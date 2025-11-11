Za dużo soli w potrawie? Te proste triki uratują każde danie

17:39

Za dużo soli w potrawie? Bez paniki! Nie trzeba od razu wyrzucać obiadu do kosza ani zaczynać gotowania od nowa. Istnieje kilka prostych i skutecznych sposobów, które pomogą uratować przesoloną zupę, sos czy mięso. Dzięki tym trikom szybko przywrócisz daniu właściwy smak – i nikt nawet się nie zorientuje, że coś poszło nie tak.

Autor: Vasiliybudarin/ Shutterstock Przesolone danie to jeszcze nie klęska, w wielu przypadkach uratujesz je prostymi sposobami

Przesolony obiad w prosty sposób można odratować. W odzyskaniu smaku dania pomogą Ci:

1. Plasterki surowego ziemniaka

Najpopularniejsze, a zarazem najbardziej skuteczne jest dodanie do potrawy pokrojonego w plasterki surowego ziemniaka. To warzywo zbiera sól i skutecznie neutralizuje smak. Ważne jest, aby danie wraz z ziemniakiem gotować jeszcze przez kilka minut.

2. Kromka podpieczonego chleba na za słony obiad

Również podpieczona kromka zwykłego chleba doskonale wchłonie nadmiar soli i przywróci smak potrawie.

3. Odrobina mleka lub jogurtu naturalnego do przesolonego sosu

Nieco inaczej należy postąpić w przypadku przesolenia gęstego sosu. Tutaj sprawdzi się dolanie do potrawy odrobiny mleka lub kilku łyżek jogurtu naturalnego.

4. Surowe białka jaj do nadmiernie słonej zupy

Do przesolonej zupy wlej dwa surowe białka jaj. Następnie przecedź zupę przez grube sito lub łyżką usuń ścięte białko. Dlaczego ten sposób jest tak skuteczny? Odpowiedź jest prosta - białko wiąże sól.

5. Sos ze śmietany uratuje przesolone mięso

Gdy pieczone lub duszone mięso jest zbyt słone wykorzystaj kwaśną śmietanę. Mięso pieczone pozostaw w niej do schłodzenia, albo dodaj ją do sosu w który gotowało się mięso duszone.

6. Woda uratuje przesolone gotowane warzywa

Gdy gotowane warzywa są zbyt słone - zalej je na chwilę gorącą niesłoną wodą i zagotuj - 2-3 minuty w takiej "kąpieli" pomogą w pozbyciu się nadmiaru soli.

7. Woreczek ryżu - gdy nie zaszkodzi potrawie

Zupę, mięso w sosie czy gotowane warzywa możesz też odsolić dodając do płynu woreczek ryżu. Podczas gotowania wchłonie nadmiar soli. Ryż można później wykorzystać - jako dodatek do mięsa lub warzyw, a jeśli można z nim podać zupę, w której się gotował - tym lepiej.

