Nie kupuję tego składnika dubajskiej czekolady. Robię go w domu z 3 składników i szczypty soli

Dubajska czekolada to hit, który podbił prawie cały świat. Tajemnicą smaku tego wybornego przysmaku jest dodatek trudnego do kupienia i dość drogiego składnika, czyli ciasta kataifi. Zamiast tracić czas na bieganie po sklepach i przepłacać, ten produkt można zrobić w domu lub zastąpić go innym artykułem. Poznajcie sprawdzony przepis na domowe ciasto kataifi i dowiedzcie się, czym je zastąpić.

Autor: Shutterstock Zamiast szukać po sklepach, zrób w domu. To ciasto jest obowiązkowym składnikiem dubajskiej czekolady.

Spis treści

Czym jest ciasto kataifi?

Kataifi często wykorzystywane jest w potrawach kuchni Bliskiego Wschodu. To rodzaj bardzo cienkiego ciasta w kształcie nitek, które przypominają makaron. Właśnie ze względu na wygląd nazywa się je także anielskimi włosami. Charakterystyczną teksturę uzyskuje się dzięki specjalnemu procesowi produkcji. Ciasto wylewane jest przez drobne dysze na gorącą powierzchnię, tworząc cienkie nitki, które następnie są suszone.

Co zrobić z ciasta kataifi?

Ciasto kataifi ma wszechstronne zastosowanie i może być używane zarówno w słodkich, jak i słonych potrawach. Po upieczeniu staje się złote i chrupiące. Jest delikatne i kruche, dlatego wymaga ostrożnego traktowania.

Anielskie ciasto to obowiązkowy składnik dubajskiej czekolady, na punkcie której zwariował cały świat. Sprawdzi się też w takich przysmakach jak baklava czy zwijane ciasto z orzechami burma. Z ciasta kataifi można przygotować koszyczki, których środek nadziewa się wytrawnym farszem z mięsa, warzyw lub sera. W ten sposób można też podać owoce morza. Drobno posiekane ciasto można też wykorzystać jako panierkę. Idealnie zastąpi bułkę tartą czy panko.

Jak zrobić ciasto kataifi?

Wbrew pozorom przygotowanie domowego ciasta kataifi wcale nie jest takie trudne. Wystarczą trzy tanie składniki i kwadrans wolnego czasu. Przyda się też rękaw cukierniczy i okrągła tylka o małej średnicy oraz patelnia pokryta powłoką zabezpieczającą przed przywieraniem.

Jak więc zrobić ciasto kataifi w domu? Do przesianej mąki pszennej i skrobi kukurydzianej wsypuje się sól i wlewa wodę. Składników nie trzeba wyrabiać ani ręcznie, ani mikserem. Po prostu należy je dokładnie wymieszać, aż połączą się w gładkie ciasto. Nie trzeba czekać, aż ciasto odpocznie czy wyrośnie. Od razu przekłada się je do rękawa cukierniczego i wylewa bezpośrednio na rozgrzaną patelnię bez dodatku tłuszczu. Po kilku chwilach anielskie ciasto jest gotowe. Po ostygnięciu można wykorzystać je do przygotowania dubajskiej czekolady i innych smacznych potraw.

Ciasto kataifi – przepis krok po kroku

Składniki:

400 ml wody

240 g mąki pszennej

130 g skrobi kukurydzianej

szczypta soli

Przygotowanie:

1. Mąkę pszenną i skrobię kukurydzianą przesiać do miski.

2. Wsypać szczyptę soli i wlać wodę. Dokładnie wymieszać, aż składniki połączą się w jednolite ciasto.

3. Ciasto przełożyć do rękawa cukierniczego z okrągłą tylką o jak najmniejszej średnicy.

4. Rozgrzać patelnię. Ciasto wyciskać bezpośrednio na jej powierzchnię, tworząc długie i cienkie nitki. Smażyć, aż ciasto stanie się chrupiące.

5. Po usmażeniu przełożyć na deskę i odstawić do całkowitego ostygnięcia.

Czym zastąpić ciasto kataifi?

Ciasto kataifi nie jest popularne w naszym kraju. Trzeba poświęcić sporo czasu na poszukiwania i wydać niezłą sumę, ponieważ ten bliskowschodni produkt nie należy do najtańszych. Można go kupić w sklepach z produktami kuchni świata lub internetowych marketach. Z łatwością można też zrobić je samodzielnie w domu, co jest tanie i szybkie. Istnieje także kilka prostych sposób, aby zastąpić ten składnik takimi produktami, które są łatwo dostępne i niedrogie.

Co więc zamiast ciasta kataifi? W zależności od przepisu i pożądanego efektu, można użyć kilku alternatywnych produktów. Są łatwo dostępne w wielu sklepach, a ich cena nie jest wysoka.

Ciasto Filo

Jest to idealny zamiennik anielskiego ciasta. Odpowiednio przygotowane do złudzenia przypomina oryginalne ciasto kataifi. Ciasto filo należy pokroić ostrym nożem lub za pomocą maszynki do makaronu w bardzo cienkie paski.

Ciasto francuskie

Aby ten rodzaj ciasta mógł zastąpić oryginalne ciasto kataifi, należy je rozwałkować na jak najcieńszy placek. Następnie ciasto francuskie kroi się je w bardzo cienkie paseczki przypominające nitki. Najlepiej zrobić to ostrym nożem lub skorzystać z maszynki do makaronu.

Płatki kukurydziane

Są chrupiące, ale mogą zmienić smak potrawy. Wyglądem w ogóle nie przypominają oryginału. Pokruszone płatki kukurydziane miesza się z roztopionym masłem i wykorzystuje jako chrupiący składnik.

Cienki makaron ryżowy

Ma podobną nitkowatą strukturę, ale nie jest tak chrupiący jak ciasto kataifi. Należy go ugotować, odsączyć i wysuszyć.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy z ciastem filo w roli głównej, które jest najlepszym zamiennikiem ciasta kataifi.

