Dodaję do miodu i mieszam. Po 3 dniach mam pyszny i naturalny specyfik na odporność

Jesień to czas, kiedy jesteśmy szczególnie narażeni na różnego rodzaju infekcje. Dlatego tak ważne jest budowanie układu odpornościowego. Nie trzeba jednak przepłacać za drogie suplementy w aptece. Zamiast nich warto sięgnąć po naturalny specyfik z 2 naturalnymi dodatkami z pasieki, który z łatwością można przygotować w domu. Miód z pierzgą i pyłkiem pszczelim jest pyszny, wzmocni odporność i pomoże w trakcie przeziębienia.

miód z pierzgą i pyłkiem pszczelim
Miód wymieszaj z 2 produktami z pasieki. To najlepszy naturalny suplement na odporność.

Na co pomaga pyłek pszczeli i pierzga?

Pierzga i pyłek pszczeli są bardzo zdrowymi i wartościowymi produktami. Oba składniki wytwarzane są przez pszczoły. Warto wprowadzić je do diety, ponieważ wykazują wiele korzystnych dla zdrowia właściwości.

Pyłek pszczeli to męskie komórki rozrodcze roślin zbierane przez pszczoły z kwiatów. Pszczoły mieszają go z nektarem i śliną, formując małe granulki, które przenoszą do ula w specjalnych koszyczkach. Pyłek pszczeli ma postać małych różnokolorowych kuleczek lub granulek. Kolor zależy od rodzaju kwiatów, z których pyłek został zebrany. Jakie właściwości ma pyłek pszczeli?

  • Źródło białka – pyłek pszczeli zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy.
  • Źródło witamin i minerałów – jest bogaty w witaminy z grupy B, witaminę C, witaminę E, beta-karoten, a także minerały jak potas, wapń, magnez i żelazo.
  • Wzmacnianie odporność – zawiera substancje, które stymulują układ odpornościowy.
  • Poprawa witalności i zastrzyk energii – pyłek pszczeli pomaga w walce ze zmęczeniem i poprawia ogólne samopoczucie.
  • Działanie antyalergiczne – regularne spożywanie pyłku pszczelego może pomóc w łagodzeniu objawów alergii.

Pierzga to pyłek pszczeli przetworzony przez pszczoły w ulu. Pszczoły ubijają pyłek w komórkach plastra, mieszają go z miodem i enzymami, a następnie zalewają miodem. W warunkach beztlenowych zachodzi proces fermentacji mlekowej podobny do kiszenia. Pierzga stanowi pokarm dla młodych pszczół i larw. Ma postać małych sprasowanych granulek lub bryłek w ciemniejszym kolorze niż pyłek pszczeli. Jakie właściwości ma pierzga?

  • Bogactwo składników odżywczych – pierzga zawiera białko, aminokwasy, enzymy i koenzymy, witaminy z grupy B, A, C, D, E, K oraz minerały jak potas, wapń, magnez, żelazo, cynk, selen.
  • Wzmacnianie odporności – dzięki zawartości witamin, minerałów i antyoksydantów pierzga wspomaga układ odpornościowy.
  • Poprawa trawienia – pierzga zawiera enzymy, które wspomagają trawienie i przyswajanie składników odżywczych.
  • Regeneracja – aminokwasy zawarte w pierzdze są niezbędne do regeneracji tkanek i mięśni.
  • Działanie antyoksydacyjne – pierzga chroni komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki.
  • Wsparcie w leczeniu anemii – wysoka zawartość żelaza pomaga w leczeniu niedokrwistości.

Czy miód z pierzgą i pyłkiem pszczelim jest zdrowy?

W sezonie jesienno-zimowym należy zadbać o odporność organizmu, ponieważ w tym czasie najłatwiej jest się przeziębić. Zamiast wydawać krocie na leki i suplementy podnoszące odporność, można przygotować domowe lekarstwo. Miód z pierzgą i pyłkiem pszczelim to świetny sposób nie tylko na zbudowanie odporności. To zdrowe i odżywcze połączenie, które wykazuje wiele korzystnych właściwości.

Miód znany jest ze swoich prozdrowotnych właściwości. Ma działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. Zawiera enzymy i związki, które mogą pomagać w zwalczaniu infekcji i stanów zapalnych. Poprawia trawienie, zwalcza wolne rodniki i dodaje energii. Idealnie sprawdza się podczas przeziębienia i rekonwalescencji. Miód z tymi dwoma naturalnymi dodatkami z pasieki ma wyjątkowe właściwości odżywcze. Miód jest doskonałym nośnikiem dla pierzgi i pyłku, ułatwiając ich przyswajanie przez organizm.

Jakie działanie ma miód z pierzgą i pyłkiem pszczelim?

  • wzmacnia odporność
  • dodaje energii i witalności
  • poprawia trawienie
  • wspomaga regenerację
  • działa antyoksydacyjnie
  • dostarcza cennych witamin, minerałów i aminokwasów

Jak zrobić miód z pierzgą i pyłkiem pszczelim?

Miód z pierzgą i pyłkiem pszczelim warto mieć w domu. Jest pyszny i ma niesamowity wpływ na zdrowie. Ten naturalny suplement diety można łatwo przygotować w domu. Na liście składników znalazły się tylko trzy produkty prosto z pasieki. Najlepszy jest płynny miód, który łatwo połączy się z pierzgą i pyłkiem pszczeli. Składniki można kupić u zaufanych pszczelarzy. Pierzga i pyłek pszczeli są dostępne także w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością. Miód z dodatkiem tych dwóch składników jest gotowy do spożycia po trzech dniach od przygotowania. W tym czasie miód stanie się gęsty i kremowy, a dodatki zmiękną.

Jak stosować miód z pierzgą i pyłkiem pszczelim?

Miód z dodatkiem naturalnych produktów z pasieki to świetne uzupełnienie diety. Smakuje wybornie, a do tego jest bogaty w odżywcze składniki. Najlepiej stosować go rano na czczo lub przed posiłkiem. Wystarczy jedna do dwóch łyżeczek w ciągu dnia, aby szybko przekonać się o niezwykłej mocy tego domowego specyfiku.

Miód z pierzgą i pyłkiem pszczelim – przepis krok po kroku

Składniki:

  • 200 ml płynnego miodu
  • 50 g pierzgi
  • 50 g pyłku pszczelego

Przygotowanie:

1. Pierzgę i pyłek pszczeli zmielić na proszek.

2. Miód przelać do czystego i osuszonego słoika.

3. Wsypać zmieloną pierzgę i pyłek pszczeli. Dokładnie wymieszać.

4. Słoik zakręcić i odstawić na 3 dni w temperaturze pokojowej, aby zgęstniał i stał się kremowy. Co jakiś czas zamieszać.

5. Słoik z miodem z pierzgą i pyłkiem pszczelim przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu jak kuchenna szafka lub spiżarnia.

6. Stosować od 1 do 2 łyżeczek dziennie na czczo lub przed posiłkiem.

