Czy miód ma mniej kalorii od cukru? Prawda może zaskoczyć

Kalorie w 100 gramach, czyli pierwsze starcie

Porównując kaloryczność w 100 gramach, miód wychodzi na prowadzenie jako produkt lżejszy. Biały cukier stołowy dostarcza około 400 kcal w 100 g, podczas gdy taka sama ilość miodu to średnio 325 kcal. Różnica ta wynika głównie z faktu, że miód w około 15-20% składa się z wody, której cukier jest praktycznie pozbawiony. Z tej perspektywy miód wydaje się lepszym wyborem.

Kalorie w łyżeczce, czyli zaskakujący zwrot akcji

Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy porównamy kaloryczność w łyżeczkach, czyli tak, jak najczęściej używamy obu tych produktów. Miód jest znacznie gęstszy i cięższy od cukru.

Łyżeczka cukru waży około 5 gramów i dostarcza 20 kcal.

Łyżeczka miodu waży około 12 gramów i dostarcza prawie 40 kcal.

Okazuje się więc, że słodząc herbatę jedną łyżeczką, dostarczysz sobie niemal dwa razy więcej kalorii, używając miodu zamiast cukru.

Co jest zdrowsze: miód czy cukier?

Kalorie to nie wszystko. Pod względem wartości odżywczych miód zdecydowanie wygrywa z cukrem. Cukier stołowy to sacharoza, która dostarcza organizmowi wyłącznie "pustych kalorii" i nie zawiera żadnych witamin ani minerałów. Miód, oprócz cukrów prostych (głównie fruktozy i glukozy), zawiera cenne składniki.

Co wartościowego znajdziesz w miodzie?

Enzymy, kwasy organiczne i olejki eteryczne.

Niewielkie ilości witamin i minerałów.

Związki o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym.

Przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki.

Miód ma również zazwyczaj niższy indeks glikemiczny (średnio ok. 55) niż cukier (ok. 68). Oznacza to, że powoduje wolniejszy i mniej gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi. Mimo to, osoby z cukrzycą powinny używać go z dużą ostrożnością i po konsultacji z lekarzem.

Choć łyżeczka miodu ma więcej kalorii niż łyżeczka cukru, jest on produktem o wiele bardziej wartościowym pod względem odżywczym. Kluczem, jak zawsze, jest umiar.

