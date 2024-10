Co to jest ciasto filo? Czym się różni od ciasta francuskiego? Czy można je zrobić samemu?

12:56

Ciasto filo to jedno z najsmaczniejszych, choć również najtrudniejszych do wykonania ciast. Przypomina cienkie płatki papieru. Można je wykorzystywać do deserów na słodko, ale jest też używane do wytrawnych wypieków. Jak zrobić ciasto filo?

Autor: Shutterstock Delikatne ciasto filo nadaje się do wypieków słodkich i wytrawnych

Spis treści

Co to jest ciasto filo?

Nazwa ciasta filo (phyllo pastry) pochodzi z języka greckiego, w którym phyllo oznacza 'liść' . I rzeczywiście ciasto filo przypomina listki. To bardzo cienkie ciasto zrobione z mąki, wody i odrobiny oleju. Nazwa jest grecka, lecz sama technika jego wykonania pochodzi z Turcji. W przeciwieństwie do ciasta francuskiego, w którym głównym tłuszczem jest masło, tu wykorzystywana jest oliwa i ciepła woda, które dają ciastu elastyczność.

Co przygotowuje się z ciasta filo?

Ze wszystkich słodkich wypieków najpopularniejsza jest baklava. Jednak z ciasta filo można wykonać nie tylko słodkie wypieki, ale i całą masę wytrawnych. Na przykład słynny na Bałkanach burek - nadziewany zazwyczaj wytrawnymi farszami.

Ciasto filo można zrobić w domu, ale jest to nieco skomplikowane.

Jak mąka do czego? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak zrobić ciasto filo?

Składniki na ciasto filo:

400 g mąki pszennej

6 g soli

330 ml wody, podgrzanej do 50ºC

30 ml oliwy z oliwek

skrobia ziemniaczana do podsypywania

Przygotowanie ciasta filo:

1. Mikserem wymieszać mąkę, sól i wodę. Gdy składniki zaczną się łączyć, wlać oliwę, nadal miksując. Miksować 4 minuty, aż ciasto się połączy, będzie miękkie i będzie prawie odchodziło od brzegów miski.

2. Wyłożyć ciasto na stolnicę oprószoną mąką ziemniaczaną, uformować w kulę. Kulę podzielić na mniejsze kawałki, około 60 g każdy, również uformować je w kulki. Ułożyć je na blaszce oprószonej skrobią, w odległości kilku centymetrów od siebie. Przykryć je folią lub ręczniczkiem i pozostawić w chłodnym pomieszczeniu (14 - 16ºC) na 2 godziny. Jest to niezbędne - inaczej ciasto nie wyjdzie.

3. Po dwóch godzinach rozwałkowujemy ciasto na oprószonej mąką stolnicy. Następnie kładziemy dłonie pod ciasto i rozciągamy je dłońmi tak, aby nie popękało. Musi być cienkie niczym papier.

4. Kiedy płat ciasta jest gotowy, należy go delikatnie przykryć wilgotnym ręcznikiem lub folią, by nie wysychał. Tym samym sposobem przygotować kolejne płaty ciasta, układać je na sobie po posypaniu wcześniejszego płata mąką. Gdy się upiecze, będzie przypominało listki lub kartki papieru.

Dzieła sztuki kulinarnej

KJM