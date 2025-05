Jak przyrządzić szpinak, by każdy prosił o dokładkę? Proste i pyszne przepisy na dania ze szpinakiem

Szpinak – postrach dzieciństwa, to dziś kulinarna gwiazda zdrowej kuchni! Warto dać mu drugą szansę, bo dobrze przyrządzony nie tylko nie odstrasza, ale wręcz kusi smakiem. Zielony, pełen witamin i błyskawiczny w przygotowaniu – szpinak to składnik, który potrafi zaskoczyć. Poznaj proste i pyszne przepisy, które udowadniają, że szpinak to nie kara, a przyjemność na talerzu!

Autor: Shutterstock Proste dania ze szpinakiem sprawią, że pokochasz to warzywo tak, jak na to zasługuje

Szpinak jest rośliną uprawianą w Polsce, dlatego jak tylko zacznie się na niego sezon (wiosna-lato), jest powszechnie dostępny. Przyrządzić szpinak da się na wiele sposobów – świeży szpinak możemy wykorzystać do kanapek i drobnych przekąsek w postaci sałatek. Do tego dochodzą pyszne dania ze szpinaku, takie jak makaron ze szpinakiem, pierogi, naleśniki ze szpinakiem, lasagne, omlety, ciasta francuskie czy zupy. Poza sezonem świetnie sprawdzi się mrożony szpinak, który znajdziemy w każdym sklepie. Cały rok dostępny jest też świeży szpinak - zwłaszcza szpinak baby, czyli młodziutkie niewielkie liście, idealne do sałatek.

Szpinak zawiera wiele witamin z grupy B, PP, A i C, a także duże ilości przyswajalnego żelaza, manganu, magnezu, miedzi, wapnia, fosforu i jodu, a także niezbędnych makroelementów, takich jak sód, czy potas.

Jakie dodatki do szpinaku?

Szpinak bardzo dobrze komponuje się z czosnkiem, solą i pieprzem. Ponadto szpinak doskonale sprawdza się w połączeniu z serami: fetą, serem żółtym oraz z serami pleśniowymi. Aksamitnego wyglądu i smaku doda mu odrobina słodkiej śmietany. Możliwości mamy wiele, dlatego podajemy dwa proste i smaczne przepisy na dania ze szpinaku.

Naleśniki ze szpinakiem

Naleśniki ze szpinakiem możemy przyrządzić z mrożonego szpinaku. Do przygotowania nadzienia, oprócz szpinaku, potrzebne będą 2 ząbki czosnku, odrobina oliwy, sól, pieprz oraz starty żółty ser.

Szpinak podgrzewamy na małym ogniu, aż do odparowania wody. Potem dodajemy łyżkę oliwy, posiekany czosnek, sól i pieprz. Dusimy przez chwilę, aż szpinak nabierze aromatu, i dodajemy starty żółty ser (alternatywą jest feta). Tak przygotowany farsz nakładaj na wcześniej przygotowane naleśniki.

Naleśniki ze szpinakiem - wykwintne, choć proste

Makaron ze szpinakiem

Ze szpinakiem bardzo dobrze smakuje makaron penne (rurki). Do przygotowania sosu potrzebne będą: szpinak, śmietanka 30%, oczywiście czosnek, sól, pieprz oraz serek topiony.

Jak zrobić lasagne ze szpinakiem?

Przygotowanie zaczynamy od rozgrzania i odparowania szpinaku, następnie dodajemy czosnek oraz przyprawy, a później śmietankę. Gdy zacznie się gotować, dodajemy serek topiony. Gotujemy jeszcze ok. 2 minut, ciągle mieszając, aby sos się nie przypalił.

Zielone koktajle ze szpinakiem

Koktajl ze szpinaku i banana z ostropestem

Świeże liście szpinaku stanowią znakomitą bazę do zdrowych, zielonych koktajli. Smakują równie dobrze w połączeniu z innymi warzywami, jak i z owocami. Wystarczy garść liści, pomarańcza i trochę wody,a uzyskamy pyszny, orzeźwiający koktajl, który dodatkowo jest istną bombą witaminową.

Szpinak - przepisy na inne dania

Duszony szpinak z czosnkiem: lekka przekąska

Szpinak na słodko z gruszkami: sprawdzony przepis

Zupa szpinakowa: zrobisz ją w 10 minut!

