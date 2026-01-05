Fafernuchy – kurpiowskie ciastka, które smakują na słono i na słodko. Tradycyjny przepis

Tradycyjnie fafernuchy wypiekano dawniej na Kurpiach i na Mazurach przed Świętem Trzech Króli. Nazwa tych korzennych ciasteczek pochodzi prawdopodobnie od niemieckiego słowa Pfefferkuchen, oznaczającego ciasto pieprzowe popularne w średniowieczu w Europie Zachodniej.
Oryginalny przepis na kurpiowskie "pogryzajki" jest prawdziwie ascetyczny. Przyrządza się je z pięciu zaledwie składników: marchwi, mąki, cukru, proszku do pieczenia i... pieprzu.
Przepis na bardziej delikatesową wersję przewiduje dodatek miodu i cukru waniliowego. Obydwa jednak mają wspólną cechę: są niesłychanie proste w wykonaniu.
Oryginalne fafernuchy z Ostrołęki - przepis
Składniki:
- 1 kg mąki pszennej
- 1 kg marchwi
- ½ szklanki cukru
- 1 opakowanie proszku do pieczenia (na kilogram mąki)
- płaska łyżeczka świeżo zmielonego pieprzu
Sposób przygotowania:
Marchew obrać, umyć, zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Włożyć do garnka, dodać cukier, podgrzać (marchew powinna puścić sok). Wystudzić i wraz z sokiem przełożyć do dużej miski.
Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do pieczenia i pieprzem, dodać do marchwi, wymieszać i zagnieść na dość gęste ciasto o konsystencji jak na kopytka. Z ciasta uformować wałki i pokroić je na małe porcje przypominające kopytka.
Ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, piec ok. 30 minut w piekarniku rozgrzanym do temp. 170 st. C.
Fafernuchy na słodko - przepis
Składniki:
- 800 g marchwi
- ½ szklanki cukru
- 1 opakowanie cukru waniliowego
- 1 opakowanie proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka cynamonu
- 1/2 łyżeczki pieprzu
- ½ kg mąki pszennej
- ½ kg mąki żytniej
- ¼ szklanki miodu
- tłuszcz i mąka do blachy
Sposób przygotowania:
Marchew obrać, opłukać i ugotować w całości. Odcedzić, ostudzić, zetrzeć na tarce o małych oczkach lub zmielić w maszynce.
Mąkę przesiać do miski, wymieszać z cukrem waniliowym, cukrem, proszkiem do pieczenia, pieprzem i cynamonem. Dodać miód i marchew, zagnieść na gładkie, dość twarde ciasto. Uformować z niego wałki i pokroić, formując kopytka.
Fafernuchy ułożyć na natłuszczonej i oprószonej mąką blasze, piec na złoty kolor przez 30-40 minut w piekarniku rozgrzanym do temp. 190-200°C.
Ponieważ fafernuchy stanowią doskonałą zagryzkę do piwa - zwłaszcza grzanego - to w naszej galerii pod quizem znajdziecie przepisy na grzańce z piwa i wina