Menu komunijne: co podać na przyjęciu komunijnym w domu?

Jak podczas każdego przyjęcia, tak i w przypadku komunii, najważniejsze jest ustalenie właściwego menu i dobre rozplanowanie kolejności i sposobu serwowania dań.

Menu komunijne - obiad tradycyjny czy ekstrawagancki?

Od tego warto zacząć rozważania. Decydujące znaczenie mają tu na pewno zaproszeni goście, a raczej ich upodobania i przyzwyczajenia kulinarne. Jeśli w przeważającej mierze są to osoby starsze, warto zadbać o to, by dania podawane podczas komunii były w miarę tradycyjne, ale też lekkostrawne. Podobnie w przypadku dzieci, które stanowią najbardziej wymagającą grupę smakoszy.

Kolejność podawania dań podczas przyjęcia komunijnego

Kolejność serwowania posiłków zależy od pory, w której zaczynami przyjęcie: w przypadku przyjęć komunijnych zwykle jest to przedpołudnie. Na stole powinny się wtedy pojawić drobne przekąski w postaci małych kanapeczek, półmiska wędlin, śledzików itd.

Danie główne, jeśli takowe przewidujemy, warto podać około dwóch godzin po rozpoczęciu przyjęcia. Najlepiej, aby do wyboru były dwie zupy np. tradycyjny rosół (z myślą o dzieciach i starszych) i grzybowa lub flaki dla dorosłych smakoszy.

Drugie danie to zwykle sztabka mięsa, ziemniaki lub kasza i warzywa: na ciepło lub w postaci surówki. Planując komunijne menu, warto się dobrze zastanowić, czy będziemy mieli w czym i jak podgrzać składowe posiłku w jednym czasie.

Szwedzki stół na komunii?

Jeśli mamy problem w doborze menu i nie wiemy tak naprawdę, na co mają ochotę nasi goście, warto rozważyć szwedzki stół. Choć w naszej tradycji, w przypadku tego typu przyjęć, przyjęło się bardziej biesiadowanie przy suto zastawionym stole, warto rozważyć tę wersję. Oprócz tego, że daje możliwość wyboru dania, ma jeszcze jedną wielką zaletę: zwalnia nas z obowiązku serwowania posiłków i związanych z tym problemów.

Jeżeli jednak uznamy, że tradycyjny stół do spożywanie posiłków będzie dla nas odpowiedniejszy, może warto w tej formie zaproponować gościom choć część poczęstunku, np. gorące napoje: w termosie przygotować kawę i herbatę lub wrzątek, do samodzielnego przygotowania napoju.