Efektowny deser na walentynki. Red velvet cheesecake brownie

Istnieje ciasto, które idealnie pasuje na wyjątkowe okazje, a jednocześnie nie wymaga skomplikowanych przygotowań. To czerwone brownie z warstwą sernika. Jest niezwykle bogate, puszyste i zachwyca marmurkowym wzorem. Co najlepsze, chociaż wygląda jak z najlepszej cukierni, w rzeczywistości przygotujesz je w mniej niż godzinę od początku do końca.

Sekret tkwi w dwóch idealnie połączonych warstwach. Przepis

Wyjątkowość tego deseru polega na połączeniu dwóch smaków i tekstur. Z jednej strony mamy gęste, intensywnie czekoladowe ciasto typu brownie red velvet, a z drugiej delikatną, kremową i lekko kwaskowatą masę sernikową. Te dwie warstwy przenikają się, tworząc deser, który dosłownie rozpływa się w ustach i prezentuje się niezwykle efektownie.

Składniki

Masa Red Velvet

1/2 szklanki masła (ok. 115g), rozpuszczonego

1 szklanka cukru białego

2 duże jajka w temperaturze pokojowej

1 1/2 łyżeczki czerwonego barwnika spożywczego

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii

1/2 łyżeczki soli

3/4 szklanki mąki pszennej uniwersalnej

3 łyżki kakao

Masa serowa

225g serka kremowego (typu Philadephia), w temperaturze pokojowej

1 duże jajko w temperaturze pokojowej

1/3 szklanki cukru białego

Jak przygotować aksamitną masę sernikową?

Przygotowanie warstwy sernikowej jest banalnie proste i zajmuje dosłownie chwilę. Potrzebujesz tylko trzech składników:

miękki serek śmietankowy

cukier

jajko

Wszystkie składniki wystarczy ubić mikserem na gładką i jednolitą masę, a następnie odstawić na bok, by zająć się ciastem brownie.

Przepis na ciasto brownie o intensywnie czerwonym kolorze

Drugim elementem jest baza, czyli ciasto red velvet. Aby je przygotować, najpierw rozpuść masło w rondelku. Następnie dodaj cukier, jajka oraz ekstrakt waniliowy i ubijaj wszystko przez około dwie minuty, aż masa stanie się lekka i puszysta.

Teraz czas na nadanie charakterystycznego koloru i smaku. Do masy dodaj czerwony barwnik spożywczy, a także mąkę i kakao w proszku. To właśnie kakao nadaje ciastu głębi i czekoladowego smaku, który idealnie komponuje się z masą serową.

Marmurkowy wzór, czyli prosty trik na profesjonalny wygląd

Gdy obie masy są gotowe, czas na najprzyjemniejszą część – składanie ciasta i tworzenie efektownych zawijasów. Ten prosty patent sprawi, że deser będzie wyglądał zjawiskowo.

Przygotuj formę o wymiarach około 20x20 cm i wyłóż ją papierem do pieczenia. Wylej do formy większość ciasta brownie. Pamiętaj, by odłożyć kilka łyżek na później! Na warstwę brownie wylej równomiernie całą przygotowaną masę sernikową. Na wierzchu, za pomocą łyżki, rozłóż kleksy z odłożonego wcześniej ciasta brownie. Użyj pałeczki lub noża do masła, aby delikatnie przemieszać warstwy, tworząc fantazyjne, marmurkowe wzory.

Tak przygotowane ciasto wstaw do piekarnika na 180°C i piecz przez około 30 minut. Po upieczeniu absolutnie kluczowe jest, aby ciasto całkowicie ostygło, zanim zaczniesz je kroić na kwadraty. Dzięki temu zachowa idealną konsystencję i będzie się pięknie prezentować.

Ten przepis robi furorę na zagranicznym TikToku:

