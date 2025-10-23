Jedzenie w Halloween. Co jeść i pić w Halloween?

9:36

Halloween na stałe zagościło w kalendarzach imprezowych - zwłaszcza dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Dla wszystkich to okazja do przebrania się (kto z nas nie chce choć raz w roku być kim innym, zwłaszcza strasznie przerażającym?), dla dzieci to szansa na zdobycie zapasów słodyczy, a dla młodych dorosłych - jeszcze jeden pretekst do zorganizowania fajnej imprezy! A jak impreza to podpowiadamy - co jeść i pić w Halloween!

Autor: Shutterstock Halloween kręci się wokół jedzenia - świadczy o tym tradycyjne hasło "Cukierek albo psikus!".

Autor: Shutterstock

Proste menu na Halloween

Impreza halloweenowa to dla uczestników przede wszystkim okazja do stworzenia niesamowitych przebrań, a dla gospodarzy - konieczność wykreowania "mrocznej" scenerii. Ale taka impreza wymaga też stosownie "strasznego" menu. Ponieważ Halloween to często okazja do wyjścia - by cały świat mógł podziwiać kunsztowne kostiumy i makijaże, menu na imprezę hallowenową powinno być łatwe do przygotowania wcześniej i niekłopotliwe - nie wymagające stania przy kuchni tuż przed podaniem konkretnych potraw.

Proponujemy kilka podpowiedzi, jakie przekąski podać w Halloween by pasowały do klimatu imprezy, a jednocześnie nie wymagały nadmiaru pracy i środków.

Jakie przekąski zrobić na imprezę halloweenową - co podać na Halloween?

Autor: Shutterstock

Co pić w Halloween?

W Halloween imprezują mali i duzi, czasem razem - tzn. rodzice z dziećmi a czasem osobno. A jak impreza, to powinno być na niej coś do picia - zarówno bez alkoholu - dla najmłodszych, jak i z procentami - dla tych starszych. W Halloween napoje powinny wpisać się w klimat imprezy i być "strasznie" pyszne. Podajemy kilka przepisów na napoje utrzymane w halloweenowym stylu.

Odjechane drinki na Halloween - 7 "strasznych" przepisów na napoje z procentami i bez!

Autor: Shutterstock

Halloweenowe ciasteczka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Cukierek albo psikus! A jeśli nie cukierek, to co?

Najmłodsi mogą zazwyczaj osłodzić sobie imprezę hallowenową cukierkami, które otrzymali za uczciwe straszenie sąsiadów lub krewnych. Co jednak z tymi, którzy tracą energię w zabawie, a nie przeprowadzali akcji "cukierek albo psikus"? Oni też zasługują na coś słodkiego. Słodkości na imprezie halloweenowej powinny się wpisywać w jej klimat wyglądem. Jak więc upiec "straszne", ale jednocześnie smaczne ciasta i ciasteczka na Halloween? Oto kilka podpowiedzi!

Ciasta na Halloween - 10 przepisów na pyszne i straszne ciastka

Swoją wiedzę o Halloween możesz sprawdzić w strasznym quizie, który znajdziesz poniżej.

Quiz. Co wiesz o Halloween? Odpowiedz na 11 przerażających pytań Pytanie 1 z 11 Kiedy obchodzi się Halloween? 31 października. Przez cały listopad. 24 grudnia. Następne pytanie