Jedna filiżanka to zastrzyk dla urody i energia na cały dzień. Kawę z tym dodatkiem piję codziennie

Aromatyczna kawa wypita o poranku to zastrzyk energii na cały dzień. Aby była zdrowsza, warto dodać do niej składnik, który ostatnio bije rekordy popularności. Nic dziwnego, ponieważ ma korzystny wpływ na mięśnie, stawy i układ trawienny. Stanowi także świetny zastrzyk dla urody. Tym dodatkiem jest kolagen, który w połączeniu z kawą staje się zdrowym i energetycznym napojem. Jak zrobić kawę z kolagenem? Poznaj prosty przepis.

Autor: Maria Shipakina/ Shutterstock Wsyp do kawy jedną łyżeczkę. To prosty sposób na energię, piękną skórę i włosy.

Czy kawa z kolagenem jest zdrowa?

Kawa z kolagenem stała się ostatnio popularnym trendem, który zachwalają blogerzy kulinarni i influencerzy znani z mediów społecznościowych. To połączenie jest wygodnym sposobem suplementacji kolagenu, który jest naturalną substancją produkowaną przez organizm. Jednak jego zawartość spada już po 25. roku życia. Szybciej pojawiają się zmarszczki, cera staje się szara, a włosy są słabe i łamliwe. Kawa kolagenowa łączy właściwości samej kawy oraz kolagenu. Jakie ma działanie?

Zastrzyk dla urody – kawa kolagenowa korzystnie wpływa na stan skóry, włosów i paznokci. Poprawia elastyczność, jędrność i redukuje zmarszczki.

– kawa kolagenowa korzystnie wpływa na stan skóry, włosów i paznokci. Poprawia elastyczność, jędrność i redukuje zmarszczki. Energia – kofeina zawarta w kawie działa pobudzająco i redukuje uczucie zmęczenia.

– kofeina zawarta w kawie działa pobudzająco i redukuje uczucie zmęczenia. Wsparcie dla stawów i kości – kawa z kolagenem łagodzi bóle stawów i wspiera regenerację chrząstki stawowej. Wzmacnia kości i zmniejsza ryzyko osteoporozy.

– kawa z kolagenem łagodzi bóle stawów i wspiera regenerację chrząstki stawowej. Wzmacnia kości i zmniejsza ryzyko osteoporozy. Poprawa trawienia – kolagenowa kawa wspiera trawienie, uszczelnia ściany jelit i poprawia wchłanianie składników odżywczych.

– kolagenowa kawa wspiera trawienie, uszczelnia ściany jelit i poprawia wchłanianie składników odżywczych. Źródło antyoksydantów – kawa z dodatkiem kolagenu zawiera przeciwutleniacze, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki.

– kawa z dodatkiem kolagenu zawiera przeciwutleniacze, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Dobry nastrój – kawa kolagenowa poprawia humor.

– kawa kolagenowa poprawia humor. Poprawa smaku – fani tego zdrowego napoju uważają, że dodanie kolagenu do kawy poprawia jej smak i konsystencję.

Jak zrobić kawę z kolagenem?

Przepis na kawę z dodatkiem kolagenu nie jest skomplikowany. Zadanie jest łatwe i szybkie, a efekt widoczny jest bardzo szybko. Jeżeli pijecie kawę rano w domu przed wyjściem do pracy, koniecznie sprawdźcie, jak zrobić ją z dodatkiem kolagenu.

Ważne jest, aby wybierać kolagen pochodzący z wiarygodnych źródeł. Najlepiej sprawdzi się kolagen hydrolizowany, który jest łatwiej przyswajalny. Warto pamiętać, żeby nie dodawać kolagenu od razu do świeżo zaparzonej kawy. Należy ją lekko ostudzić, ponieważ w wysokiej temperaturze kolagen może tracić swoje cenne właściwości.

Jak więc zrobić domową kawę z kolagenem? Czynność nie jest skomplikowana i nie zajmuje zbyt dużo czasu.

1. Krok – zaparz kawę w ekspresie, kawiarce lub zalej wrzątkiem. Odstaw do ostygnięcia, aby kawa miała mniej niż 95 stopni C.

– zaparz kawę w ekspresie, kawiarce lub zalej wrzątkiem. Odstaw do ostygnięcia, aby kawa miała mniej niż 95 stopni C. 2. Krok – wsyp 1 lub 2 łyżeczki kolagenu w proszku – najlepiej zastosuj się do zaleceń podanych przez producenta na opakowaniu. Wymieszaj energicznie.

– wsyp 1 lub 2 łyżeczki kolagenu w proszku – najlepiej zastosuj się do zaleceń podanych przez producenta na opakowaniu. Wymieszaj energicznie. 3. Krok – wypij od razu.

Czym wzbogacić kawę z kolagenem?

To podstawowy przepis na czarną kawę z dodatkiem kolagenu. Ten energetyczny napój można wzbogacić innymi składnikami, które podkręcą jego smak. Kawę kolagenową można zabielić mlekiem krowim lub roślinnym. Słodyczy doda miód lub syrop klonowy. Smak wzbogacą przyprawy korzenne jak cynamon, kardamon czy goździki.

Zobacz galerię i poznaj przepisy na pyszne i aromatyczne kawy. Swoją wiedzę o kawie możesz sprawdzić w szybkim quizie kulinarnym, który znajdziesz poniżej.

