Jak wykorzystać jedzenie, które zostało po świętach?

Zazwyczaj po świętach nasze lodówki zapełnione są nadmiarem jedzenia. Mało kto wie, jak można je wykorzystać, aby nie wylądowało w koszu na śmieci. Dlatego zebraliśmy kilka pomysłów i inspiracji, jak można wykorzystać przysmaki, które zostały w domu po świętach!

Autor: Shutterstock Jedzenie po świętach można wykorzystać do przygotowania innych potraw. Pysznych, lżejszych i z nowymi dodatkami.

Co można zrobić z mięsa i wędlin po świętach? Pasztet, placek, zapiekankę!

No właśnie święta, święta i po świętach. Najpierw mówiliśmy: nie jedz tego, to na święta, teraz natomiast: jedz, bo się zmarnuje! Na pewno w większości domów zostało trochę pysznego jedzenia. I co tu teraz zrobić? Wyrzucać nie wolno! Trzeci dzień jeść to samo? Też nie bardzo nam się uśmiecha. Jak w takim razie w innej formie zjeść te pyszności? Z pieczonym mięsem właściwie sprawa jest prosta. Zazwyczaj wrzucamy je do bigosu i sprawa załatwiona. Ale jeśli nie robimy bigosu albo szkoda delikatnego mięso z indyka lub z kaczki? Mamy kilka prostych pomysłów jak dać drugą szansę przysmakom ze świąt!

Przepisy na „po świętach”: CLUB SANDWICH, czyli pyszna kanapka klubowa z indykiem

Pieczonego indyka raczej szkoda dodawać do bigosu. To takie delikatne, chude i zdrowe mięso. Może zrobić pyszną, w stylu amerykańskim, Club Sandwich? Wystarczy kilka kromek chleba tostowego, awokado, pomidor, majonez, sałata i świeży ogórek. W wersji fit, możemy zrezygnować z majonezu – zastąpić go rozgniecionym jak w guacamole awokado i zamiast chleba tostowego przygotować kanapkę na zdrowym pieczywie upieczonym w domu – doskonale smakuje tostowane. Kanapka Club Sandwich sprawdzi się jako lunch w domu, możemy ją także wziąć do pracy.

Przepisy na „po świętach”: sałata z pieczoną kaczką

Mięso z pieczonej kaczki można wykorzystać do różnych sałat. Wystarczy dodać trochę słodko–kwaśnej żurawiny, sera pleśniowego, grzanki i dobry dressing. Mięso można porwać na kawałki i podać na drewnianej desce – sałata będzie w stylu rustykalnym lub elegancko pokroić na plastry. Sałatę z kaczką na ciepło można podać jako osobne, samodzielne danie lub w wersji na zimno jako przystawkę.

Przepisy na „po świętach”: mięsne nadzienie do krokietów lub naleśników

Pieczone mięso również doskonale nadaje się jako farsz do krokietów i naleśników. Pokrojone na mniejsze kawałki, ze świeżymi kiełkami lub świeżym pesto sprawdzi się zapieczone w cieście francuskim lub w wytrawnych naleśnikach. Dodatki zależą tylko od nas – od tego z czym lubimy łączyć dany gatunek mięsa. Pesto sprawdzi się jako spoiwo w farszu z indykiem lub kurczakiem – zawiera w sobie ser. Do kaczki można dołożyć rukolę i ser pleśniowy, który roztapiając się pod wpływem ciepła połączy farsz w całość. Pamiętajmy o czerstwym pieczywie, z którego możemy przygotować smakowite i chrupiące grzanki.

Przepisy na „po świętach”: buraki z zakwasu na barszcz

Jeśli zostały buraki z zakwasu na czerwony barszcz, będą znakomite w sałatce ze słoną fetą lub kozim serem. Wystarczy dodać delikatny dressing, trochę kiełków lub młodych listków sałaty i pyszna, zdrowa, a co najważniejsze lekka sałata na „po świętach” gotowa.

Jak bezpiecznie odgrzać resztki jedzenia? Oto kilka wskazówek, które warto znać