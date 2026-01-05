Fafernuchy – kurpiowskie ciastka, które smakują na słono i na słodko. Tradycyjny przepis

Tradycyjnie fafernuchy wypiekano dawniej na Kurpiach i na Mazurach przed Świętem Trzech Króli. Nazwa tych korzennych ciasteczek pochodzi prawdopodobnie od niemieckiego słowa Pfefferkuchen, oznaczającego ciasto pieprzowe popularne w średniowieczu w Europie Zachodniej.

Oryginalny przepis na kurpiowskie "pogryzajki" jest prawdziwie ascetyczny. Przyrządza się je z pięciu zaledwie składników: marchwi, mąki, cukru, proszku do pieczenia i... pieprzu.

Przepis na bardziej delikatesową wersję przewiduje dodatek miodu i cukru waniliowego. Obydwa jednak mają wspólną cechę: są niesłychanie proste w wykonaniu.

Oryginalne fafernuchy z Ostrołęki - przepis

Składniki:

1 kg mąki pszennej

1 kg marchwi

½ szklanki cukru

1 opakowanie proszku do pieczenia (na kilogram mąki)

płaska łyżeczka świeżo zmielonego pieprzu

Sposób przygotowania:

Marchew obrać, umyć, zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Włożyć do garnka, dodać cukier, podgrzać (marchew powinna puścić sok). Wystudzić i wraz z sokiem przełożyć do dużej miski.

Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do pieczenia i pieprzem, dodać do marchwi, wymieszać i zagnieść na dość gęste ciasto o konsystencji jak na kopytka. Z ciasta uformować wałki i pokroić je na małe porcje przypominające kopytka.

Ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, piec ok. 30 minut w piekarniku rozgrzanym do temp. 170 st. C.

Fafernuchy na słodko - przepis

Składniki:

800 g marchwi

½ szklanki cukru

1 opakowanie cukru waniliowego

1 opakowanie proszku do pieczenia

1 łyżeczka cynamonu

1/2 łyżeczki pieprzu

½ kg mąki pszennej

½ kg mąki żytniej

¼ szklanki miodu

tłuszcz i mąka do blachy

Sposób przygotowania:

Marchew obrać, opłukać i ugotować w całości. Odcedzić, ostudzić, zetrzeć na tarce o małych oczkach lub zmielić w maszynce.

Mąkę przesiać do miski, wymieszać z cukrem waniliowym, cukrem, proszkiem do pieczenia, pieprzem i cynamonem. Dodać miód i marchew, zagnieść na gładkie, dość twarde ciasto. Uformować z niego wałki i pokroić, formując kopytka.

Fafernuchy ułożyć na natłuszczonej i oprószonej mąką blasze, piec na złoty kolor przez 30-40 minut w piekarniku rozgrzanym do temp. 190-200°C.

Ponieważ fafernuchy stanowią doskonałą zagryzkę do piwa - zwłaszcza grzanego - to w naszej galerii pod quizem znajdziecie przepisy na grzańce z piwa i wina

