Sekret dobrego snu i smukłej figury: Co jeść wieczorem, by uniknąć pułapek diety?

Zdrowe warzywne przekąski

Marcheweczki w hummusie: 10 małych marchewek (tzw. baby carrots) z dwiema łyżkami hummusu.

10 małych marchewek (tzw. baby carrots) z dwiema łyżkami hummusu. Serowe pomidory: Dwa pieczone pomidory pokrój i posyp parmezanem.

Dwa pieczone pomidory pokrój i posyp parmezanem. Bataty w curry: Jednego średniego słodkiego ziemniaka gotuj przez sześć minut w kuchence mikrofalowej, a potem rozgnieć go i wymieszaj z jedną łyżeczką curry. Posyp solą i pieprzem.

Jednego średniego słodkiego ziemniaka gotuj przez sześć minut w kuchence mikrofalowej, a potem rozgnieć go i wymieszaj z jedną łyżeczką curry. Posyp solą i pieprzem. Przypiekane szparagi: Cztery szparagi polane delikatnie oliwą z oliwek i posypane startym parmezanem piecz przez 10 minut w temperaturze 400°.

Cztery szparagi polane delikatnie oliwą z oliwek i posypane startym parmezanem piecz przez 10 minut w temperaturze 400°. Grecki pomidor: Jeden pomidor wielkości piłki tenisowej skrój i wymieszaj z jedną łyżeczką fety oraz pokrop sokiem z cytryny.

Jeden pomidor wielkości piłki tenisowej skrój i wymieszaj z jedną łyżeczką fety oraz pokrop sokiem z cytryny. Kapuściane chipsy: Kilka liści surowej kapusty przypiekaj na jednej łyżeczce oliwy z oliwek w temperaturze 400° aż nie staną się kruche.

Kilka liści surowej kapusty przypiekaj na jednej łyżeczce oliwy z oliwek w temperaturze 400° aż nie staną się kruche. Słodkie frytki: Słodki ziemniak wielkości żarówki posiekaj i piecz na jednej łyżeczce oliwy z oliwek przez 10 minut w temperaturze 200°.

Słodki ziemniak wielkości żarówki posiekaj i piecz na jednej łyżeczce oliwy z oliwek przez 10 minut w temperaturze 200°. Ogórkowa sałatka: Jeden duży ogórek pokrój i wymieszaj z posiekaną czerwoną cebulą oraz dwiema łyżkami octu z cydru jabłkowego

Jeden duży ogórek pokrój i wymieszaj z posiekaną czerwoną cebulą oraz dwiema łyżkami octu z cydru jabłkowego Ogórkowa kanapka: Kromka pełnoziarnistego chleba z dwiema łyżkami twarożku i trzema plasterkami ogórka.

Cudowne ogórki – czy warto je jeść, co z nich zrobić? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dietetyczne chrupanie

p>Najlepszymi, najzdrowszymi i najbezpieczniejszymi podczas diety przekąskami są oczywiście warzywa, a przynajmniej większość z nich. Surowe warzywa są dozwolone niemal w każdej wersji, z tymi gotowanymi trzeba uważać, na przykład gotowana marchewka ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, więc odpada jeśli masz problemy z poziomem cukru czy insulinoopornością. I oczywiście ważne są dodatki, jeśli urozmaicisz sobie listek sałaty łyżką majonezu - nie licz na spektakularne efekty diety, ale już sos czosnkowy na bazie jogurtu - proszę bardzo. Oto kilka propozycji na warzywa z dodatkami - zdrowe, smaczne i niebanalne.

Tak, wiemy o tym, ze orzechy i pestki mają bardzo dużo tłuszczu i są kaloryczne. Ale też nie ma chyba bogatszej w składniki odżywcze przekąski, dlatego orzechy i pestki polecamy z czystym sumieniem. Oczywiście z umiarem.

Pistacje: Dwie garście pistacji (około 25 orzechów).

Dwie garście pistacji (około 25 orzechów). Krakersy z serem: Pięć siedmioziarnistych krakersów zanurz w serze o obniżonej zawartości tłuszczu.

Pięć siedmioziarnistych krakersów zanurz w serze o obniżonej zawartości tłuszczu. Precle z musztardą: Dwa precle z łyżką musztardy dijon.

Dwa precle z łyżką musztardy dijon. Nasiona dyni: Dwie łyżki nasion dyni spryskaj olejem i piecz w temperaturze 400° przez 15 minut aż się zrumienią. Na koniec posyp je solą koszerną.

Dwie łyżki nasion dyni spryskaj olejem i piecz w temperaturze 400° przez 15 minut aż się zrumienią. Na koniec posyp je solą koszerną. Groszek Wasabi: Około ⅓ kubka tego zielonego przysmaku.

Zdrowe przekąski na trochę większy głód

Zdrowa przekąska może być również całkiem niezłym posiłkiem, wieczorem warto dostarczyć organizmowi białko, w przeciwnym razie zabierze nam je z mięśni, a tego nie chcemy. Owoce morza, ryby, chude mięso i jajka to idealne wieczorne przekąski. Niewielka ilość zaspokoi głód i chęć na "nie wiadomo co", a białko dostarczone z posiłkiem organizm wykorzysta w czasie nocnej odnowy.

Chrupiąca sałatka z tuńczyka: Pół puszki tuńczyka wymieszaj z jedną łyżeczką curry, posiekaną czerwoną cebulą i selerem.

Pół puszki tuńczyka wymieszaj z jedną łyżeczką curry, posiekaną czerwoną cebulą i selerem. Krewetkowy koktajl: Osiem średnich krewetek ugotuj i polej dwiema łyżkami klasycznego sosu koktajlowego.

Osiem średnich krewetek ugotuj i polej dwiema łyżkami klasycznego sosu koktajlowego. Zupa pomidorowa z serem: Pół kubka zupy pomidorowej posyp startym nieskotłuszczowym cheddarem.

Pół kubka zupy pomidorowej posyp startym nieskotłuszczowym cheddarem. Jajko z guacamole: Przekrój na pół jajko na twardo, usuń żółtko i wypchaj pustą przestrzeń dwiema łyżkami meksykańskiego sosu guacamole (salsa przyrządzana na bazie awokado z dodatkiem soli, limonki i kolendry).

Przekrój na pół jajko na twardo, usuń żółtko i wypchaj pustą przestrzeń dwiema łyżkami meksykańskiego sosu guacamole (salsa przyrządzana na bazie awokado z dodatkiem soli, limonki i kolendry). Polenta z fetą i szpinakiem: Około 100 gramów polenty gotuj w 1,5 szklanki wody, a potem dodaj do niej łyżeczkę sera feta i garść szpinaku.

Około 100 gramów polenty gotuj w 1,5 szklanki wody, a potem dodaj do niej łyżeczkę sera feta i garść szpinaku. Indycze ruloniki: Cztery plasterki wędzonego indyka zawijane i zanurzane w miodowej musztardzie.

Galeria: Co jeść na kolację