Szypułki truskawek – wyrzucać czy jeść? Sprawdź, co na to eksperci

13:29

Czy wiedzieliście, że coraz więcej osób zjada truskawki… razem z szypułkami? Brzmi zaskakująco? A jednak! W dobie rosnącej popularności ruchu zero waste i świadomego podejścia do jedzenia, coraz chętniej sięgamy po to, co jeszcze niedawno trafiało do kosza. Nie tylko z oszczędności, ale też z troski o środowisko i szacunku do jedzenia.

Truskawki są bardzo zdrowe, o tym wie każdy. Mają niewiele kalorii, nie podnoszą gwałtownie poziomu cukru we krwi (niskie IG), dostarczają organizmowi naprawdę duża dawkę witaminy C oraz mikroelementy i fitoskładniki. Nie każdy wie jednak o tym, ze jadalne i zdrowe są również pozostałe elementy rośliny: kwiaty, liście, a nawet szypułki. O wartościach odżywczych truskawek piszemy tutaj: Truskawki - jakie witaminy i składniki odżywcze zawierają? Czy truskawki mogą szkodzić?

Czy można jeść truskawki z szypułkami?

Liście rzodkiewki, skórki od bobu, łodygi ziół – dziś wracają na nasze talerze jako pełnowartościowe składniki. Czy szypułki truskawek również zasługują na drugą szansę? Sprawdzamy, czy są jadalne, zdrowe i jak można je wykorzystać w kuchni.

Choć szypułki truskawek mogą być twarde i łykowate, przez co nie każdemu przypadną do gustu w surowej formie, warto wiedzieć, że są one jadalne i bogate w cenne składniki odżywcze. Badania przeprowadzone przez naukowców z SGGW i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykazały, że szypułki zawierają luteinę, beta-karoten oraz kwasy omega-3, które wspierają wzrok, funkcje mózgu i odporność organizmu.

Dodatkowo, szypułki są źródłem witamin C i A, wapnia, żelaza, błonnika oraz antyoksydantów, które neutralizują wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia się organizmu . Zawarty w nich kwas kawowy wykazuje działanie przeciwzapalne i moczopędne, co może pomóc w redukcji obrzęków i oczyszczaniu organizmu.

Jak można wykorzystać szypułki truskawek w kuchni?

Szypułki truskawek zawierają sporo składników odżywczych, podobnie jak liście. Zawierają, podobnie jak owoce, sporo witaminy C, a także witaminy z grupy B oraz chlorofil. Ten ostatni wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwstarzeniowe. Warto więc szypułkami z truskawek wzbogacić na przykład zielone koktajle i smoothies. Zblendowane wraz z innymi składnikami odżywczego napoju szypułki są niewyczuwalne w smaku, a zdecydowanie wzbogacają jego skład.

Jeśli nie wykorzystasz od razu wszystkich szypułek, pozostałe możesz zamrozić i mieć na zapas, do kolejnych smoothies. Możesz je także dodać do naparów ziołowych lub herbaty. Oddadzą tam swój aromat i nieco substancji odżywczych. Dobra opcją jest tez dodanie szypułek do wytwarzanych w domu smakowych octów.

Beszamel: Truskawki - właściwości truskawek. Dlaczego warto jeść truskawki?