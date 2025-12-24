Wigilia last minute – szybko, tanio i bez stresu. Lista produktów, które uratują święta

Czasem bywa tak, że na przygotowanie wigilijnego i świątecznego menu mamy nie kilka dni lecz kilka godzin. Oczywiście możemy kupić dania gotowe w tzw. garmażerii, o ile nie trzeba ich wcześniej zamówić. Jednak nie będzie to rozwiązanie ani tanie, ani też murowanie smaczne. Lepiej sięgnąć po produkty i półprodukty znanych firm i samodzielnie przygotować nawet najskromniejszy posiłek - zrobione w ten sposób potrawy możemy dosmaczyć na swój ulubiony sposób, a poza tym mamy pewność co do ich świeżości. Może trafi do naszych ust nieco konserwantów, ale nie w zastraszającej ilości - szczególnie gdy wykorzystamy świeże półprodukty lub mrożonki.

Ryba po grecku i śledzie na przystawkę

Filety krojone ze śledzia SuperFish: z kolorowym pieprzem, żurawiną, suszonymi pomidorami – cena: 5,99 zł/200 g. Wystarczy wyłożyć je na talerzyk i przekąska gotowa!

Świeże, posiekane warzywa do ryby po grecku ułatwią przygotowanie tej przekąski. Zajdziecie je w ladach chłodniczych - to propozycje różnych firm.

Zupa grzybowa, a może barszcz? Szybkie pomysły na zupę!

By szybko przygotować wigilijną zupę, można sięgnąć po półprodukty, gotowe buliony w płynie lub kostce oraz mrożone lub świeże, odpowiednio przygotowane warzywa i grzyby. Grzybowa będzie smakowała bardzo dobrze, jeśli wykorzystamy np. bulion grzybowy oraz mrożoną zupę grzybową z podgrzybkami .

Bulion z grzybami leśnymi ok. 2,50 zł

Zupa grzybowa z podgrzybkami 450 g, cena: 15 zł

Tradycyjny barszcz wigilijny można ugotować z wykorzystaniem bulionów w płynie oraz gotowej świeżej mieszanki warzyw na barszcz lub koncentratu barszczu z butelki czy kartonu.

Uszka i pierogi: najlepiej z mrożonek

Mrożone uszka i pierogi mają tę przewagę nad kupowanymi w garmażerii, że ich skład, termin przydatności do spożycia oraz cena są znane. Oczywiście domowe pierogi to inna parafia, ale jeśli sięgamy po wyroby gotowe - wybierzmy mrożonki renomowanych wytwórców - unikniemy niemiłych niespodzianek - do zatrucia włącznie.

Szybkie sałatki z dodatkami

Sałatkę warto przygotować, by uczynić nasze święta nieco zdrowszymi. Gdy czasu brak - sięgajmy śmiało po gotowe mieszanki sałat, które wystarczy dosmaczyć sosami na bazie jogurtu lub majonezu, przygotowanymi np. z gotową mieszanką ziół.

Słodkości na szybko

Jeśli nie chcesz kupować gotowych ciast - sięgnij po półprodukty, np. mieszankę do przygotowania pierniczków lub gotową masę makową. Z nimi pieczenie znacznie przyspieszy, raczej się uda, a w domu czuć będzie rozkoszny aromat świeżego ciasta.

Pierniczki (350 g), cena det. ok. 6 zł/opakowanie

Masa makowa z bakaliami