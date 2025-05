Jak przechować szparagi w lodówce? To prostsze niż myślisz

15:33

Jeśli jest promocja, nie zastanawiaj się i kup więcej pęczków szparagów. Boisz się że zdrewnieją lub zwiędną, zanim je zjesz? Dowiedz się, jak prawidłowo przechować szparagi w lodówce, by długo zachowały świeżość. To banalnie proste. Wystarczy stosować się do dwóch prostych zasad.

Autor: com, Shutterstock

Spis treści

Jak kupować szparagi?

Szparagi to warzywo sezonowe. Zarówno białe (uprawiane bez dostępu światła), jak i zielone pędy szparagów są w sklepach i na straganach bardzo krótko. Sezon na te pyszne warzywa trwa od kwietnia do czerwca. W tym czasie można je dostać w atrakcyjnych cenach. Warto więc korzystać z promocji i kupić ich na zapas. Najlepiej wybierać szparagi jędrne, bez uszkodzonych główek i bez śladów zepsucia jak pleśń.

Jak przechowywać szparagi?

Szparagi najlepiej przechowywać w lodówce. Idealnym miejscem jest dolna półka w drzwiach lodówki przeznaczona na butelki z napojami. Zobaczcie, jak zrobić to poprawnie i co zrobić, żeby szparagi nie zwiędły.

Pęczek szparagów należy wstawić do wysokiego naczynia (słoik lub szklanka), tak jak kwiaty do wazonu. Jeśli macie więcej pęczków szparagów, to potrzebujecie więcej naczyń.

Następnie do naczynia należy wlać zimną wodę. Wystarczy tyle, żeby końce szparagów były zanurzone.

Naczynie ze szparagami należy wstawić do lodówki. Jeśli nie macie miejsca w lodówkowych drzwiach, to po prostu postawcie je na dolnej półce.

Wodę w słoiku ze szparagami powinno się codziennie zmieniać.

Przechowywane w ten sposób szparagi zachowają jędrność, świeżość i smak przez tydzień, a nawet dłużej.

Przepisy na szparagi

Sezon na szparagi jest krótki i trwa niecałe trzy miesiące. W tym czasie można przygotować mnóstwo wybornych i efektownych potraw z tymi pysznymi warzywami w roli głównej. Przechowywane w słoiku z wodą w lodówce dłużej zachowają świeżość i szybko nie zwiędną. Poniżej znajdziecie kilka prosty i sprawdzonych przepisów na szparagi. Dania oczarują wyglądem i zauroczą smakiem.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne dania ze szparagów, które bez problemu możesz przygotować w domu.

Jak gotować szparagi? Najważniejszy czas gotowania