Tamarillo: smaki owoców i warzyw w jednym! Poznaj jego kulinarne zastosowania

13:51

Tamarillo, często nazywany pomidorem drzewiastym, w smaku przypomina zarówno owoc, jak i warzywo. To zaś daje duże możliwości kulinarne. Sprawdź, jak jeść tamarillo i co zrobić z tego owocu egzotycznego.

Autor: Shutterstock Tamarillo świetnie smakuje na surowo. Dodaje się też go do sałatek, deserów czy sosów

Spis treści

Jak smakuje owoc egzotyczny tamarillo?

Tamarillo wyróżnia się podłużnym, owalnym kształtem i gładką skórką. Z wyglądu najbliżej mu do pomidora – dlatego nazywany jest owocowym pomidorem albo pomidorem drzewiastym. Tamarillo pochodzi zresztą z tej samej rodziny co pomidory, czyli psiankowatych.

Owoc tamarillo jest słodki i zarazem lekko kwaśny. Nie dość, że wygląda jak pomidor, to również w smaku czuć wiele podobieństw. Owocowa nuta tamarillo to natomiast aromaty zbliżone do mango czy passion fruit.

Tamarillo: jak jeść ten owoc?

Najsłodsza część miąższu kryje się w środku. Im bliżej skórki, tym większa cierpkość, a także goryczka. Skórka tamarillo – najczęściej czerwona (choć może być też żółta i pomarańczowa) – nie jest najsmaczniejsza. Najlepiej więc, jedząc owoc na surowo, przeciąć go na pół i wydobywać łyżką miąższ ze środka. Owoce można też pociąć na ćwiartki i wyjeść miąższ, zostawiając skórkę.

Co można zrobić z tamarillo?

Tamarillo świetnie smakuje na surowo i jest to najprostszy sposób na spożytkowanie go w kuchni. Pomidor drzewiasty może stanowić jedną z pięciu zalecanych dziennych porcji owoców i warzyw.

Ponieważ tamarillo ma dość zwartą strukturę, świetnie nadaje się do przetwarzania. Można go smażyć, dusić i gotować. To także ciekawy dodatek do sałatek, wprowadzający egzotyczną nutkę. Warto też zauważyć, że tamarillo, jako jedna z tych roślin, może być traktowany zarówno jak owoc, jak i warzywo. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by dodawać go i do deserów, i do dań wytrawnych.

Tamarillo to również pomysłowy dodatek do sosów – np. tych serwowanych z mięsami. Miłośnicy przetworów na zimę również mogą pomyśleć o wykorzystaniu tamarillo. Jedyną przeszkodę stanowi... cena. Zwykle owoc tamarillo kosztuje ok. 6-8 zł za sztukę.

Polecamy przepisy na wykwintne dżemy z tamarillo:

