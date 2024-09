Zapomnij o dorszu i łososiu. Ta ryba jest tania, pyszna i pełna zdrowia

14:49

Ta ryba jest wyjątkowo smaczna i zawiera wiele cennych składników odżywczych, a jej cena nie przyprawia o zawrót głowy. Można ją kupić w wielu sklepach i jest dostępna przez cały rok. Makrela, bo to o niej właśnie mowa, to jedna z najzdrowszych ryb, którą warto wprowadzić do diety. Jakie właściwości ma makrela i jak można ją przyrządzić? Wyjaśniamy.

Autor: Shutterstock Jest tania, pyszna i zdrowa. Tę rybę warto jeść częściej.

Spis treści

Czy makrela jest zdrowa?

Makrela to ryba morska, która prowadzi wędrowny tryb życia. Zamieszkuje wody Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego. Występuje także w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego. W wodach morskich żyje 21 gatunków makreli. Najpopularniejszym jest makrela atlantycka. Znane są także inne gatunki jak pacyficzna, hiszpańska i królewska. Najsmaczniejsza i najzdrowsza jest świeża makrela. W Polsce znana i lubiana jest makrela wędzona. Dostępne są także przetwory z makreli.

Makrela jest rybą tłustą o jędrnym białym mięsie. Ma mało ości, jej smak jest wyrazisty, ale łagodny. Jest zaliczana do jednych z najzdrowszych ryb na świecie. Co zawiera makrela? Ta ryba morska jest bogata w pełnowartościowe białko zawierające dziewięć aminokwasów egzogennych oraz nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-6 i omega-3 jak DHA i EPA. Są to substancje, które zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Obniżają poziom trójglicerydów, ale nie zwiększają poziomu cholesterolu.

Makrela jest także bogata w minerały i witaminy. W jej mięsie znajduje się spora dawka selenu, sodu, potasu, fosforu i magnezu. Jest skarbnicą witaminy A, B12 i D3.

Jak często można jeść makrelę?

Według Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ryby powinno spożywać się dwa razy w tygodniu. Raz na tydzień na talerzach powinny pojawić się tłuste ryby morskie, które zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe i pozytywnie wpływają na zdrowie. Idealna jest właśnie makrela. Zawiera niezbędne składniki odżywcze i jest pyszna.

Co można zrobić z makreli?

Makrela to ryba smaczna, niedroga i łatwo dostępna przez cały rok. Można ją kupić w sklepach rybnych i marketach. Dostępna jest ryba świeża, wędzona, w oleju czy sosie pomidorowym w puszce. Makrela jest pysznym i zdrowym zamiennikiem mięsa, które według lekarzy i dietetyków należy ograniczać i zastępować je innymi produktami. Alternatywą jest pyszna i zdrowa makrela. Sprawdzi się na obiad, w sałatkach i pastach kanapkowych do pieczywa.

Przepisy z makrelą

Tłusta i zdrowa makrela to świetny składnik wielu pysznych dań na ciepło i na zimno. Poniżej znajdziecie kilka prostych i sprawdzonych przepisów na tę wyśmienitą rybę. Warto z nich skorzystać i zacząć jeść makrelę przynajmniej raz w tygodniu.

Zobacz galerię i poznaj najlepsze przepisy na dania rybne. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o rybach.

Ryby morskie – dlaczego warto je jeść? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. W sklepie rybnym. Mało kto odpowie na 10 pytanie! Pytanie 1 z 10 Ta ryba może spowodować śmierć i tylko nieliczni kucharze potrafią ją przyrządzić. Mowa o: karpiu fugu żabnicy Dalej