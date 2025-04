Jak grillować warzywa? Poznaj najlepszy przepis na szaszłyki z warzyw z grilla

11:45

Grillowane warzywa to pyszna i zdrowa alternatywa dla mięs pieczonych na ruszcie. Sprawdzą się na wegetariański obiad i są doskonałym dodatkiem do dań głównych. Jak grillować warzywa? Sprawdź, jak wydobyć z nich to, co najlepsze – od idealnego przygotowania, po zaskakujące marynaty i dodatki.

Autor: Shutterstock Zobacz, jak grillować warzywa i sprawdź przepis na pyszne szaszłyki.

Spis treści

Piękna wiosenna pogoda sprzyja ucztowaniu na świeżym powietrzu. Lubimy eksperymentować i na polskie grille trafia coraz więcej potraw - od mięs i warzyw po ryby, sery, a nawet owoce morza. Jeśli dobrze dobierzemy grillowane składniki, ograniczymy ilość soli i postawimy na duży dodatek warzyw, możemy cieszyć się smacznym i zdrowym obiadem. Jeśli zdecydujemy się na grillowanie warzyw, poszukajmy produktów świeżych, sezonowych i kolorowych. Dostarczą nam one niezbędnych składników odżywczych i witamin, a przy okazji będą się świetnie prezentować na stole.

Jak wybrać warzywa na grill i smacznie je przygotować?

Warzywa powinny być świeże o temperaturze pokojowej. Warzywa mrożone lub częściowo mrożone nie nadają się na grill. Warzywa przed położeniem na grill myjemy i kroimy w słupki lub grube talarki. Oprócz kukurydzy większość warzyw nie nadaje się do grillowania w całości. Przypieką z zewnątrz, w środku pozostaną surowe w środku, a ich pieczenie będzie bardziej czasochłonne. Warzywa twarde możemy położyć bezpośrednio na grillu (należy wtedy pamiętać o pokrojeniu je w większe kawałki, żeby nie spadły). Warzywa miękkie powinniśmy piec na specjalnie do tego przeznaczonej tacy lub folii aluminiowej.

Przed położeniem na grill, warzywa warto posmarować niewielką ilością oliwy z oliwek, ewentualnie olejem. To zapobiegnie ich przypaleniu i nada wyjątkowy smak. Można je także wcześniej przyprawić, choć nie jest to konieczne. Należy pamiętać, że warzywa grillują się bardzo szybko. Wystarczy od 4 do 10 minut, dlatego należy je stale doglądać.

Grill – rodzaje, jaki powinien być dobry grill? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie warzywa nadają się na grill?

Grillować możemy właściwie wszystkie warzywa, jednak najchętniej sięgamy po:

bakłażany

paprykę

cukinię

cebulę

pieczarki

ziemniaki

pomidory

kukurydzę

marchewkę

brokuły

szparagi

Jak podawać grillowane warzywa?

Grillowane warzywa można zjeść same, z mięsem lub z dowolnym dipem. Najlepiej sprawdzają się sosy na bazie jogurtu, z dodatkiem ziół i ulubionych przypraw. Ciekawym pomysłem jest także zmieszanie białego, naturalnego serka śniadaniowego z odrobiną ketchupu i oregano. To proste połączenie tworzy kremowy, słodkawy sos, któremu oregano nadaje włoskiego charakteru. Grillowane warzywa doskonale komponują się także z mozzarellą, oliwkami i czosnkiem. Możemy podać je w formie sałatki lub oddzielnie.

Czy można grillować owoce?

Oczywiście, że można grillować owoce. Zasada jest prosta. Jeśli owoc nadaje się do pieczenia, świetnie sprawdzi się też na grillu. Na ruszcie można piec ananasy, jabłka, banany czy mango.

Warzywne szaszłyki z grilla - przepis

Szaszłyki to jedno z najpopularniejszych dań z grilla. Przedstawiamy jak wykonać zdrowszą wersję tej pysznej i efektownej potrawy. Warzywne szaszłyki wyglądają tak pięknie, że nawet dzieci nie będą mogły się oprzeć. Przygotuj ulubione warzywa, rozgrzej grilla i zabaw się z całą rodziną w nabijanie smakowitych kąsków na patyczki. Dokładny przepis znajdziesz w materiale video poniżej. Miłego grillowania!

Warzywa na grilla Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.