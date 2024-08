Panini z szynką i serem. Zrób raz, a kanapki na ciepło będziesz jeść tylko tak

Panini, czyli kanapki na ciepło, to klasyk kuchni włoskiej. W ich środku kryje się szynka i żółty ser oraz mnóstwo innych pyszności. Jak zrobić panini? Dzięki temu przepisowi w łatwy i szybki sposób przyrządzicie smakowite i aromatyczne włoskie kanapki na ciepło.

Autor: Shutterstock Panini z szynką i serem to pyszna i sycąca przekąska na ciepło we włoskim stylu.

Spis treści

Co to jest panini?

Włosi traktują panini jako przekąskę. Kanapkę podaje się na ciepło. W jej środku kryją smakowite dodatki jak szynka, ser oraz kolorowe warzywa i inne składniki typowe dla kuchni włoskiej. Prawdziwe panini przygotowuje się z ciabatty. Sprawdzi się również foccacia lub włoska kajzerka rosette. Najważniejszymi cechami pieczywa do panini jest to, aby bułki były puszyste, a ich skórka chrupiąca.

Włosi zajadają się kanapkami na ciepło od stuleci. Według literatury pierwsze receptury na panini znane były już w XVI wieku. Przełom nastąpił dopiero w latach 80. XX wieku, kiedy stały się prawdziwym przysmakiem, na punkcie którego oszalały całe Włochy. Nazwa tej pysznej włoskiej kanapki pochodzi od słowa panino, co w języku włoskim oznacza mały chleb.

Jak zrobić panini w domu?

Przyrządzenie pysznych włoskich kanapek na ciepło w domu nie jest skomplikowane. Przepis jest prosty, a składniki można kupić w polskich sklepach. Najważniejszym składnikiem panini jest pieczywo. W tym przepisie wykorzystuje się ciabattę. To popularna włoska bułka pszenna, którą bez problemu można kupić w naszych piekarnikach i wieku sklepach. Kanapki na ciepło, którymi zajadają się Włosi, swój smak i aromat zawdzięczają odpowiednio dobranym składnikom. Wewnątrz ciabatty znajduje się aromatyczna pasta z suszonych pomidorów, szynka, ser, pomidor, ogórek i świeża bazylia. Tak przygotowaną kanapkę zapieka się na elektrycznym grillu lub w piekarniku. Kanapka jest ciepła, ser przyjemnie się roztapia, a bułka staje się obłędnie chrupiąca.

Przepis na panini

Przepis na kanapki na ciepło jest łatwy i sprawdzony. Kilka bardzo łatwych kroków i przysmak rodem z Włoch jest gotowy.

Panini robi się błyskawicznie. Wystarczy pokroić składniki, włożyć je do ciabatty i zapiec na grillu lub w piekarniku.

Do przygotowania panini nie są potrzebne wyszukane produkty. To popularne składniki, które są do kupienia w naszych sklepach.

Jeżeli macie więcej czasu, możecie sami upiec ciabatty do panini. Domowe bułki można wzbogacić, dodając aromatyczne zioła lub drobno posiekane oliwki.

Czym wzbogacić panini?

To podstawowy przepis na panini, który można dowolnie modyfikować. Do włoskich ciepłych kanapek z ciabatty można dodać na przykład salami, pieczonego kurczaka lub szynkę długo dojrzewającą. Przekąskę urozmaicą kolorowe warzywa jak papryka, awokado, oliwki, cukinia czy nawet szparagi. Fani ostrych smaków mogą dodać posiekaną papryczkę chili. Sprawdzą się też sałaty. Do panini pasuje rukola, roszponka czy sałata karbowana. Ser żółty zastąpi mozzarella lub ser pleśniowy Kanapki będą jeszcze bardziej sycące, jeżeli przyrządzi się je z dodatkiem jajka na twardo.

Kiedy podawać panini?

Panini jada się we Włoszech jako przekąskę na ciepło. Kanapki są bardzo sycące, dlatego można potraktować je jako pełnowartościowe danie. Przepis warto zapisać, ponieważ panini są super pomysłem na urozmaicenie codziennego menu. Są pysznym zamiennikiem tradycyjnych kanapek. Można je wcinać na drugie śniadanie lub lunch. Sprawdzą się jako jedzenie na wynos. Będą pysznie smakować w pracy, szkole, podczas wycieczki i na pikniku.

Panini – przepis krok po kroku

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 20 minut

Składniki

4 ciabatty

4 plastry żółtego sera

4 plastry szynki

8 suszonych pomidorów w oleju

1 pomidor

1/2 świeżego zielonego ogórka

4 łyżki posiekanej świeżej bazylii

4 łyżki oliwy z oliwek

sól, pieprz

Przygotowanie

1. Suszone pomidory zmiksować z oliwą z oliwek, solą i pieprzem na gładką pastę.

2. Ciabatty przekroić wzdłuż na pół i posmarować pastą z suszonych pomidorów.

3. Na jednej połowie bułki ułożyć po plastrze żółtego sera, plastrze szynki, pokrojonego w plastry pomidora i ogórka oraz bazylię. Przykryć drugą połówką bułki.

4. Kanapki grillować na grillu elektrycznymi lub w piekarniku, aż bułki będą chrupiące, a ser się roztopi.

5. Upieczone bułki przekroić na połówki i podawać z kolorową sałatką.

