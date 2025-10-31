Jak zrobić dobry sos do kotletów mielonych? 5 najlepszych przepisów
Kotlety mielone to klasyka polskiej kuchni. Najlepsze mielone to te, które w środku są miękkie i soczyste, a z zewnątrz chrupiące. To super pomysł na obiad o każdej porze roku i na każdą okazję. Tradycyjne mielone można w łatwy sposób odmienić. Wystarczy przyrządzić do nich aromatyczny sos. Jaki zrobić sos do kotletów mielonych?
Spis treści
Kiedy powstały kotlety mielone?
Pierwsze przepisy na kotlety datuje się na XIX wiek. Właśnie wtedy w książkach kucharskich zaczęto publikować receptury na kotlety siekane. Wówczas przyrządzano je z pieczeni zrazowej. Po zmieleniu wraz z namoczoną bułką, dodawano jajko i podsmażoną wcześniej cebulę. Z wyrobionej masy formowano kotlety, obtaczano je w bułce tartej i smażono. Kotlety mielone były hitem w czasach PRL’u, kiedy serwowano je z ziemniakami i zasmażanymi buraczkami lub kapustą. Cały czas jest to jedno z najpopularniejszych dań w Polsce.
Jaki sos do kotletów mielonych?
Kotlety mielone doskonale smakują same, ale ciekawym dodatkiem do nich będzie sos. Do tego typu dania można przyrządzić najróżniejsze sosy. Podkreślą smak mięsa i sprawią, że tradycyjna potrawa zamieni się w zupełnie nowe danie. Sosy pasują nie tylko do kotletów mielonych. Dobrze komponują się z klopsikami i pulpecikami.
Sos do kotletów mielonych - przepisy
Sos pomidorowy do kotletów mielonych
- Na głębokiej patelni rozgrzać olej i smażyć na nim pokrojoną w drobną kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać 2 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Smażyć minutę, często mieszając.
- Wsypać 1 łyżkę mąki pszennej i dokładnie wymieszać, aby nie powstały grudki.
- Wlać 1 szklankę gorącego wywaru warzywnego wymieszanego z 3 łyżkami koncentratu pomidorowego. Doprawić solą i pieprzem. Wymieszać i chwilę podgrzewać.
- Dodatek bazylii i oregano sprawi, że sos nabierze ziołowego aromatu. Sprawdzą się również posiekane świeże zioła.
Sos grzybowy do kotletów mielonych
- 50 g suszonych grzybów zalać wrzątkiem i odstawić na godzinę. Odcedzić, wody nie wylewać. Grzyby pokroić w drobną kostkę.
- Na patelni roztopić 2 łyżki masła i smażyć na nim pokrojoną w kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać grzyby i smażyć kilka minut, często mieszając.
- Wlać 1 szklankę wody, w której moczyły się grzyby. Zagotować, zmniejszyć ogień i dusić pod przykryciem 30 minut.
- Wlać 1/2 szklanki wywaru warzywnego i doprawić solą, pieprzem i majerankiem. Delikatnie dodać 3 łyżki śmietany 18% i wymieszać.
- Do sosu dodać 1 łyżkę mąki pszennej wymieszaną z 2 łyżkami zimnej wody. Dokładnie wymieszać i podgrzewać kilka minut.
Sos koperkowy do kotletów mielonych
- 1 szklankę wywaru warzywnego zagotować. Dodać 1 łyżkę mąki pszennej wymieszaną z 2 łyżkami zimnej wody.
- Dodać 1 łyżkę masła i delikatnie wlać 1/3 szklanki śmietanki 30%. Wymieszać.
- Dodać posiekany pęczek koperku i doprawić solą i pieprzem. Zagotować.
- Zmniejszyć ogień i gotować około 5 minut.
Sos musztardowy do kotletów mielonych
- W garnku rozgrzać 1 łyżkę oleju i smażyć na nim pokrojoną w kostkę cebulę, aż się zeszkli.
- Wlać 1 szklankę wywaru warzywnego i dodać 3 łyżki musztardy. Wsypać mąkę i wymieszać. Delikatnie wlać śmietanę 18% i wymieszać.
- Można dodać musztardę sarepską, Dijon lub francuską z całymi ziarnami gorczycy.
Sos śmietanowy do kotletów mielonych
- Na patelnię, na której smażyły się kotlety, wsypać 1 łyżkę mąki pszennej i wymieszać.
- Wlać 300 ml kwaśnej śmietany i wsypać 2 łyżki posiekanej natki pietruszki. Doprawić solą, pieprzem i szczyptą gałki muszkatołowej. Zagotować i zdjąć patelnię z ognia.
- Sos można wzbogacić startym żółtym serem lub pokruszonym serem pleśniowym.
Zobacz galerię i poznaj genialne przepisy na pyszne i soczyste kotlety mielone, które z łatwością zrobisz w domu. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o sosach.