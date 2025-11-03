Obiad na poniedziałek – sprytny sposób na wykorzystanie resztek z niedzieli

Obiad na poniedziałek często bywa wyzwaniem – lodówka pełna niedzielnych resztek, a pomysłu brak. Tymczasem wystarczy odrobina kreatywności, by z wczorajszego pieczenia, ziemniaków czy warzyw powstało coś zupełnie nowego i pysznego. Zamiast wyrzucać, warto wykorzystać to, co zostało, i w kilka chwil przygotować sycący, domowy posiłek. To nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale też sposób na niemarnowanie jedzenia. Zobacz, jak sprytnie zamienić niedzielne resztki w smakowity obiad na poniedziałek.

Autor: Shutteratock/ Archiwum prywatne Przygotowując obiad w poniedziałek warto wykorzystać gotowe półprodukty i resztki niedzielnego obiadu - zdrowo, oszczędnie i wygodnie

Poniedziałkowy obiad w moim rodzinnym domu bardzo często oznaczał klasyczną pomidorówkę na resztkach niedzielnego rosołu oraz sztukę mięsa w sosie chrzanowym lub naleśniki z mięsem z rosołu. I choć idea niemarnowania jedzenia jest mi bardzo bliska i uważam, że resztki z niedzielnego obiadu koniecznie trzeba wykorzystać i zagospodarować, to niekoniecznie w tak schematyczny sposób.

Dlatego w naszych pomysłach na poniedziałkowy obiad znajdziecie oprócz klasyki też ciekawe, proste dania, w których możecie cudownie rozmnożyć resztki z niedzielnego lub odświętnego obiadu. Bierzcie i jedzcie - smacznie, zdrowo i niekłopotliwie.

Najlepsza baza obiadu na poniedziałek

Jeśli lubicie i często jadacie zupy, najlepszą bazą do tej poniedziałkowej będzie dobry niedzielny rosół.

W moim domu specjalnie gotuje się go więcej, żeby poniedziałkowa zupa była smaczna i treściwa. Przepisy na pyszne zupy na rosole, idealne na poniedziałkowy obiad, znajdziecie w galerii poniżej.

Rosół domowy: tradycyjny przepis na lekarstwo na wszystkie smutki