Gdzie najtaniej kupić karpia? Sprawdziliśmy najlepsze świąteczne okazje

Karp na wigilię i Boże Narodzenie

Karp to ryba, którą podaje się na wigilię i w podczas świąt Bożego Narodzenia. Zwyczaj ten narodził się w czasach PRL-u, ponieważ tylko ta ryba była wtedy dostępna. Tradycja przetrwała do dziś i wiele osób nie wyobraża sobie wigilijnej kolacji bez karpia.

Ceny karpia

W tym roku koszyk ze świątecznymi produktami nie będzie droższy w porównaniu do roku ubiegłego. Według danych podanych przez Związek Banków Polskich na Boże Narodzenie Polacy wydadzą 150 zł mniej niż w 2024 roku.

W 2025 roku ceny karpia powinny pozostać na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. W 2024 roku za 1 kg karpia kupiony bezpośrednio od rybaka trzeba było zapłacić od 20 do 22 zł. Ile trzeba będzie zapłacić za karpia w tym roku?

Ile kosztuje karp w 2025 roku?

Średnio za kilogram karpia trzeba zapłacić niecałe 55 zł, czyli ponad 50 procent więcej niż w 2021 roku. Najlepszych okazji należy szukać w supermarketach, z wyjątkiem oczywiście punktowych akcji promocyjnych prowadzonych w dyskontach i hipermarketach. Tuż przed wigilią i świętami Bożego Narodzenia sieci handlowe będą zawzięcie walczyć o uwagę klientów. Ile więc trzeba zapłacić za 1 kg karpia w 2025 roku?

Karp żywy lub świeży u hodowców – od 14 zł do 20 zł za 1 kg

Karp żywy lub świeży w marketach – od 24 zł do 30 zł za 1 kg

Karp patroszony – od 25 zł do 35 zł za 1 kg

Filety i płaty z karpia – od 45 zł do 60 zł za 1 kg

Gdzie kupić taniego karpia?

Już dziś można kupić karpia w karpia w atrakcyjnych cenach. Najtańszy jest karp patroszony, a najdroższy w dzwonkach. Dzięki kuponom dostępnym w aplikacjach marketów i dyskontów można sporo zaoszczędzić. Gdzie można kupić karpia tanio?

Biedronka – filet karpia ze skórą o wadze 100 g kosztuje 5,49 zł, z aplikacją 2,89 zł za 100 g.

Lidl – płat karpia ze skórą o wadze 100 g kosztuje 5,49 zł, w promocji 2,99 zł

Auchan – za kilogram karpia świeżego trzeba zapłacić od 21,99 zł do 73,22 zł

Kaufland – porcja karpia świeżego o wadze 100 g kosztuje od 1,99 zł do 5,99 zł

Aldi – płat karpia ze skórą o wadze 100 g kosztuje 4,49 zł

Na co zwrócić uwagę przy zakupie karpia?

Kupując karpia, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech, aby świeżą rybę, która odwdzięczy się smakiem w czasie wigilijnej kolacji. Na co należy zwrócić uwagę, kupując karpia?

Pochodzenie i sposób przechowywania – wybieraj sklepy lub stoiska rybne, które cieszą się dobrą opinią i dbają o jakość oferowanych produktów. Najlepiej wybierać ryby z lokalnych hodowli. Upewnij się, że karp jest przechowywany w odpowiednich warunkach – w niskiej temperaturze, na lodzie lub w czystej wodzie. Najlepiej kupić karpia dzień przed przygotowaniem lub w dniu, w którym planujesz go przyrządzić.

– wybieraj sklepy lub stoiska rybne, które cieszą się dobrą opinią i dbają o jakość oferowanych produktów. Najlepiej wybierać ryby z lokalnych hodowli. Upewnij się, że karp jest przechowywany w odpowiednich warunkach – w niskiej temperaturze, na lodzie lub w czystej wodzie. Najlepiej kupić karpia dzień przed przygotowaniem lub w dniu, w którym planujesz go przyrządzić. Wygląd ogólny – karp powinien mieć lśniącą i metalicznie błyszczącą skórę z wyraźnym rysunkiem łusek. Unikaj ryb z matową i lepką skórą i przebarwieniami.

– karp powinien mieć lśniącą i metalicznie błyszczącą skórę z wyraźnym rysunkiem łusek. Unikaj ryb z matową i lepką skórą i przebarwieniami. Oczy – powinny być jasne, wypukłe i przejrzyste. Mętne, zapadnięte oczy wskazują świadczą o tym, że ryba jest nieświeża.

– powinny być jasne, wypukłe i przejrzyste. Mętne, zapadnięte oczy wskazują świadczą o tym, że ryba jest nieświeża. Skrzela – powinny mieć jasnoczerwony lub różowy kolor, być wilgotne, czyste i bez śluzu. Unikaj karpi ze skrzelami szarymi, brązowymi lub o nieprzyjemnym zapachu.

– powinny mieć jasnoczerwony lub różowy kolor, być wilgotne, czyste i bez śluzu. Unikaj karpi ze skrzelami szarymi, brązowymi lub o nieprzyjemnym zapachu. Zapach – świeży karp powinien mieć delikatny zapach ryby. Unikaj ryb o intensywnym i nieprzyjemnym zapachu.

– świeży karp powinien mieć delikatny zapach ryby. Unikaj ryb o intensywnym i nieprzyjemnym zapachu. Sprężystość – mięso karpia powinno być jędrne i twarde. Po naciśnięciu na nie palcem powinno być sprężyste i szybko wrócić do pierwotnego kształtu. Jeśli pozostaje wgłębienie, oznacza to, że ryba nie jest świeża.

Zobacz galerię i poznaj najlepsze przepisy na pysznego karpia na wigilię. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o tradycyjnych potrawach wigilijnych.

Zawrotna kariera karpia. Czyli skąd karp na polskim stole Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.