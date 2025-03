Owsiane batoniki z tymi dodatkami jem na śniadanie. Są szybkie, zdrowe i dodają energii

Śniadanie to podstawa, ale co zrobić, kiedy kanapki się przejedzą, a płatki na mleku znudzą się? Rozwiązaniem tego problemu jest ten przepis. Pyszne i zdrowe batoniki owsiane z dodatkiem bananów i orzechów to znakomity pomysł na zdrowe i energetyczne śniadanie. Poznajcie sprawdzony przepis i przekonajcie się sami.

Autor: Shutterstock Płatki owsiane wymieszaj z bananami i orzechami. Te pyszne batoniki to pomył na śniadanie.

Spis treści

Czy batony owsiane na śniadanie są zdrowe?

Domowe batony owsiane to świetny sposób na zdrowe i sycące śniadanie. Są pyszne i stanową o wiele zdrowszą opcję niż te ze sklepu. Dzięki pełnej kontroli nad składnikami można uniknąć nadmiernej ilości cukru, tłuszczu i sztucznych dodatków, które nie wpływają korzystnie na zdrowie. Domowe batony z płatków owsianych są pełne białka, błonnika, witamin, minerałów i wielu innych substancji odżywczych. Dodają tak potrzebnej o poranku energii i zapewniają dobry humor.

Z czego zrobić batony owsiane na śniadanie?

W tym przepisie domowe batony na śniadanie przygotowuje się z produktów, które polecane są ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych. Płatki owsiane, banany i orzechy to skarbnica zdrowia. W batonikach znalazła się także żurawina, masło orzechowe i miód. Zaletą tego przepisu jest to, że wszystkie składniki można kupić w wielu sklepach i są dostępne przez cały rok.

Jak zrobić batony owsiane na śniadanie?

Pyszne i sycące batoniki z płatków owsianych, bananów i orzechów to znakomity pomysł na energetyczne śniadanie. To zdrowe danie świetnie zastąpi klasyczne śniadania, które już się znudziły. Batoniki można zapakować i zabrać ze sobą na wynos. Sprawdzą się też na drugie śniadanie. Doskonale smakują z kawą i herbatą.

Jak więc zrobić pyszne i zdrowe batony owsiane na śniadanie? Przepis na bananowo-orzechowe batony z płatków owsianych jest bardzo łatwy i szybki. Wystarczy wymieszać rozgniecione banany z płatkami owsianymi, orzechami i pozostałymi składnikami. Przekłada się je do formy i piecze przez 20 minut w temperaturze 180 stopni C. Kiedy masa ostygnie, należy pokroić ją na mniejsze porcje.

Batony owsiane z bananami i orzechami na śniadanie – przepis krok po kroku

Składniki:

2 szklanki płatków owsianych

2 banany

1/3 szklanki żurawiny

1/3 szklanki mieszanki orzechów

3 łyżki masła orzechowego

1 łyżka miodu

Przygotowanie:

1. Banany pokroić na mniejsze kawałki, przełożyć do miski i rozgnieść widelcem

2. Dodać miód i masło orzechowe i miód. Dokładnie wymieszać.

3. Wsypać płatki owsiane, orzechy i żurawinę. Wymieszać.

4. Masę przełożyć do niedużej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównać.

5. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec 20 minut.

6. Formę wyjąć z piekarnika i odstawić do ostygnięcia, a następnie pokroić na równe batoniki.

7. Podawać na pierwsze lub drugie śniadanie i jako przekąskę w ciągu dnia.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne i zdrowe śniadania. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o śniadaniach w PRL-u.

