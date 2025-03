Środa Popielcowa – co wolno jeść, a czego lepiej unikać?

Środa Popielcowa to początek Wielkiego Postu – czasu refleksji, pokuty i wyrzeczeń. Tego dnia wiernych obowiązuje ścisły post, ale co to właściwie oznacza? Kto musi go przestrzegać i jakie zasady obowiązują w kwestii jedzenia? Sprawdź, co można spożywać, a czego lepiej unikać!

Autor: Shutterstock Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego w Środę Popielcową należy powstrzymać się od pokarmów mięsnych i zachować post ścisły

Spis treści

Autor: Shutterstock Post ścisły obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego w Środę Popielcową katolicy powinni powstrzymać się od pokarmów mięsnych i zachować post ścisły, czyli wolno im zjeść trzy posiłki w ciągu dnia, z czego tylko jeden do syta. Zasady te obowiązują wszystkich katolików pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, jeżeli nie wyklucza tego stan zdrowia. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia.

Co można jeść w Środę Popielcową?

W dniach, kiedy obowiązuje post ścisły – oprócz Środy Popielcowej post taki obowiązuje jeszcze w Wielki Piątek – nie wolno jeść mięsa i rosołu. Można natomiast jeść jaja, nabiał, zboża, kasze i ryby. Dopuszczalne jest też mięso zwierząt żyjących w wodzie, takich jak żaby, ślimaki czy żółwie - w Polsce nie są to jednak popularne pokarmy. Podzielone są opinie na temat spożywania mięsa ptaków wodnych – w tej kwestii często dostosowuje się do zwyczajów obowiązujących w danej okolicy. Dozwolone są także owoce, warzywa, grzyby i przyprawy.

Menu popielcowe dawniej

Kiedyś w Polsce bardzo gorliwie wypełniano zalecenia kościoła na Środę Popielcową oraz Wielki Post. W Środę Popielcową w wielu domach podawano kwaśny żur wielkopostny - jedną z najpowszechniejszych potraw serwowanych w tym dniu. Garnki z postnym żurem obnoszono też po wsi. W karczmach natomiast, aby przypomnieć wszystkim o konieczności przestrzegania postu, wieszano w widocznym miejscu śledziowy szkielet.

Dawna wieś polska pościła nie tylko w Środę Popielcową i Wielki Piątek, ale przez całe 40 dni. Na ten czas z diety znikały zupełnie nie tylko mięsa i tłuszcze zwierzęce, ale także słodycze i miód. Domy szlacheckie i mieszczańskie nie przestrzegały tak surowo wielkopostnej diety.

Środa Popielcowa - co w Kościele katolickim oznacza Popielec?

