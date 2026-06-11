Sekret dobrego snu i smukłej figury: Co jeść wieczorem, by uniknąć pułapek diety?

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-06-11 8:05

W czasie odchudzania, kiedy zmniejszasz spożycie posiłków, nierzadko pojawia się potrzeba drobnej przekąski, która pomoże opanować głód. Poniżej przedstawiamy 20 inspiracji na takie zakąski, które są dozwolone nawet w trakcie stosowania diety.

Przekąski dozwolone podczas diety

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Autor: Shutterstock Podczas diety odchudzającej nie trzeba rezygnować z małych przekąsek, ważne jednak, zeby wybierać je mądrze.

Zdrowe warzywne przekąski

<p>Najlepszymi, najzdrowszymi i najbezpieczniejszymi podczas diety przekąskami są oczywiście warzywa, a przynajmniej większość z nich. Surowe warzywa są dozwolone niemal w każdej wersji, z tymi gotowanymi trzeba uważać, na przykład gotowana marchewka ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, więc odpada jeśli masz problemy z poziomem cukru czy insulinoopornością. I oczywiście ważne są dodatki, jeśli urozmaicisz sobie listek sałaty łyżką majonezu - nie licz na spektakularne efekty diety, ale już sos czosnkowy na bazie jogurtu - proszę bardzo. Oto kilka propozycji na warzywa z dodatkami - zdrowe, smaczne i niebanalne.
  • Marcheweczki w hummusie: 10 małych marchewek (tzw. baby carrots) z dwiema łyżkami hummusu.
  • Serowe pomidory: Dwa pieczone pomidory pokrój i posyp parmezanem.
  • Bataty w curry: Jednego średniego słodkiego ziemniaka gotuj przez sześć minut w kuchence mikrofalowej, a potem rozgnieć go i wymieszaj z jedną łyżeczką curry. Posyp solą i pieprzem.
  • Przypiekane szparagi: Cztery szparagi polane delikatnie oliwą z oliwek i posypane startym parmezanem piecz przez 10 minut w temperaturze 400°.
  • Grecki pomidor: Jeden pomidor wielkości piłki tenisowej skrój i wymieszaj z jedną łyżeczką fety oraz pokrop sokiem z cytryny.
  • Kapuściane chipsy: Kilka liści surowej kapusty przypiekaj na jednej łyżeczce oliwy z oliwek w temperaturze 400° aż nie staną się kruche.
  • Słodkie frytki: Słodki ziemniak wielkości żarówki posiekaj i piecz na jednej łyżeczce oliwy z oliwek przez 10 minut w temperaturze 200°.
  • Ogórkowa sałatkaJeden duży ogórek pokrój i wymieszaj z posiekaną czerwoną cebulą oraz dwiema łyżkami octu z cydru jabłkowego
  • Ogórkowa kanapka: Kromka pełnoziarnistego chleba z dwiema łyżkami twarożku i trzema plasterkami ogórka.
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Dietetyczne chrupanie

Tak, wiemy o tym, ze orzechy i pestki mają bardzo dużo tłuszczu i są kaloryczne. Ale też nie ma chyba bogatszej w składniki odżywcze przekąski, dlatego orzechy i pestki polecamy z czystym sumieniem. Oczywiście z umiarem.

  • Pistacje: Dwie garście pistacji (około 25 orzechów).
  • Krakersy z serem: Pięć siedmioziarnistych krakersów zanurz w serze o obniżonej zawartości tłuszczu.
  • Precle z musztardą: Dwa precle z łyżką musztardy dijon.
  • Nasiona dyni: Dwie łyżki nasion dyni spryskaj olejem i piecz w temperaturze 400° przez 15 minut aż się zrumienią. Na koniec posyp je solą koszerną.
  • Groszek Wasabi: Około ⅓ kubka tego zielonego przysmaku.

Zdrowe przekąski na trochę większy głód

Zdrowa przekąska może być również całkiem niezłym posiłkiem, wieczorem warto dostarczyć organizmowi białko, w przeciwnym razie zabierze nam je z mięśni, a tego nie chcemy. Owoce morza, ryby, chude mięso i jajka to idealne wieczorne przekąski. Niewielka ilość zaspokoi głód i chęć na "nie wiadomo co", a białko dostarczone z posiłkiem organizm wykorzysta w czasie nocnej odnowy.

  • Chrupiąca sałatka z tuńczyka: Pół puszki tuńczyka wymieszaj z jedną łyżeczką curry, posiekaną czerwoną cebulą i selerem.
  • Krewetkowy koktajl: Osiem średnich krewetek ugotuj i polej dwiema łyżkami klasycznego sosu koktajlowego.
  • Zupa pomidorowa z serem: Pół kubka zupy pomidorowej posyp startym nieskotłuszczowym cheddarem.
  • Jajko z guacamole: Przekrój na pół jajko na twardo, usuń żółtko i wypchaj pustą przestrzeń dwiema łyżkami meksykańskiego sosu guacamole (salsa przyrządzana na bazie awokado z dodatkiem soli, limonki i kolendry).
  • Polenta z fetą i szpinakiem: Około 100 gramów polenty gotuj w 1,5 szklanki wody, a potem dodaj do niej łyżeczkę sera feta i garść szpinaku.
  • Indycze ruloniki: Cztery plasterki wędzonego indyka zawijane i zanurzane w miodowej musztardzie.

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