Domowy kolagen za grosze: najlepsze przepisy. Jak zrobić kolagen na stawy i piękną skórę?

Kolagen to niezbędny budulec naszych stawów. Zapewnia również jędrność skórze. Zamiast wydawać krocie w aptece, kolagen można przygotować domowym sposobem za przysłowiowe grosze. Zobacz najlepsze przepisy, jak zrobić kolagen na stawy i piękną skórę

Autor: Shutterstock Najlepszym źródłem kolagenu na piękną skórkę i zdrowe stawy jest domowy rosół.

Po co nam kolagen?

Ludzki organizm produkuje trzy rodzaje kolagenu, czyli głównego budulca tkanki łącznej. Pierwszy rodzaj kolagenu obecny jest w kościach, ścięgnach, więzadłach i skórze. Drugi rodzaj kolagenu znajduje się w chrząstce stawowej. Trzeci rodzaj kolagenu jest w skórze, mięśniach i szpiku kostnym. Jednak z wiekiem produkcja kolagenu spada. Jego brak oznacza pojawiające się zmarszczki, osłabienie mięśni, cienkie lub suche włosy, łamliwe paznokcie, problemy ze stawami, a nawet kruchość kości.

Skąd brać kolagen?

Wywar z mięsa i chrząstek jest bogatym źródłem składników odżywczych, takich jak białko, kolagen, elastyna, glikozaminoglikany i wszystkie aminokwasy (budulec białek).

Długotrwałe gotowanie kurzych łapek, cielęcych giczy, wieprzowych golonek lub nóżek (rapetek), uszu i ogonów nasyca mięsny bulion bogactwem kolagenu w jego najlepiej przyswajalnej dla nas formie, czyli żelatynie.

Tam, gdzie kolagen, tam także elastyna, czyli białko nadające naszej skórze elastyczność, oraz glikozaminoglikany wspierające tkankę łączną. Wśród nich znajdują się dwa najlepiej poznane: kwas hialuronowy i glukozamina. Oba związki dbają o kondycję skóry, stawów, mięśni i oczu. Kwas hialuronowy utrzymuje w komórkach tworzących tkanki odpowiednią wilgotność. Glukozamina odpowiedzialna jest za regenerację tkanki chrzęstnej w naszych stawach.

Domowy przepis na kolagen

Najłatwiejszym i najtańszym przepisem na kolagen jest ugotowanie domowego rosołu na kurzych łapkach, cielęcych giczach i ogonach lub wieprzowych golonkach. Przepis na drobiowy rosół kolagenowy nie jest trudny i warto z niego skorzystać. Rosół kolagenowy jest nie tylko pyszny i aromatyczny. To porządny zastrzyk kolagenu na piękną skórę i zdrowe stawy.

Jak prawidłowo gotować rosół z kolagenem?

Najlepszy wywar otrzymamy poprzez długie podgrzewanie, aż do punktu wrzenia, a następnie utrzymywanie temperatury waru na jednym i równym poziomie. Dlatego wszystkie składniki rosołu zawsze zalewa się zimną wodą, doprowadza do wrzenia, a potem gotuje przynajmniej trzy godziny. Przez gotowanie rozumiemy, że rosół cały czas wrze, czyli “mruga”, na jego powierzchni pojawia się od dwóch do czterech pęcherzyków powietrza. Wywar należy doprawić solą dopiero pod koniec gotowania.

Jak przechowywać gotowy bulion?

Rosół bogaty w kolagen to płynna żelatyna w czystej postaci. Po ostudzeniu zamieni się w galaretę. Po zdjęciu z powierzchni warstwy tłuszczu można ją przechowywać w lodówce do trzech dni.

Przed ponownym użyciem bulion należy zawsze ponownie zagotować. Jeśli rosół po zagotowaniu pieni się, pachnie kwasem, oznacza to, że się zepsuł i należy go wylać.

Najlepiej jednak wykorzystać domowy bulion kolagenowy do przygotowania galaretek, które można zjeść na drugie śniadanie bądź kolację.

Kolagenowe galaretki na zdrowie

Galaretki przygotowane na bazie wywaru warzywnego lub mięsnego i wzbogacone o żelatynę doskonale zastąpią nam suplementację kolagenem. Są tańsze i przyznajcie sami, że dużo smaczniejsze. Poniżej znajdziecie sprawdzone przepisy na domowe galaretki kolagenowe.

Zobaczcie galerię i poznajcie sprawdzone przepisy na pyszne domowe rosoły, które rozgrzeją w zimne dni, a dzięki zawartości kolagenu zadbają o stawy i skórkę.

