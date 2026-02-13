Efektowny deser na walentynki. Red velvet cheesecake brownie
Istnieje ciasto, które idealnie pasuje na wyjątkowe okazje, a jednocześnie nie wymaga skomplikowanych przygotowań. To czerwone brownie z warstwą sernika. Jest niezwykle bogate, puszyste i zachwyca marmurkowym wzorem. Co najlepsze, chociaż wygląda jak z najlepszej cukierni, w rzeczywistości przygotujesz je w mniej niż godzinę od początku do końca.
Sekret tkwi w dwóch idealnie połączonych warstwach. Przepis
Wyjątkowość tego deseru polega na połączeniu dwóch smaków i tekstur. Z jednej strony mamy gęste, intensywnie czekoladowe ciasto typu brownie red velvet, a z drugiej delikatną, kremową i lekko kwaskowatą masę sernikową. Te dwie warstwy przenikają się, tworząc deser, który dosłownie rozpływa się w ustach i prezentuje się niezwykle efektownie.
Składniki
Masa Red Velvet
- 1/2 szklanki masła (ok. 115g), rozpuszczonego
- 1 szklanka cukru białego
- 2 duże jajka w temperaturze pokojowej
- 1 1/2 łyżeczki czerwonego barwnika spożywczego
- 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii
- 1/2 łyżeczki soli
- 3/4 szklanki mąki pszennej uniwersalnej
- 3 łyżki kakao
Masa serowa
- 225g serka kremowego (typu Philadephia), w temperaturze pokojowej
- 1 duże jajko w temperaturze pokojowej
- 1/3 szklanki cukru białego
Jak przygotować aksamitną masę sernikową?
Przygotowanie warstwy sernikowej jest banalnie proste i zajmuje dosłownie chwilę. Potrzebujesz tylko trzech składników:
- miękki serek śmietankowy
- cukier
- jajko
Wszystkie składniki wystarczy ubić mikserem na gładką i jednolitą masę, a następnie odstawić na bok, by zająć się ciastem brownie.
Przepis na ciasto brownie o intensywnie czerwonym kolorze
Drugim elementem jest baza, czyli ciasto red velvet. Aby je przygotować, najpierw rozpuść masło w rondelku. Następnie dodaj cukier, jajka oraz ekstrakt waniliowy i ubijaj wszystko przez około dwie minuty, aż masa stanie się lekka i puszysta.
Teraz czas na nadanie charakterystycznego koloru i smaku. Do masy dodaj czerwony barwnik spożywczy, a także mąkę i kakao w proszku. To właśnie kakao nadaje ciastu głębi i czekoladowego smaku, który idealnie komponuje się z masą serową.
Marmurkowy wzór, czyli prosty trik na profesjonalny wygląd
Gdy obie masy są gotowe, czas na najprzyjemniejszą część – składanie ciasta i tworzenie efektownych zawijasów. Ten prosty patent sprawi, że deser będzie wyglądał zjawiskowo.
- Przygotuj formę o wymiarach około 20x20 cm i wyłóż ją papierem do pieczenia.
- Wylej do formy większość ciasta brownie. Pamiętaj, by odłożyć kilka łyżek na później!
- Na warstwę brownie wylej równomiernie całą przygotowaną masę sernikową.
- Na wierzchu, za pomocą łyżki, rozłóż kleksy z odłożonego wcześniej ciasta brownie.
- Użyj pałeczki lub noża do masła, aby delikatnie przemieszać warstwy, tworząc fantazyjne, marmurkowe wzory.
Tak przygotowane ciasto wstaw do piekarnika na 180°C i piecz przez około 30 minut. Po upieczeniu absolutnie kluczowe jest, aby ciasto całkowicie ostygło, zanim zaczniesz je kroić na kwadraty. Dzięki temu zachowa idealną konsystencję i będzie się pięknie prezentować.
