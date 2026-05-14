Ten owoc nawadnia lepiej niż woda. Jest już dostępny w każdym markecie

Dlaczego arbuz nawadnia lepiej niż woda?

Chociaż arbuz w ponad 90% składa się z wody, jego zdolność do nawadniania organizmu jest wyjątkowa. Dzieje się tak, ponieważ oprócz płynu dostarcza on również cennych elektrolitów, takich jak potas, które pomagają utrzymać równowagę wodną w komórkach. To sprawia, że w upalne dni zjedzenie kawałka arbuza może przynieść ulgę i skuteczniej uzupełnić płyny niż sama woda.

Skarbnica witamin i antyoksydantów w niskiej cenie

Arbuz to prawdziwa bomba odżywcza, która nie obciąży Twojego portfela. Jest niskokaloryczny – 100 gramów miąższu to zaledwie około 30-35 kcal. Mimo to kryje w sobie bogactwo cennych składników:

cytrulina to aminokwas, który wspomaga pracę serca, poprawia przepływ krwi i może przyspieszać regenerację mięśni po wysiłku.

arbuz to bogactwo witamin i minerałów. Kest dobrym źródłem witaminy C i A, a także potasu i magnezu, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Czy można jeść arbuza codziennie?

Dla większości zdrowych osób codzienne jedzenie arbuza w umiarkowanych ilościach jest bezpieczne i może przynieść wiele korzyści. Jednak kluczem jest umiar. Zaleca się, aby dzienna porcja nie przekraczała około 300 gramów, ponieważ mimo niskiej kaloryczności, owoc ten zawiera cukry proste. Spożywanie arbuza powinno być elementem zróżnicowanej i zbilansowanej diety, a nie jej podstawą.

Kto powinien uważać na arbuza?

Mimo licznych korzyści zdrowotnych, istnieją grupy osób, które powinny spożywać arbuzy z umiarem lub ich unikać.

Cukrzycy. Chociaż arbuz ma niski ładunek glikemiczny w małej porcji, jego indeks glikemiczny jest wysoki. Oznacza to, że zjedzenie dużej ilości na raz może spowodować gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi.

Osoby z zespołem jelita drażliwego (IBS). Arbuz jest bogaty w FODMAP, czyli łatwo fermentujące węglowodany, które u osób z IBS mogą nasilać dolegliwości, takie jak wzdęcia, gazy czy bóle brzucha.

Jak wybrać idealnego arbuza?

Wybór słodkiego i soczystego arbuza wcale nie musi być loterią. Zwróć uwagę na kilka szczegółów, które zdradzą jakość owocu:

plama na skórce. Poszukaj żółtej lub kremowej plamy w miejscu, gdzie arbuz leżał na ziemi. Im jest ciemniejsza, tym owoc był dłużej na słońcu i będzie słodszy. Unikaj arbuzów z białą lub jasnozieloną plamą.

waga. Weź owoc do ręki. Powinien być ciężki jak na swój rozmiar, co świadczy o dużej zawartości soku.

skórka: Powinna być matowa i twarda. Błyszcząca skórka może oznaczać, że arbuz został zerwany zbyt wcześnie.

Polski czy z importu? Skąd pochodzą arbuzy w sklepach?

Choć arbuzy kuszą z półek sklepowych już od późnej wiosny, to owoce, które widzimy obecnie, niemal na pewno pochodzą z importu. Najczęściej trafiają do nas z cieplejszych krajów śródziemnomorskich, takich jak Hiszpania, Grecja, Włochy czy Węgry, gdzie panują idealne warunki do ich uprawy.

Dobra wiadomość jest taka, że uprawa arbuzów w Polsce staje się coraz popularniejsza. Jednak na prawdziwe, krajowe owoce musimy jeszcze chwilę poczekać. Sezon na polskie arbuzy rozpoczyna się zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia, a zbiory mogą trwać nawet do połowy września. Wtedy właśnie warto ich szukać w sklepach, ponieważ często okazują się słodsze i bardziej soczyste od tych importowanych.

