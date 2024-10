Odjechane drinki na Halloween - 7 "strasznych" przepisów na napoje z procentami i bez!

17:12

Halloweenowe "straszne" drinki to klucz do udanej zabawy – i nie chodzi tu tylko o te z alkoholem. Drinki na Halloween powinny wyglądem oddawać klimat imprezy. Oto kilka przepisów na mroczne napoje idealne na Halloween!

Autor: Shutterstock Drinki na Halloween powinny wpisywać się wyglądem w "straszny" klimat imprezy

Halloween to święto, które przyjęło się głównie wśród najmłodszych generacji. Dzieciaki skwapliwie korzystają z okazji do przebrania się i zebrania wśród sąsiadów słodyczy, a młodzi dorośli - z możliwości imprezowania przed nadchodzącym właśnie najsmutniejszym kawałkiem polskiej jesieni.

Halloweenowe imprezy zazwyczaj są paradą świetnych kostiumów w "strasznej" scenografii. Jedzenie i napoje powinny pasować do całości. Dlatego wybrałyśmy dla was 7 propozycji drinków - alkoholowych, niskoprocentowych i bezalkoholowych, które pasują do imprezy na Halloween. Zajrzyj do naszej galerii i wybierz odpowiednie dla ciebie przepisy!

