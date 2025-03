Domowy chrzan - jak prawidłowo trzeć chrzan? Sprawdzone triki krok po kroku!

Domowy chrzan to prawdziwy skarb w kuchni! Choć sklepy kuszą gotowymi wersjami, nic nie zastąpi intensywnego smaku i aromatu własnoręcznie przygotowanego chrzanu. Idealny do wielkanocnych wędlin, pasztetów i mięs. Jak go zrobić bez wysiłku i łez? Oto sprytne triki na idealnie starty chrzan!

Autor: Shutterstock Jak trzeć chrzan. Porady krok po kroku

Chrzan domowy ma wiele zalet. Utarty na świeżo, w przeciwieństwie do gotowego ze sklepu, ma mocniejszy aromat. Masz także pewność, że nie zawiera konserwantów i sztucznych barwników, a poza tym możesz go doprawić według gustu własnego i domowników. Kupując korzenie chrzanu zwracaj uwagę na to, by były jędrne i twarde. Z 1 kilograma produktu otrzymasz 3-4 małe słoiczki tartego chrzanu.

Jak trzeć chrzan?

Korzenie chrzanu trzeba dokładnie wyszorować pod bieżącą wodą, a następnie bardzo cienko obrać, usuwając dokładnie wszelkie „oczka” i plamki, po czym jeszcze raz opłukać i osuszyć. Przed Tobą najtrudniejsza część zadania, czyli tarcie chrzanu.

Co zrobić, by podczas tarcia chrzan tak bardzo nie szczypał w oczy? Doświadczone gospodynie radzą, by obrane korzenie chrzanu włożyć na godzinę do miski z zimną wodą lub schować do zamrażalnika. Ale możesz też zabrać się do tarcia od razu. Uwaga: przed przystąpieniem do pracy otwórz szeroko kuchenne okno!

Warto też pamiętać, że chrzan pod wpływem tlenu szybko ciemnieje. Aby temu zapobiec, warto na dno miski, do której będziesz ucierać chrzan, wlać kilka łyżek soku z cytryny lub octu jabłkowego i od razu mieszać z nim chrzanową masę.

Chrzan ucieraj na tarce o najmniejszych oczkach – im drobniej starty, tym więcej uwolni aromatu. Chrzan będzie łagodniejszy, jeśli po utarciu przełożysz masę chrzanową na sito i przelejesz wrzątkiem. Po odcedzeniu możesz już przyprawiać chrzan.

Jak przyprawić domowy chrzan?

Chrzan przyprawiaj solą, odrobiną cukru i – zależnie od gustu – octem lub sokiem z cytryny. Na ½ kg chrzanu potrzeba ok. 2-3 łyżki octu lub soku. Możesz dodać ocet spirytusowy, ale łagodniejszy i smaczniejszy będzie ocet winny lub jabłkowy. Jeśli utarty chrzan nie był przelany wrzątkiem, dodaj kilka łyżek gorącej wody, aby nieco rozrzedzić masę.

Tak przygotowany domowy chrzan należy włożyć do wyparzonych słoiczków i szczelnie zamknąć. Przechowywany w lodówce może stać nawet do 4 tygodni.

Czym doprawić chrzan przed podaniem na stół?

Podstawową wersję chrzanu możesz przed podaniem na stół urozmaicić dodatkami, które złagodzą jego smak i sprawią, że będzie bardziej kremowy i aksamitny. Klasyczna wersja to chrzan z dodatkiem gęstej, kwaśnej śmietany lub/i majonezu. Zamiast śmietany możesz dodać łyżkę jogurtu greckiego. Owocową nutę nada chrzanowi drobno starte jabłko, a ciekawy kolor – łyżka startych, ugotowanych buraczków.

