Tylko tak przechowuję mąkę. Jest świeża przez długi czas

14:57

Mąka to podstawowy produkt, który wykorzystuje się w najróżniejszych potrawach. Każdy kto gotuje i piecze w domu, powinien wiedzieć, jak prawidłowo ją przechowywać. Wystarczy jeden błąd, aby mąka straciła swoje właściwości i świeżość. Zobaczcie, jak przechowywać mąkę w domu i poznajcie sprawdzone patenty.

Autor: Shutterstock Jak przechowywać mąkę? Kluczowa jest jedna czynność.

Spis treści

Jak przechowywać mąkę?

Najpopularniejszym i najczęściej wykorzystywanym rodzajem mąki jest pszenna. Wykorzystuje się ją do różnych potraw - od słodkich wypieków, przez pierogi i kopytka, po domowe pieczywo. Mąka sprzedawana jest w papierowych lub plastikowych opakowaniach o wadze jednego kilograma. Po otwarciu rzadko kiedy wykorzystuje się całą porcję. Jeżeli pozostawi się ją w otwartym oryginalnym opakowaniu, może szybko stracić świeżość i właściwości. Łatwo można temu zaradzić. Jak więc przechowywać mąkę? Wystarczy wykorzystać proste triki, dzięki którym mąka na długo pozostanie świeża.

W czym najlepiej przechowywać mąkę?

Po otwarciu mąki nie powinno przechowywać się w oryginalnym opakowaniu. Najlepiej wykorzystać pojemniki do żywności wykonane ze szkła lub plastiku. Należy przesypać mąkę do szczelnie zamykanego pojemnika przeznaczonego do przechowywania jedzenia. Ta prosta czynność sprawi, że mąka pozostanie świeża i nie przejdzie innymi aromatami. Uchroni ją także przed molami spożywczymi.

Pojemniki z mąką najlepiej odstawić w chłodne i ciemne miejsce. Wyższa temperatura i wilgoć wpływają na właściwości i smak mąki, a także sprzyjają rozwojowi bakterii i grzybów, których spożycie może negatywnie odbić się na zdrowiu. Najlepiej sprawdzi się spiżarnia lub kuchenna szafka oddalona od piekarnika, kuchenki czy zmywarki.

Jak przechowywać różne rodzaje mąki?

Aby mąka zachowała swoje właściwości, smak i świeżość, należy odpowiednio ją przechowywać. Zwykle mąka pszenna ma dość długi termin przydatności do spożycia, ale z czasem może stracić wszystkie swoje właściwości i zwietrzeć. W prosty sposób można temu zapobiec. Świeżą mąkę pszenną należy przesypać do szczelnie zamykanego pojemnika i wstawić do kuchennej szafki. Dzięki tej metodzie mąka pozostanie świeża nawet do dwunastu miesięcy.

Mało kto wie, że mąkę pszenną można przechowywać w niskich, a nawet ujemnych temperaturach. Idealnie sprawdzi się do tego lodówka lub zamrażarka. W ten sposób mąkę można przechowywać nawet przez dwa lata. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy rzadko gotują lub pieką w domu.

W sklepach dostępna jest także mąka pszenna pełnoziarnista. Jest o wiele zdrowsza niż mąka uniwersalna i zawiera sporo prozdrowotnych składników odżywczych. Termin przydatności do spożycia mąki pełnoziarnistej wynosi około trzech miesięcy, jeżeli przechowywana jest w temperaturze pokojowej. Dlatego lepiej jest wstawić ją do lodówki. Dzięki temu trikowi ten rodzaj mąki pozostanie świeży i zachowa wartości odżywcze do roku.

Patenty na przechowywanie żywności

Zobaczcie, jak prawidłowo przechowywać inne produkty, które często wykorzystuje się w przepisach kulinarnych. Oto kilka sprawdzonych trików, aby żywność była pyszna i dłużej świeża.

Zobacz galerię i poznaj przepisy na pyszne dania z makaronem w roli głównej. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o makaronach.

