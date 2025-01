Syrop klonowy - co warto wiedzieć o kanadyjskim płynnym złocie? Jak używać syropu klonowego?

Syrop klonowy to naturalna słodycz o niższej kaloryczności niż biały cukier, za to pełna cennych składników odżywczych. Jego wszechstronność sprawia, że świetnie komponuje się zarówno z deserami i słodkimi przekąskami, jak i daniami mięsnymi. Jak w pełni wykorzystać ten kanadyjski skarb w kuchni? Sprawdź nasze inspiracje!

Autor: Shutterstock Kolor syropu klonowego zależy od stopnia karmelizacji cukru.

Spis treści

Co to jest syrop klonowy

Syrop klonowy nazywany jest płynnym złotem Kanady. To tam jest najpopularniejszy i to tam głównie pozyskuje się sok do jego produkcji. Syrop klonowy to odparowany i zagęszczony sok pobrany z pni klonów: cukrowego, czerwonego, czarnego i srebrzystego. Syrop ma kolor i konsystencję płynnego miodu. W zależności od czasu odparowywania ma różny stopień krystalizacji cukru, a co za tym idzie różne odcienie kolorystyczne - od jasnozłotego po ciemnobursztynowy, a nawet brązowy. Jasne syropy uznawane są za lepsze jakościowo, są bardzo delikatne i poza nadaniem słodyczy nie zmieniają smaku potrawy, do której zostały dodane. Ale jest też wielu zwolenników ciemnych syropów klonowych, które w czasie długiej obróbki cieplnej nabierają lekko przypalonego, karmelowego aromatu.

Wartości odżywcze syropu klonowego

Syrop klonowy to przede wszystkim bardzo dobre źródło witaminy B2 oraz manganu. Dostarcza również pewne ilości cynku, wapnia, potasu, żelaza i selenu. Klonowe złoto jest również cenionym źródłem związków fenolowych, wykazujących silne działanie antyoksydacyjne.

Do czego pasuje syrop klonowy

To zaskakujące, jak wiele potraw i napojów można doprawić syropem klonowym. Oczywiście nie obędą się bez niego amerykańskie penkejki, a i nasze swojskie naleśniki też smakują z nim wyśmienicie. Można słodzić nim napoje, dodawać do deserów i sałatek.

Ale syrop klonowy, zwłaszcza ten mocno skrystalizowany, pasuje również znakomicie jako dodatek do mięs lub sosów do mięs. W stanach przygotowuje się nawet marmoladę boczkową z syropem klonowym. Jego charakterystyczny, lekko przypalony aromat podkreśla smak i zapach mięs pieczonych, smażonych i duszonych.

Przepisy na dania z syropem klonowym

Żeberka w syropie klonowym

Grillowany pstrąg z syropem klonowym i warzywami

Brukselka z orzechami i żurawiną: sprawdzony przepis

Gruszki zapiekane w cieście z syropem klonowym

Sałatka z rukoli i roszponki z gruszką, serkiem śmietankowym i granatem

Jak powstaje syrop klonowy

Syrop klonowy wytwarzany jest od stuleci. Północnoamerykańscy Indianie uważali go nie tylko za pożywny pokarm, ale przede wszystkim za substancję leczniczą, pomagająca w wielu schorzeniach. Od tamtych czasów niewiele się w gruncie rzeczy zmieniło w procesie jego wytwarzania.

Sok, z którego powstaje syrop, zbierany jest w czasie roztopów z drzew o wieku powyżej 30 lat. W ich pniach nawierca się niewielkie otwory i wprowadza kraniki przez które sok wypływa do naczynia. Następnie sok jest odparowywany, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji i jeszcze bardzo gorący rozlewany jest do szklanych butelek. Odpowiednio zamknięty i przechowywany syrop jest przydatny do spożycia nawet przez 18 miesięcy.

