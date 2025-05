Orzechy pistacjowe - jakie mają właściwości? Dlaczego warto je jeść?

Orzechy pistacjowe, czyli popularne pistacje, nazywane są również orzechami szczęścia lub zielonymi migdałami. Można je spotkać w klimacie umiarkowanych, a zwłaszcza w Iranie i USA. Jak donoszą badania naukowców z Teksasu, aby w pełni wykorzystać ich niezliczone właściwości zdrowotne, wystarczy spożywać tylko 60-70 gramów tych niezwykłych orzechów każdego dnia. Sprawdź, jakie dobroczynne działania dla zdrowia posiadają pistacje.

Autor: Shutterstock Orzechy pistacjowe - bogactwo zdrowia i urody.

Spis treści

Orzechy pistacjowe - czym są?

Orzechy pistacjowe to małe, zielone ziarenka, znajdujące się w szarej łupinie. Rosną na krzewach roślin z rodziny nanerczowatych. Jedna pistacja posiada zaledwie 3 kcal, dlatego można spożywać je bez obawy o przybranie zbędnych kilogramów. 100 g orzechów pistacji w 67% składa się z tłuszczów, w 20% z węglowodanów i w 13% z białek.

Zastosowanie w kuchni

Orzechy pistacjowe można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Najpopularniejszym z nich jest zjadanie ich w czystej postaci, w formie przekąski. Innym częstym zastosowaniem orzechów pistacjowych jest używanie oleju wytłaczanego z ich nasion. Pistacje bardzo często można spotkać w tureckich deserach, sałatkach, a także daniach mięsnych. Oto kilka propozycji na dania z zielonymi migdałami:

Co zawierają orzechy pistacjowe?

Karotenoidy (luteina i zeaksantyna) - wspomagają pracę oczu, zmniejszając tym samym ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej.

- wspomagają pracę oczu, zmniejszając tym samym ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej. Potas - można go znaleźć niemal we wszystkich komponentach codziennej diety, ma duży wpływ na przemianę węglowodanów i syntezę białka.

- można go znaleźć niemal we wszystkich komponentach codziennej diety, ma duży wpływ na przemianę węglowodanów i syntezę białka. Błonnik - utrzymuje prawidłowy proces przemiany materii oraz ma duży wpływ ma pracę przewodu pokarmowego.

- utrzymuje prawidłowy proces przemiany materii oraz ma duży wpływ ma pracę przewodu pokarmowego. Białka - proteiny, które są głównym budulcem kości.

- proteiny, które są głównym budulcem kości. Wapń - budulec zębów i kości, który zapewnia ich prawidłową twardość.

- budulec zębów i kości, który zapewnia ich prawidłową twardość. Fosfor - pierwiastek, który zapewnia zdrowe i mocne kości.

- pierwiastek, który zapewnia zdrowe i mocne kości. Witaminy z grupy B - wspomagają zdolność koncentracji i zapamiętywania, dobrze działają na wzrok.

- wspomagają zdolność koncentracji i zapamiętywania, dobrze działają na wzrok. Witamina E - "witamina młodości", przeciwdziała starzeniu, posiada właściwości antyoksydacyjne i zapobiega miażdżycy.

- "witamina młodości", przeciwdziała starzeniu, posiada właściwości antyoksydacyjne i zapobiega miażdżycy. Antyoksydanty - zapobiegają powstawaniu wolnych rodników.

- zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. Gamma-tokoferol - pochodna witaminy E - zmniejsza ryzyko powstawania i rozwoju guzów.

- pochodna witaminy E - zmniejsza ryzyko powstawania i rozwoju guzów. Biotyna - wpływa na zdrowie i piękny wygląd komórek skóry, włosów i paznokci.

- wpływa na zdrowie i piękny wygląd komórek skóry, włosów i paznokci. Żelazo - obniża poziom cholesterolu, wpływa na układ nerwowy, chroni przed depresją.

- obniża poziom cholesterolu, wpływa na układ nerwowy, chroni przed depresją. Miedź - pierwiastek życia, naturalny budulec ludzkiego organizmu.

- pierwiastek życia, naturalny budulec ludzkiego organizmu. Magnez - usprawnia pracę mózgu, ma działanie antystresowe, ma duży wpływ na prawidłową pracę mięśni.

- usprawnia pracę mózgu, ma działanie antystresowe, ma duży wpływ na prawidłową pracę mięśni. Mangan - ma duży wpływ na libido, poziom testosteronu we krwi oraz płodność.

- ma duży wpływ na libido, poziom testosteronu we krwi oraz płodność. Luteina - (progesteron) - hormon, którego nie może zabraknąć w organizmie kobiety;

Orzechy pistacjowe - właściwości

Obniżają ciśnienie tętnicze;

Wzmacniają kości;

Regulują funkcjonowanie układu nerwowego;

Zmieszają ryzyko zachorowania na nowotwór (zwłaszcza płuc i prostaty);

Usprawniają funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego (poprawiają pracę naczyń krwionośnych);

Regulują poziom cukru we krwi, wpływając tym samym na utrzymanie prawidłowej masy ciała;

Obniżają poziom trójglicerydów i szkodliwego cholesterolu LDL;

Poprawiają wygląd skóry;

Stymulują prace jelit, zapobiegając zaparciom;

Wzmacniają odporność;

Wpływ orzechów pistacjowych na zły cholesterol LDL?

Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania (trwały one 15 lat) dotyczące wpływu pistacji na poziom złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Uczestnicy testów każdego dnia zjadali 67 gramów pistacji. Jak wykazały badania poziom trójglicerydów w grupie badawczej w odniesieniu do grupy kontrolnej zmalał o 10%.

