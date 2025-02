Ostatki – najlepsze zimne przekąski na karnawał! Sprawdzone i pyszne pomysły

14:32

Ostatki to idealny moment na niezapomnianą domówkę! A co to za impreza bez pysznych przekąsek? Jeśli chcesz zachwycić gości i podać smakołyki, które znikną w mgnieniu oka, sprawdź nasze sprawdzone propozycje. Szybkie, efektowne i pełne smaku – te karnawałowe przekąski zrobią furorę na Twoim stole!

Autor: Shutterstock Najlepsze przekąski na ostatki przygotujesz bez problemu

Można je podawać na zimno, ale też na ciepło. Poznaj kilka pomysłów prostych do wykonania.

Pierożki z ciasta francuskiego na pewno zaspokajają pierwszy głód gości. Ich przygotowanie nie zajmie ci wiele czasu (wykorzystaj gotowe ciasto francuskie), a różnorodność farszów sprawi, że dogodzisz wszystkim gustom. Do środka można włożyć szpinak, ser feta, mozzarellą, pesto, oliwki, drobno posiekane salami czy szynkę - albo kombinację różnych składników.

Szybkie rożki ze szpinakiem z ciasta francuskiego

Kieszonki z ciasta francuskiego nadziewane piersią z kurczaka, fetą i szpinakiem

Paszteciki z ryby w cieście francuskim

Paszteciki z szynką i serem: prosty przepis

Często stosowanym pomysłem są jajka w najróżniejszej postaci. Z reguły serwowane są one z dodatkiem majonezu i szczypiorku. Równie dobrze możesz je nafaszerować mięsem wędzonego łososia bądź warzywami.

Jajka faszerowane - 28 przepisów na faszerowane jaja

Niebywale proste jest przygotowanie popularnych słonych ciasteczek z krakersów. Wystarczy posmarować je masłem, pasztetem albo pastą rybną - najlepiej własnoręcznie przygotowanymi.

Krakersy serowe: przepis na słoną przekąskę

Tapenada z zielonych oliwek i kaparów

Marmite: co to jest, jak smakuje i z czym podawać?

Smaczną i zdrową przekąską są rozmaite dipy podawane z posiekanymi warzywami, paluszkami grissini, czipsami i tortillą.

Sos twarożkowy: zdrowy dip do imprezowych przekąsek

Indyjska raita - jogurtowo-ogórkowy dip do mięs i przekąsek

Salsa: przepis na meksykański sos pomidorowy

Sos kaparowy - znakomity dip o intensywnym smaku

Smaczną propozycją jest również przygotowanie zapiekanych pieczarek z serem i cebulą bądź tatara z pieczarek.

Pieczarki w chrupiącej panierce

Portobello faszerowane fetą

Pieczarki nadziewane mięsem z indyka

Nie możemy również zapominać o dobrze znanych nam przystawkach, jak śledź w oleju albo ryba po grecku.

Śledź po libańsku, czyli smaczny śledzik na ostro

Śledź po grecku: przepis, który pokochasz