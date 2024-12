Quiz. Sylwester w PRL-u. Epicka impreza czy totalna klapa? Jaki będzie twój wynik?

18:14

W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mało było okazji do świętowania. Szczególne znaczenie miał jednak Sylwester. Była to nie tylko okazja do pożegnania starego i powitania nowego roku, ale i wesołej zabawy, która trwała do białego rana. Przypomnijcie sobie, jak za czasów PRL-u wyglądały imprezy sylwestrowe i weźcie udział w naszej zabawie. Powodzenia!

Autor: Shutterstock Tak wyglądał sylwester w PRL-u. Rozwiąż nasz quiz i sprawdź się!

Jak wyglądał sylwester w PRL-u?

Jedną z nielicznych okazji do świętowania i wesołej zabawy w PRL-u był Sylwester. Imprezy odbywały się głównie w domach. Organizowano także bale w salach znajdujących się w zakładach pracy. Partyjni działacze bawili się w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki, która wówczas była jednym z najbardziej prestiżowych i eleganckich lokali w całej Polsce.

Co się jadło w Sylwestra w PRL-u?

Chociaż sklepowe półki przez większość roku świeciły pustkami, przed końcem roku „rzucano” różne towary. Dzięki temu można było zjeść prawdziwą czekoladę, upiec schab czy spróbować egzotycznych owoców.

Sylwestrowe imprezy nie mogły się obejść bez smacznych domowych przekąsek. Na stołach najczęściej pojawiały się śledzie w śmietanie, koreczki z żółtego sera, wódka z nóżkami wieprzowymi czy jajka w majonezie. Obowiązkowo stawiano szklanki ze słonymi paluszkami. Nie mogło też zabraknąć słodkości, takich jak blok czekoladowy, krem sułtański czy ciasto zebra.

Quiz o sylwestrze w PRL-u

Pamiętacie, jak wyglądały imprezy sylwestrowe za czasów Polski Ludowej? Odświeżcie wspomnienia i spróbujcie odpowiedzieć na dziesięć pytań na ten temat. Osoby, które jeszcze nie przekroczyły czterdziestki mogą mieć problem, dlatego przed zaznaczeniem odpowiedzi powinny skonsultować się z rodzicami i dziadkami. Powodzenia!

Zobacz galerię i poznaj najlepsze przepisy z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, które popularne są do dziś.

Jak prawidłowo ugotować jajka na twardo? Beszamel.pl podpowiada Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Sylwester w PRL-u. Epicka impreza czy totalna klapa? Jaki będzie twój wynik? Pytanie 1 z 10 W PRL-u imprezy sylwestrowe organizowano w: w domach i salach w zakałach pracy tylko restauracjach i barach większość Polaków wyjeżdżała poza miasto Następne pytanie