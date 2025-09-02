Olej, o którym większość zapomniała. Dobry dla zdrowia oraz urody

9:38

O tym oleju niewiele osób pamięta. A to ogromny błąd, ponieważ ma on wiele właściwości zdrowotnych, a przy okazji dba o stan włosów, skóry i paznokci. Olej rydzowy to produkt, który warto mieć w swojej kuchni oraz łazience.

Autor: Shutterstock

Ten olej jest zdrowszy niż inne popularne. Wielu o nim zapomniało

Olej rydzowy tłoczony jest z nasion lnianki siewnej (Camelina sativa), zwanej potocznie "rydzem" albo "ryżem". Mimo że niektórym może się tak wydawać, to nie ma jednak nic wspólnego z uwielbianymi rydzami. Jest to roślina oleista, która znana jest w naszym kraju od setek lat. Powszechnie była uprawiana jeszcze w XIX wieku, jednak później wyparł ją rzepak i słonecznik.

Nasiona lnianki najpierw się oczyszcza, a później wyciska na mechanicznej prasie. Najlepszy będzie olej, tłoczony na zimno - wówczas wiemy, że zachował on wszelkie swoje wartości odżywcze.

Ten olej ma charakterystyczny smak. Można go opisać jako lekko orzechowy z odrobiną gorczycy czy nawet cebuli. W kolorze zazwyczaj bywa złocistożółty lub nawet lekko czeronawy - skąd właśnie wzięła się nazwa "rydzowy".

Olej rycynowy na wypadanie włosów. Działa błyskawicznie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Właściwości zdrowotne

Jeśli chodzi o olej rydzowy to ceniony jest on w szczególności za wysoką zawartość korzystnych kwasów tłuszczowych. Znajdziemy w nim kwasy omega-3, -6 oraz -9. Co więcej, nie można zapomnieć również o dużej zawartości witaminy E, która jest silnym przeciwutleniaczem. Również sterole i polifonele znajdują się w tym oleju.

Jak więc może wpływać na nas regularne spożywanie tego oleju (na zimno)? Może:

wspierać pracę serca i obniżać poziom "złego" cholesterolu LDL,

działać przeciwzapalnie i poprawiać odporność,

wspomagać układ nerwowy i pracę mózgu (dzięki omega-3),

chronić skórę przed starzeniem i poprawiać jej wygląd.

Choć olej ten nie nadaje się do smażenia i ma dość specyficzny smak, to znajdziemy w nim znacząco więcej omega-3 niż w innych popularnych olejach.

Jak stosować go w kuchni?

Najlepiej używać go do sałatek, surówek, kasz, pieczywa czy past. Można również polać nim ugotowane warzywa, jajka czy ziemniaki. To naprawdę świetny sposób na zdrowy dodatek.

Inne zastosowanie tego oleju

Olej rydzowy można również wykorzystać w kosmetyce. Wystarczy stosować go zewnętrznie, jako kosmetyk, sprawdzi się do zmniejszenia łamliwości końcówek, łagodzi skórę i zmniejsza stany zapalne.