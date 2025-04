Kiedy gotuję szparagi, zawsze wlewam odrobinę. Dzięki temu nigdy nie mają goryczki

Właśnie rozpoczyna się sezon na szparagi. To pyszne warzywa, które mają wszechstronne wykorzystanie w wielu przepisach kulinarnych. Niestety czasem gotowane szparagi mają nieprzyjemną goryczkę, która może popsuć smak dania. Wystarczy dodać odrobinę jednego produkty, aby się jej pozbyć. Jak więc gotować zielone szparagi, żeby nie były gorzkie?

Autor: Shutterstock Tylko tak gotuj szparagi. Oprócz soli i cukru dodaj jeszcze jeden nieoczywisty składnik.

Jakie właściwości mają szparagi?

Zielone szparagi są cenione nie tylko za swój delikatny smak. Są bogate w wiele prozdrowotnych składników odżywczych i mają pozytywny wpływ na zdrowie. Sezon na szparagi nie trwa zbyt długo, dlatego warto z niego korzystać. To wartościowe warzywa, które powinno włączyć się do diety.

Szparagi zawierają witaminy z grupy B, K, C i A. To dobre źródło minerałów, takich jak potas, fosfor, magnez, żelazo, mangan, miedź oraz cynk. Zawierają błonnik i antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki odpowiedzialne za wiele chorób oraz stany zapalne w organizmie. Szparagi wspomagają trawienie i są moczopędne. Wspierają prawidłową pracę mózgu i serca, a także wykazują działanie przeciwnowotworowe.

Jak gotować szparagi?

Gotowanie szparagów nie jest trudne, ale należy trzymać się kilku zasad. Pierwszą z nich jest odpowiednie przygotowanie szparagów. Ze szparagów trzeba odłamać twarde zdrewniałe końcówki. Należy zgiąć szparaga w około 1/3 długości od grubszego końca i sam złamie się w odpowiednim miejscu. Kolejną zasadą jest wybór garnka. Najlepiej gotować zielone szparagi pionowo w wysokim i wąskim garnku, tak aby główki znajdowały się ponad powierzchnią wody. Czas gotowania wynosi do 5 do 8 minut.

Jak gotować zielone szparagi, żeby nie były gorzkie?

Wiosna to czas, kiedy szparagi zaczynają królować w sklepach i na bazarowych straganach. Są pyszne i pełne zdrowia, ale może zdarzyć się, że po ugotowaniu będą miały wyczuwalny gorzki smak. Czy istnieje sposób, aby pozbyć się goryczki ze szparagów? Jak się okazuje, do gotujących się szparagów najlepiej dodać jeden mało oczywisty produkt. To prosty i tani patent na pyszne szparagi bez goryczki.

Do wody, której będą gotować się szparagi, należy wsypać po jednej łyżeczce soli i cukru. Ten drugi składnik łagodzi goryczkę, podkreśla naturalną słodycz szparagów i wydobywa ich delikatny smak. Dodatkowo szparagi są jędrne i chrupiące.

Warto zastosować także inny patent, dzięki któremu szparagi zielone nie będą miały gorzkiego smaku. Do wody, oprócz soli i cukru, można wlać odrobinę mleka. Ten prosty i tani trik sprawi, że szparagi będą smakować wybornie i nie będą gorzkie. Mleko zawiera laktozę, która złagodzi goryczkę. Szparagi staną się też delikatniejsze w smaku.

Przepisy na szparagi

Sezon na szparagi właśnie się rozpoczyna. Nie jest zbyt długi, więc warto z niego korzystać, ile się da. Szparagi to pyszne i zdrowe warzywa, z których można wyczarować wiele przepysznych potraw na co dzień i od święta. Poniżej znajdziecie sprawdzone przepisy na pyszne zielone szparagi, które bez problemu możecie przygotować w domu.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne zielone szparagi, które zachwycą łatwym przygotowaniem i wybornym smakiem.

