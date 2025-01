Jak zrobić idealne kotlety mielone? Oto tajemnice sukcesu i błędy, których musisz unikać, jeśli chcesz, by wyszły doskonałe!

Kotlety mielone to klasyk, który zyskuje fanów nie tylko w Polsce. Są pyszne, szybkie w przygotowaniu i smakują wyśmienicie zarówno na ciepło, jak i na zimno. Jednak jeden drobny błąd może sprawić, że zamiast soczystych kotletów wyjdą suche i nijakie. Jak więc przygotować mielone, by były idealne? Oto sekret!

Kotlety mielone na obiad

To danie jest jednym z najczęściej przyrządzanych na obiad w polskich domach. Przepisy na kotlety mielone są łatwe, a ich zrobienie nie zajmuje wiele czasu. Pysznie smakują z ziemniakami i zasmażanymi buraczkami, ale to tylko jeden z przykładów. Mielone doskonale komponują się z różnymi dodatkami. Można je podać z ulubioną kaszą, ryżem, marchewką z groszkiem, młodą kapustą, mizerią czy surówką z kapusty kiszonej.

Najlepsze kolety mielone są z wierzchu chrupiące i rumiane. W środku są natomiast soczyste i miękkie. Nie zawsze jednak udaje się zrobić perfekcyjne mielone. Co jest więc nie tak? Gdzie popełniony zostaje błąd?

Niedobre kotlety mielone – najczęstsze błędy

Tajemnica zrobienia dobrych kotletów mielonych kryje się już na etapie listy składników. Według niektórych przepisów do masy mięsnej należy dodać bułkę tartą. Z kolei inne receptury wskazują na użycie namoczonej bułki w całości. Właśnie tu kryje się sekret. Wiele osób moczy kajzerkę w wodzie, co powoduje, że struktura mięsa zostaje zniszczone, a kotlety mogą rozpaść się na kawałki w czasie smażenia na patelni. Dodatkowo mielone mięso zaczyna wydzielać nieprzyjemny i nieapetyczny aromat. Bułkę do kotletów mielonych należy zawsze moczyć w mleku.

Co dodać do mielonego, żeby nie było twarde? Na to też jest sposób. Twarde kotlety mielone to efekt dodania jednocześnie namoczonej bułki w całości oraz bułki tartej. Należy wybrać jeden składnik – bułkę tartą lub bułkę w całości namoczoną w mleku.

Jednym ze składników kotletów mielonych jest cebula. Posiekaną cebulę należy wcześniej podsmażyć na oleju lub maśle, aby uwolniła cały swój aromat, którym następnie przejdzie mięso. W ten prosty sposób mielone będą smakowały jak u babci.

Kotlety mielone smaży się na oleju roślinnym, który powinien być mocno rozgrzany. Mielone równomiernie się usmażą i staną się chrupiące z wierzchu, a w środku miękkie i soczyste. Gorący olej spowoduje, że kotlety nie nasiąkną tłuszczem. Kolejnym błędem jest za mało rozgrzany olej. Kotlety będą suche i wciągną cały tłuszcz z patelni, jeżeli olej będzie zbyt zimny.

Smażenie kotletów mielonych wymaga jeszcze jednej ważnej wskazówki. Na patelni nie powinno smażyć się zbyt wielu kotletów w tym samym czasie. Temperatura na patelni spadnie, mięso nasiąknie tłuszczem, a kotlety nie usmażą się równomiernie.

Jak zrobić soczyste kotlety mielone?

Na liście składników potrzebnych do usmażenia pysznych mielonych jest nie tylko wspomniana wcześniej namoczona w mleku bułka, mięso i podsmażoną cebulę. Do masy trzeba dodać jajko i przyprawy. Jak zrobić dobre domowe kotlety mielone?

Do mielonego mięsa należy dodać podsmażoną cebulę, odciśniętą z nadmiaru mleka kajzerkę i wbić jajko. Następnie doprawia się solą i pieprzem i dokładnie miesza.

Zwilżonymi dłońmi formuje się kotlety i obtacza w bułce tartej.

Kotlety należy smażyć na patelni na bardzo mocno rozgrzanym oleju, aż będą lekko rumiane z jednej strony. Następnie przewraca się je na drugą stronę i smaży na większym ogniu około 2 minut, zmniejsza ogień o połowę i smaży około 10 minut.

