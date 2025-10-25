Co na obiad w niedzielę? Oto 4 sprawdzone klasyki, które zachwycą rodzinę!

18:58

Nie wiesz, co ugotować na niedzielny obiad? Spokojnie — ten dylemat ma wielu z nas! W końcu niedziela to czas, gdy chcemy zjeść coś wyjątkowego, ale bez całego dnia spędzonego w kuchni. Dlatego przygotowaliśmy cztery sprawdzone przepisy, które łączą prostotę z domowym smakiem. To klasyki, które zawsze się udają i zachwycą całą rodzinę — od najmłodszych po najbardziej wymagających smakoszy.

Autor: Wavebreakmedia/ Shutterstock Niedzielny obiad to często okazja do rodzinnego spotkania, ale to nie powód, by zamęczać się w kuchni. Wybierz sprawdzony przepis i ugotuj niedzielny obiad bez wysiłku

Obiad na niedzielę - tradycyjnie czy nowocześnie?

Niedzielny obiad to często jedyny większy posiłek, podczas którego spotyka się cała rodzina. Obiad na niedzielę powinien więc dogodzić gustom wszystkich, być bardziej odświętny niż codzienny posiłek, czasem też dostarczyć nam nowych wrażeń smakowych. Podpowiadamy, co i jak ugotować na obiad na niedzielę.

Dla wielu osób niedziela to okazja, by ugotować coś, co wymaga większego wysiłku i dłuższego czasu przygotowania. Czasem niedziela to jedyny dzień w tygodniu, gdy nie gotujemy i nie jemy w pośpiechu, mamy też czas na eksperymenty w kuchni - na wypróbowanie nowych przepisów, na przygotowanie dań, których nie mamy ich w swoim kulinarnym repertuarze.

To także moment powrotu do dań tradycyjnych - smaków rodzinnego domu - tęsknią za tym szczególnie osoby, na co dzień jadające na mieście, albo w barach i barkach w pobliżu miejsca pracy, bo jak wiadomo repertuar kulinarny w tych miejscach jest często bardzo ograniczony. Znudzeni kebabem, kurczakami czy zupkami do podgrzania w mikrofalówce z pobliskiego marketu, pragniemy często poczuć smak domowego rosołu czy zjeść porządny kawałek mięsa lub ryby.

I chyba wszyscy lubimy zasiąść z bliskimi przy stole i wspólnie delektować się niespiesznym posiłkiem.

Dania jakie wybierzemy na obiad na niedzielę powinny być lubiane/akceptowane przez wszystkich - lub choćby większość biesiadników - chyba, że lubimy dogodzić pojedynczym osobom i przygotować dla nich coś specjalnego, bo nie lubią mięsa/ryby/zupy ogórkowej. Nie ma w tym niczego nagannego, o ile nie stanie się to narzędziem zmieniającym przyjemność gotowania naszego domowego kucharza w mękę. Dlatego warto ustalić menu niedzielnego obiadu wspólnie - najlepiej już w piątek, by istniała możliwość swobodnego zrobienia zakupów.

Obiad na niedzielę: propozycje redakcji

Zupa na niedzielny obiad - jeśli nie rosół, to co? Wiosna za oknami, więc chęć na zjedzenie czegoś lżejszego, zielonego coraz większa. Tym bardziej, gdy na straganach kuszą np. nowalijki w rozsądnych cenach. Młode buraczki, czyli botwinka, to pyszny składnik wielu potraw - na ciepło i na zimno. Na ten niedzielny obiad proponujemy klasyczną botwinkę

Botwinka: wiosenna odmiana barszczu

A na drugie danie proponujemy tym razem cevapcici. To specjalność kuchni bałkańskiej, aromatyczne i oryginalne, mają tę zaletę, że gdy pogoda nie dopisze - zrobimy je z powodzeniem na patelni grillowej. Jeśli zaś trwa sezon grillowy - doskonale będą smakowały prosto z grilla.

Przepis na podłużne klopsiki cevapcici - pyszne danie z wołowiny

Gdy trwa sezon na szparagi świeże i dobrej jakości szparagi kupimy w większości supermarketów za przystępną cenę. . A więc do dzieła. Przypominamy - szparagi są bardzo, bardzo zdrowe, wykorzystajmy więc sezon na nie do maksimum!

Sałatka ze szparagów z wędzonym kurczakiem i truskawkami - jak zrobić?

Jeśli jeszcze macie chęć lekkie ciasto na deser, wiosną sięgnijcie po rabarbar! Ta nieco zapomniana kulinarnie roślina od 2-3 sezonów przeżywa renesans. Podajemy prosty przepis na placek z rabarbarem - a w bonusie jeszcze jeden w materiale wideo. Latem zastąpić możecie go truskawkami, potem śliwkami, gruszkami, owocami jagodowymi czy jabłkami

Ciasto z rabarbarem: biszkoptowy placek z kawałkami rabarbaru + WIDEO

Poniżej znajdziecie galerię z przepisami na surówki obiadowe, bez których niedzielny obiad się nie liczy :)

Idealne kotlety schabowe: kruche i soczyste. Prosty sposób na zawsze udany obiad Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.