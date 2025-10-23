Jedzenie w Halloween. Co jeść i pić w Halloween?

2025-10-23 9:36

Halloween na stałe zagościło w kalendarzach imprezowych - zwłaszcza dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Dla wszystkich to okazja do przebrania się (kto z nas nie chce choć raz w roku być kim innym, zwłaszcza strasznie przerażającym?), dla dzieci to szansa na zdobycie zapasów słodyczy, a dla młodych dorosłych - jeszcze jeden pretekst do zorganizowania fajnej imprezy! A jak impreza to podpowiadamy - co jeść i pić w Halloween!

jedzenie w halloween
Autor: Shutterstock Halloween kręci się wokół jedzenia - świadczy o tym tradycyjne hasło "Cukierek albo psikus!".
Przekąski na Halloween
Autor: Shutterstock

Proste menu na Halloween

Impreza halloweenowa to dla uczestników przede wszystkim okazja do stworzenia niesamowitych przebrań, a dla gospodarzy - konieczność wykreowania "mrocznej" scenerii. Ale taka impreza wymaga też stosownie "strasznego" menu. Ponieważ Halloween to często okazja do wyjścia - by cały świat mógł podziwiać kunsztowne kostiumy i makijaże, menu na imprezę hallowenową powinno być łatwe do przygotowania wcześniej i niekłopotliwe - nie wymagające stania przy kuchni tuż przed podaniem konkretnych potraw.

Proponujemy kilka podpowiedzi,  jakie przekąski podać w Halloween by pasowały do klimatu imprezy, a jednocześnie nie wymagały nadmiaru pracy i środków.

Jakie przekąski zrobić na imprezę halloweenową - co podać na Halloween?

Co pić w Halloween?
Autor: Shutterstock

Co pić w Halloween?

W Halloween imprezują mali i duzi, czasem razem - tzn. rodzice z dziećmi a czasem osobno. A jak impreza, to powinno być na niej coś do picia - zarówno bez alkoholu - dla najmłodszych, jak i z procentami - dla tych starszych. W Halloween napoje powinny wpisać się w klimat imprezy i być "strasznie" pyszne. Podajemy kilka przepisów na napoje utrzymane w halloweenowym stylu.

Odjechane drinki na Halloween - 7 "strasznych" przepisów na napoje z procentami i bez!

Słodkości na Halloween
Autor: Shutterstock
Halloweenowe ciasteczka

Cukierek albo psikus! A jeśli nie cukierek, to co?

Najmłodsi mogą zazwyczaj osłodzić sobie imprezę hallowenową cukierkami, które otrzymali za uczciwe straszenie sąsiadów lub krewnych. Co jednak z tymi, którzy  tracą energię w zabawie, a nie przeprowadzali akcji "cukierek albo psikus"? Oni też zasługują na coś słodkiego.  Słodkości na imprezie halloweenowej powinny się wpisywać w jej klimat wyglądem. Jak więc upiec "straszne", ale jednocześnie smaczne ciasta i ciasteczka na Halloween? Oto kilka podpowiedzi!

Ciasta na Halloween - 10 przepisów na pyszne i straszne ciastka

Swoją wiedzę o Halloween możesz sprawdzić w strasznym quizie, który znajdziesz poniżej. 

Quiz. Co wiesz o Halloween? Odpowiedz na 11 przerażających pytań
Pytanie 1 z 11
Kiedy obchodzi się Halloween?
Beszamel SE Google News
Anna Śmiałek
Anna Śmiałek

To Cię Zainteresuje

Krwawe muffinki to nie pomysł na Halloween. W Szwecji sprzedają ich setki

Krwawe muffinki to nie pomysł na Halloween. W Szwecji sprzedają ich setki

Może źle wpływać na jelita i układ nerwowy. Unikaj tego dodatku w składach

Może źle wpływać na jelita i układ nerwowy. Unikaj tego dodatku w składach

Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę
Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę

Materiał sponsorowany

Zgrabna sylwetka Kasi Cichopek to zasługa tej diety. Nie trzeba się katować

Zgrabna sylwetka Kasi Cichopek to zasługa tej diety. Nie trzeba się katować

Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł

Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym