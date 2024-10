Prawdziwy miód - jak rozpoznać? Na co zwrócić uwagę kupując miód?

14:59

Prawdziwy miód to prawdziwa skarbnica zdrowia – wzmacnia organizm, wspiera pracę serca i działa przeciwbakteryjnie. Jednak jego właściwości są skuteczne tylko wtedy, gdy miód nie jest podrabiany. Na co zwrócić uwagę przy zakupie, aby rozpoznać prawdziwy miód?

Autor: Shutterstock Miód prawdziwy, podebrany pszczołom we właściwym momencie, jest płynny zazwyczaj tylko jakiś czas - potem się krystalizuje.

Spis treści

Jak rozpoznać prawdziwy miód?

Kupując miód należy unikać miodów, których słoiczki mają wydęte wieczka. Oznaczają one, że miód fermentuje, a to objaw zbyt dużej zawartości wody w produkcie. Powinna ona być niższa niż 20 procent. Wtedy miód bez żadnych środków konserwujących może przetrwać 3 lata i dłużej.

Nie należy się bać miodu skrystalizowanego. Zestalenie się płynnego miodu to proces naturalny, który zachodzi w czasie jego przechowywania. Skrystalizowany miód to miód prawdziwy i nie traci swoich właściwości. Wprost przeciwnie - to zawsze płynny miód mógł zostać sfałszowany lub przegrzany w procesie wydobywania z plastra.

Warto też uważnie czytać etykietę - miód nie może zawierać takich substancji jak: fuktozowy syrop kukurydziany (HFC) czy glukoza - to dodatki używane albo do rozcieńczania miodu, albo do dokarmiania pszczół, przez co wyprodukowany przez nie miód pozbawiony jest dobroczynnych substancji roślinnych, choćby takich jak pyłki kwiatowe.

Jak kupować miód?

Nie warto także kupować miodu, który ma na etykiecie napis „pochodzi z krajów Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej”. Taki napis oznacza, że jest to miód w znacznej części importowany, na przykład z Chin lub Argentyny. Nie ma pewności, jak był produkowany i przechowywany.

Najważniejsze jednak, że najpewniej został on wytworzony z obcych nam roślin, a co za tym idzie zawiera ich nieznany naszym organizmom pyłki roślinne i przez to może mieć silnie alergizujące działanie. O ile w ogóle pyłki zawiera, bo często miód taki powstaje ze zmieszania kilku różnych rodzajów miodów, które celem ujednolicenia koloru i konsystencji są mocno podgrzewane i filtrowane.

Kolejne sposoby wymagają już otwarcia słoika z miodem. Ale warto sprawdzić za ich pomocą choćby miód, który już mamy w domu.

Jak sprawdzić czy miód jest prawdziwy?

Można wziąć łyżkę miodu i wlać ją do szklanki z wodą. Jeśli miód rozpuszcza się – nie jest prawdziwy. Czysty miód osiada zawsze na dnie szklanki, a by się rozpuścił trzeba wodę intensywnie mieszać.

Zrób test z jodyną - kilka kropli jodyny wymieszaj z odrobiną miodu w szklance wody. Jeśli miód zmieni kolor na niebieski, ma w sobie skrobię kukurydzianą.

Możesz też wykonać próbę z zapałką: zanurz zapałkę w miodzie, a następnie spróbuj ją zapalić. Jeśli się to uda, miód jest czysty.

Włóż trochę miodu na łyżkę i lekko nią poruszaj sprawdzając, czy miód spada czy nie. Miód z dodatkiem wody będzie ściekać z łyżki; czysty miód pozostanie na miejscu

Dlatego po miód najlepiej się wybrać bezpośrednio do sprawdzonej pasieki.

Miód - jakie są jego rodzaje? Właściwości miodów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

MURATOR