczy rany i infekcje, działa jak probiotyk. Ma długą historię, ale popularność w Polsce zdobywa powoli. Dowiedz się, jakie ma właściwości i czym jest miód manuka. O tym naprawdę każdy powinien wiedzieć!

Autor: Shutterstock Miód manuka - co to jest i jak działa?

Czym jest manuka?

Manuka to rodzaj naturalnego miodu. Powstaje on z nektaru kwiatów krzewu o wdzięcznej nazwie Leptospermum scoparium. Znany jest jednak również jako drzewo herbaciane czy właśnie manuka.

Rośnie ono w Nowej Zelandii oraz południowo-wschodniej Australii. Jego lekarskie właściwości wykorzystywali już Maorysi, którym służył jako środek nasenny, środek regulujący działanie układu pokarmowego i układu moczowego, a nawet jako okład na różnego rodzaju rany lub infekcje. W XVIII wieku odkryli ją Europejczycy - James Cook oraz Joseph Banks - i przywieźli manukę na Stary kontynent.

Jakie właściwości ma miód manuka?

działanie antywirusowe, antybakteryjne, przeciwgrzybicze

działanie probiotyczne (miód manuka ma negatywny wpływ jedynie na szkodliwe bakterie i organizmy)

wspomaga gojenie się ran, owrzodzeń i oparzeń

pomaga w leczeniu problemów skórnych jak trądzik, egzema i łuszczyca

dobroczynne działanie na układ pokarmowy i skórę

wspiera układ odpornościowy

może wykazywać działanie ochronne przed niektórymi infekcjami bakteryjnymi

badane są jego właściwości przeciwnowotworowe

Czym miód manuka różni się od innych miodów?

Miód manuka ma ciemnobrązową lub bursztynową barwę. Jego konsystencję można opisać jako kremową i gęstą. Jeśli chodzi o smak, to jest on intensywny - ziołowo-wytrawny.

Jednym z najważniejszych aspektów wyróżniających miód manuka spośród reszty jadalnych wyrobów pszczelich jest opracowanie przez naukowców UMF i MGO. Są to współczynniki określające wyjątkowe działanie tego miodu, porównujące jego właściwości z tradycyjnymi lekami i substancjami. Spektrum możliwości leczniczych, jakie daje nam miód manuka jest bardzo szerokie. Dodatkowo miód manuka może być przechowywany w każdych warunkach, nie tracąc swojego dobroczynnego wpływu na zdrowie.

Gdzie kupić miód manuka?

Oryginalny miód manuka dostępny jest w sklepach ze zdrową żywnością, w niektórych aptekach oraz sklepach ekologicznych. Miód manuka można nabyć także w sklepach internetowych. Niestety, miód manuka jest w naszym kraju dość kosztowny. Za 250 g zapłacimy około 84 złote.

Halina Ruszczyńska