Kupujesz rybę prosto z kutra? To nie zawsze legalne. Ochroni Cię znajomość jednej zasady

Świeże ryby. Romantyczna wizja kontra surowe prawo weterynaryjne

Kupowanie ryb bezpośrednio z pokładu statku rybackiego kojarzy się z tradycją i najwyższą jakością. To prawda – nic nie dorówna smakowi flądry czy śledzia wyładowanych na nabrzeże zaledwie kilka godzin wcześniej. Mało który konsument zdaje sobie jednak sprawę, że ten tradycyjny handel podlega niezwykle rygorystycznym przepisom. W polskim i unijnym prawie transakcja ta funkcjonuje jako tzw. sprzedaż bezpośrednia. Nie jest to zwykły handel detaliczny, lecz ściśle kontrolowana forma zbywania surowca przez samego producenta (czyli rybaka), która ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i sanitarnego konsumentom.

Problem pojawia się wtedy, gdy na pokładzie kutra zaczynają dziać się rzeczy wykraczające poza literę prawa. Wielu klientów, chcąc oszczędzić sobie pracy w kuchni, prosi o wyfiletowanie ryby na miejscu lub szuka ryb uwędzonych. Tutaj właśnie kryje się pułapka. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tradycyjna sprzedaż bezpośrednia ze statków dotyczy wyłącznie produktów nieprzetworzonych. Oznacza to, że rybak legalnie może sprzedać nam rybę tylko w ściśle określonym stanie.

Złota zasada - co wolno, a czego absolutnie nie wolno na kutrze

Kluczowa zasada, która chroni nas przed zakupem ryb z nielegalnego źródła, sprowadza się do prostej weryfikacji formy oferowanego produktu oraz jego ilości. Jeśli sprzedawca na kutrze oferuje nam gotowe, zapakowane filety, ryby wędzone lub dzwonka, powinna nam się zapalić czerwona ostrzegawcza lampka. Taka działalność wykracza poza ramy sprzedaży bezpośredniej ze statków i wymaga zupełnie innych zgłoszeń (np. jako Rolniczy Handel Detaliczny lub działalność marginalna, lokalna i ograniczona), specjalistycznego zaplecza higienicznego i rygorystycznego nadzoru weterynaryjnego.

Legalnie działający rybak w ramach podstawowej sprzedaży bezpośredniej ze statku może zaoferować nam ryby wyłącznie:

żywe lub uśmiercone,

całe (niepoddane czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną),

poddane wyłącznie podstawowej obróbce ułatwiającej transport, takiej jak wykrwawianie, odgławianie, usunięcie płetw lub patroszenie.

Każda próba głębszego porcjowania, usuwania ości czy oferowania ryb przetworzonych termicznie bezpośrednio z pokładu, bez odpowiednich pozwoleń sanitarnych, jest wykroczeniem. Co więcej, stwarza to poważne ryzyko zdrowotne. Przykładowo, nieprofesjonalne usuwanie wnętrzności lub przechowywanie filetów bez lodu może sprzyjać migracji groźnych pasożytów (takich jak larwy z rodzaju Anisakis) z jamy brzusznej bezpośrednio do mięśni ryby.

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Magiczny limit dziesięciu kilogramów

Oprócz stopnia przetworzenia ryby, niezwykle ważna jest ilość, jaką możemy legalnie kupić. Nowe unijne przepisy dostosowujące polską gospodarkę rybacką do Wspólnej Polityki Rybackiej wprowadziły w tym zakresie istotne zmiany. Dawne ograniczenia kwotowe (opierające się na limicie wartości transakcji do 50 euro) zastąpiono bardziej przejrzystym limitem wagowym. Obecnie jeden konsument może zakupić prosto ze statku rybackiego maksymalnie 10 kilogramów ryb dziennie na własny użytek.

Wszystkie te transakcje – nawet na najmniejszych jednostkach – muszą być rejestrowane i raportowane elektronicznie przez szyprów. Znajomość tych limitów oraz dopuszczalnego stanu ryby to nasza tarcza obronna. Jeśli ktoś próbuje sprzedać nam większą ilość bez dokumentów lub oferuje gotowe filety „pod ladą”, najpewniej mamy do czynienia z kłusownictwem lub rybami pochodzącymi z nielegalnych, niekontrolowanych odłowów. Kupując wyłącznie nieprzetworzoną, wypatroszoną rybę w dozwolonych limitach, wspieramy uczciwych rybaków i dbamy o własne zdrowie.

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