Jak mrozić truskawki na zimę? Zrób tak, a nie będą wodniste

Dlaczego warto mrozić truskawki na zimę?

Mrożenie to jeden z najlepszych sposobów, by zatrzymać smak i aromat letnich owoców na długie zimowe miesiące. W przeciwieństwie do przygotowywania dżemów czy konfitur, niska temperatura w minimalnym stopniu wpływa na utratę cennych witamin i składników odżywczych. Dzięki temu procesowi możemy nie tylko cieszyć się smakiem przypominającym świeże owoce, ale również zapobiegamy marnowaniu nadwyżek z sezonowych zbiorów. Zamrożone truskawki stają się uniwersalną bazą do ciast, koktajli czy deserów, dostępną w każdej chwili.

Mrożenie truskawek

Świeże truskawki dostępne są tylko przez kilka tygodni. Warto zachować ich pyszny smak, robiąc domową mrożonkę. Truskawki są bardzo delikatnymi owocami, dlatego trzeba prawidłowo je zamrażać, aby się nie posklejały i nie zniszczyły swojej struktury. Kilka prostych wskazówek sprawi, że po rozmrożeniu zachowają swój kształt i będą smakować obłędnie

Jak mrozi się truskawki?

Do mrożenia truskawek należy wybrać dojrzałe i dorodne owoce. Truskawki przebieramy i krótko opłukujemy w zimnej wodzie. Dopiero po myciu usuwamy szypułki. Dzięki temu wnętrze owoców nie nasiąknie wodą. Odstawiamy owoce na kilka minut, a następnie osuszamy ręcznikiem papierowym. Dodatkowo można je rozłożyć na tackach wyłożonych papierowymi ręcznikami. Warto poświęcić czas na ten etap, ponieważ nadmiar wody sprawi, że po rozmrożeniu truskawki stracą swoją jędrność. Osuszone truskawki mrozimy na początku na tackach lub na desce. Owoce układamy osobno, aby się nie posklejały. Wkładamy do zamrażarki do komory w której panuje najniższa temperatura. Nowoczesne zamrażarki mają specjalne szuflady do szybkiego mrożenia, więc warto z nich skorzystać. Ten etap mrożenia powinien trwać około pięciu godzin. Potem truskawki można przełożyć do woreczków na mrożonki lub do pudełek do mrożenia żywności. W zamrażalniku truskawki można przechowywać nawet dwanaście miesięcy. Truskawki należy rozmrażać w lodówce i zjeść od razu po rozmrożeniu.

Jak zamrozić truskawki? Prosty sposób na mrożone truskawki

Z każdej truskawki usunąć szypułki.

Truskawki dokładnie umyć i osuszyć ręcznikiem papierowym.

Owoce ułożyć na desce lub tacce w odstępach, tak się nie stykały.

Wstawić do zamrażarki na 5 godzin.

Wyjąć z zamrażarki, kilka razy uderzyć deską lub tacką o blat, aż truskawki same odpadną.

Owoce przesypać do plastikowych woreczków nadających się do mrożenia. Spiąć klipsem.

Ponownie wstawić do mrożenia.

Jak prawidłowo rozmrażać truskawki, aby zachowały kształt i smak?

Sposób rozmrażania ma kluczowe znaczenie dla zachowania jędrności i wyglądu truskawek. Gwałtowne zmiany temperatury sprawiają, że owoce puszczają sok, stają się miękkie i tracą swój kształt. Dlatego najlepszą metodą jest powolne rozmrażanie w lodówce. Wystarczy przełożyć zamrożoną porcję na talerz lub do miseczki i wstawić na dolną półkę lodówki na kilka godzin. Należy unikać pozostawiania ich w temperaturze pokojowej, ponieważ sprzyja to rozwojowi bakterii.

Warto pamiętać o podstawowej zasadzie: raz rozmrożonych owoców nie wolno ponownie zamrażać. Z tego powodu najlepiej jest dzielić truskawki na mniejsze, jednorazowe porcje jeszcze przed włożeniem do zamrażarki. Dzięki temu wyjmiesz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, bez ryzyka marnowania reszty.

Zasady długoterminowego przechowywania mrożonych truskawek

Aby mrożone truskawki zachowały swoje walory przez długi czas, kluczowe jest zapewnienie im odpowiednich warunków. Optymalna temperatura przechowywania wynosi -18°C lub mniej. Owoce najlepiej umieścić w najzimniejszej części zamrażarki, z dala od jej drzwi. Niezwykle ważne jest również szczelne opakowanie – specjalne woreczki do mrożonek lub plastikowe pojemniki skutecznie chronią truskawki przed wysychaniem oraz przenikaniem obcych zapachów.

Przed włożeniem owoców do zamrażarki warto każdy pojemnik lub woreczek wyraźnie oznaczyć datą mrożenia. Dzięki temu łatwiej będzie kontrolować zapasy i zużywać je w odpowiedniej kolejności. Prawidłowo przechowywane truskawki mogą zachować swój smak i większość wartości odżywczych nawet przez 12 miesięcy, pozwalając cieszyć się smakiem lata w środku zimy.

Jak wykorzystać mrożone truskawki?

Mrożenie truskawek to prosty sposób na zachowanie ich pysznego smaku i cieszenie się nim przez cały rok. Z mrożonych truskawek nawet w czasie zimy można zrobić pyszności, które zachwycą pod każdym względem. Poniżej znajdziecie kilka propozycji na wykorzystanie mrożonych truskawek:

ciasta

domowe lody

dżem

kompot

mus truskawkowy

polewa truskawkowa

farsz do pierogów

koktajle i smoothies

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Beszamel: Truskawki - właściwości truskawek. Dlaczego warto jeść truskawki? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.