Zamiast suplementów stosuję tę przyprawę. Dodaje smaku i podnosi poziom żelaza

Z czego zrobić „Żelazną moc”?

Zestaw przypraw i ziół opracowała Anna Reguła, która jest dyplomowaną dietetyczką. Do przygotowania mieszanki wykorzystuje naturalne przyprawy i zioła, które z łatwością można kupić w wielu sklepach przez cały rok. Są dobrze znane i często używa się ich do podkręcania smaku wielu potraw. Według dietetyczki ten zestaw skutecznie pomaga podnieść poziom żelaza w organizmie.

Co jest więc potrzebne, aby przygotować „Żelazną moc”? Mieszankę robi się z takich przypraw i ziół, jak:

bazylia

oregano

tymianek

rozmaryn

suszone pomidory

suszony czosnek

słodka papryka

natka pietruszki

Jak zrobić „Żelazną moc”?

Chociaż w sklepach nie brakuje gotowych mieszanek przypraw i ziół do różnych potraw, taki zestaw warto przygotować samodzielnie w domu. Według dietetyczki Anny Reguły produkty, które wykorzystuje się do przygotowania tego aromatycznego miksu, mogą podnieść poziom żelaza. Anna Reguła zapewnia, że już jedna porcja mieszanki o wadze 5 g wystarczy, aby pokryć część dziennego zapotrzebowania na żelazo.

Składniki:

40 g suszonego tymianku

26 g suszonego oregano

26 g suszonej natki pietruszki

25 g suszonej bazylii

12 g mielonych suszonych pomidorów

10 g suszonego czosnku

6 g suszonego rozmarynu

5 g mielonej słodkiej papryki

Przygotowanie:

1. Do miseczki przesypać zioła i przyprawy.

2. Dokładnie wymieszać.

3. Przesypać do szczelnie zamykanego słoiczka lub pojemnika.

4. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.

Do czego wykorzystać „Żelazną moc”?

Mieszankę przypraw i ziół opracowaną przez dietetyczkę może jeść każdy. Koniecznie powinny wprowadzić ją do codziennego menu osoby zmagające się z anemią i narażone na spadek żelaza we krwi. Anna Reguła zapewnia, że można stosować ją zamiast suplementów z apteki.

Połączenie przypraw i ziół, które podnoszą poziom żelaza, jest uniwersalnym dodatkiem podkręcającym smak i nadającym przyjemnego aromatu. Można wykorzystać ją do przyrządzenia dań mięsnych i wegetariańskich. Sprawdzi się w potrawach z grilla. Poprawi smak sałatek i sosów. Jak widać „Żelazna moc” ma wszechstronne zastosowanie w wielu przepisach kulinarnych.