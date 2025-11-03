Obiad na poniedziałek – sprytny sposób na wykorzystanie resztek z niedzieli

2025-11-03 10:33

Obiad na poniedziałek często bywa wyzwaniem – lodówka pełna niedzielnych resztek, a pomysłu brak. Tymczasem wystarczy odrobina kreatywności, by z wczorajszego pieczenia, ziemniaków czy warzyw powstało coś zupełnie nowego i pysznego. Zamiast wyrzucać, warto wykorzystać to, co zostało, i w kilka chwil przygotować sycący, domowy posiłek. To nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale też sposób na niemarnowanie jedzenia. Zobacz, jak sprytnie zamienić niedzielne resztki w smakowity obiad na poniedziałek.

Obiad na poniedziałek
Autor: Shutteratock/ Archiwum prywatne Przygotowując obiad w poniedziałek warto wykorzystać gotowe półprodukty i resztki niedzielnego obiadu - zdrowo, oszczędnie i wygodnie

Poniedziałkowy obiad w moim rodzinnym domu bardzo często oznaczał klasyczną pomidorówkę na resztkach niedzielnego rosołu oraz sztukę mięsa w sosie chrzanowym lub naleśniki z mięsem z rosołu. I choć idea niemarnowania jedzenia jest mi bardzo bliska i uważam, że resztki z niedzielnego obiadu koniecznie trzeba wykorzystać i zagospodarować, to niekoniecznie w tak schematyczny sposób.

Dlatego w naszych pomysłach na poniedziałkowy obiad znajdziecie oprócz klasyki też ciekawe, proste dania, w których możecie cudownie rozmnożyć resztki z niedzielnego lub odświętnego obiadu. Bierzcie i jedzcie - smacznie, zdrowo  i niekłopotliwie.

Galeria: 10 przepisów na poniedziałkowy obiad

Zupa pomidorowa na niedzielnym rosole
Zobacz galerię 10 zdjęć

Najlepsza baza obiadu na poniedziałek

Jeśli lubicie i często jadacie zupy, najlepszą bazą do tej poniedziałkowej będzie dobry niedzielny rosół.

W moim domu specjalnie gotuje się go więcej, żeby poniedziałkowa zupa była smaczna i treściwa. Przepisy na pyszne zupy na rosole, idealne na poniedziałkowy obiad, znajdziecie w galerii poniżej.

Rosół domowy: tradycyjny przepis na lekarstwo na wszystkie smutki
Zupa pomidorowa na niedzielnym rosole
Zobacz galerię 15 zdjęć
Anna Śmiałek
Anna Śmiałek

To Cię Zainteresuje

Krwawe muffinki to nie pomysł na Halloween. W Szwecji sprzedają ich setki

Krwawe muffinki to nie pomysł na Halloween. W Szwecji sprzedają ich setki

Może źle wpływać na jelita i układ nerwowy. Unikaj tego dodatku w składach

Może źle wpływać na jelita i układ nerwowy. Unikaj tego dodatku w składach

Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę
Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę

Materiał sponsorowany

Zgrabna sylwetka Kasi Cichopek to zasługa tej diety. Nie trzeba się katować

Zgrabna sylwetka Kasi Cichopek to zasługa tej diety. Nie trzeba się katować

Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł

Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym