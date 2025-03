Z gotowego ciasta na pizzę robię znakomite rogaliki. Piekę je w Air Fryerze i są gotowe w 15 minut

13:33

Jeżeli szukacie ciekawego przepisu na przekąskę z Air Fryera, odpowiedź znajdziecie poniżej. Pyszne rogaliki z ciasta na pizzę pieczone w Air Fryerze to wyborny domowy przysmak, który zachwyci smakiem i aromatem. Rogaliki prezentują się apetycznie i są o wiele łatwiejsze do zrobienia niż tradycyjna pizza. Zobaczcie, jak zrobić znakomite rogaliki z ciasta na pizzę pieczone w Air Fryerze.

Autor: Shutterstock Zamiast w piekarniku, upiecz w Air Fryerze. Pyszne rogaliki z ciasta na pizzę to ekstra przekąska.

Spis treści

Czy można zrobić rogaliki z gotowego ciasta na pizzę?

Przygotowanie pysznych rogalików o smaku pizzy jest tak łatwe i szybkie, ponieważ wykorzystuje się gotowy produkt. To ciasto na pizzę, które można kupić w wielu sklepach bez względu na porę roku. Dzięki temu oszczędza się sporo czasu. Nie trzeba wyrabiać ciasta i czekać, aż wyrośnie. Gotowe ciasto na pizzę jest łatwe w użyciu i można je wykorzystać do przygotowania różnych przekąsek, dań obiadowych czy domowego pieczywa. Świetnie sprawdza się do zrobienia wytrawnych rogalików, które piecze się w Air Fryerze.

Jak zrobić rogaliki z gotowego ciasta na pizzę?

Przepis na domowe rogaliki z gotowego ciasta na pizzę jest łatwy, ale jego największą zaletą jest czas przygotowania. Pyszną przekąskę robi się ekspresowo, zawsze się udaje i smakuje każdemu. Warto pamiętać, aby gotowe ciasto na pizzę wyjąć wcześniej z lodówki, aby nabrało temperatury otoczenia. Dzięki temu łatwiej formuje się rogaliki, a podczas pieczenia nie popękają.

Jak więc przygotować wyborne rogaliki z ciasta na pizzę? Wystarczy pokroić ciasto na trójkąty, nałożyć sos pomidorowy i dodatki, zwinąć i upiec w Air Fryerze. Temperatura powinna wynosić 180 stopni C, a pieczenie trwa tylko 15 minut.

Czym wzbogacić rogaliki z gotowego ciasta na pizzę?

Pełne smaku rogaliki z Air Fryera wypełnione są dodatkami, które zwykle układa się na tradycyjnej pizzy. W środku skrywa się więc sos pomidorowy, plasterki salami i włoski ser mozzarella. Smak podkręcają aromatyczne zioła, czyli bazylia i oregano. Przepis można modyfikować i dodawać inne produkty. Sprawdzi się szynka czy nawet kiełbasa. Można dodać cebulę, czosnek lub szpinak. Ciekawym dodatkiem do rogalików z gotowego ciasta na pizzę są też pieczarki.

Rogaliki z gotowego ciasta na pizzę pieczone w Air Fryerze – przepis krok po kroku

Składniki

1 opakowanie gotowego ciasta do pizzy

150 g startej mozzarelli

100 g salami w plastrach

1/3 szklanki passaty pomidorowej

1 jajko

1 łyżeczka suszonej bazylii

1 łyżeczka suszonego oregano

sól, pieprz

Przygotowanie

1. Passatę pomidorową doprawić solą, pieprzem, bazylią i oregano. Wymieszać.

2. Gotowe ciasto do pizzy pokroić na równe trójkąty.

3. Każdy trójkąt posmarować sosem pomidorowym, zostawiając nieduży margines od brzegów.

4. Ułożyć plasterki salami i posypać startą mozzarellą. Zawinąć od podstawy ku wierzchołkowi, formując rogaliki.

5. Każdy rogalik posmarować roztrzepanym jajkiem. Można lekko posypać startą mozzarellą.

6. Ułożyć w koszu Air Fryera. Piec w temperaturze 180 stopni C przez około 15 minut.

7. Podawać na ciepło z sosem pomidorowym lub czosnkowym.

Zobacz galerię i poznaj przepisy na pyszne domowe pizze.

Pizza bez drożdży. Jak zrobić proszkowe ciasto na pizzę? To proste! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.