Czerwcowe przetwory, czyli smak lata zamknięty w słoiku. Odkryj proste i sprawdzone przepisy

Wszyscy uwielbiamy lato i jego smaki. Aby móc smakować tę piękną porę roku nawet zimą, warto wykorzystać jej owoce i zrobić przetwory, które osłodzą nam czekanie na kolejne wakacje. Jakie przetwory zrobić w czerwcu na zimę? Poznajcie najlepsze przepisy na domowe przetwory, które możecie zrobić w czerwcu.

Jakie przetwory z owoców zrobić w czerwcu

Pierwsze czerwcowe przetwory powstają z rabarbaru, który co prawda nie zalicza się do owoców, ale jest jak owoc traktowany, zwłaszcza, jeśli używamy go do produkcji domowych dżemów i konfitur.

Przede wszystkim w słoiku warto zamknąć truskawki, które właśnie w drugiej połowie czerwca są w swoim najlepszym wydaniu - krwistoczerwone i słodziutkie. Zrobienie dżemu z tych owoców to sprawa bardzo prosta, ale czasochłonna, bo trzeba się za niego wziąć dzień wcześniej. Truskawki czyścimy, szypułkujemy, zasypujemy cukrem i chowamy na noc do lodówki. Następnego dnia owoce wraz z sokiem trzeba gotować z cukrem i sokiem z cytryny, do czasu aż zgęstnieją. Później przekłada się je do wysterylizowanych słoiczków i zawekować.

Przetwory z czereśni są nieco mniej popularne, ale zasada ich przygotowywania jest podobna, jak w przypadku innych owoców.

Poziomki można zbierać w czerwcu i w lipcu. Ich smak i aromat jest niepowtarzalny. Warto zachować go na dłużej.

Kto się wstrzyma do lipca będzie mógł z kolei liczyć na pierwsze wiśnie, maliny, jagody, brzoskwinie i śliwki. W formie dżemu świetnie sprawdzają się również lipcowe porzeczki czy agrest.

Kwiaty na czerwcowe przetwory

Doskonałe dżemy i konfitury można robić z kwitnących obficie w czerwcu i pięknie pachnących kwiatów jadalnych (lub z dodatkiem kwiatów), takich jak czarny bez, akacja/robinia (na początku czerwca), czy dzika róża.

Przetwory z warzyw

W czerwcu pojawiają się tez pierwsze świeże warzywa. Większość z nich można zamknąć w słoikach na zimę: botwinka, szczaw, szparagi, fasolka szparagowa. Można także przygotowywać pierwsze małosolne ogórki i sałatki z młodej kapusty do słoików.

